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Увольнение главы Генштаба Армении спровоцировало два острых вопроса: "Интересно…"
10 марта 2021, 10:35 • 224 • Политика
Увольнение главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна спровоцировало два острых вопроса. "Интересно…", - написал в своём Telegram-аккаунте военкор Александр Коц.
В частности, военного корреспондента "Комсомольской правды" заинтересовала реакция армянских военных на ситуацию.
Напомним, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Генштаба.
"Начальник Генштаба ВС РА Оник Гаспарян считается уволенным с должности", - написал он на своей странице в Facebook.
На официальном сайте правительства Армении указано, что, учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные статьёй "О военной службе и статусе военнослужащего", президент республики не подписал представленный премьер-министром проект, но и не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ, с 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян "по праву считается освобождённым от занимаемой должности".
"Интересно, как отреагируют военные", - коротко спросил Александр Коц.
Острый вопрос задал и политолог Армен Гаспарян.
"Один только вопрос: оппозиция продолжит и дальше выставлять пустые ультиматумы министру-ничтожеству или всё-таки хоть это наставит их на что-то путное?", - написал он в своём Telegram-канале.
Больше деталей о происходящем в Армении - на сайте нашего корпункта в Армении.
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