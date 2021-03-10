Увольнение главы Генштаба Армении спровоцировало два острых вопроса: "Интересно…"

Увольнение главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна спровоцировало два острых вопроса. "Интересно…", - написал в своём Telegram-аккаунте военкор Александр Коц.

В частности, военного корреспондента "Комсомольской правды" заинтересовала реакция армянских военных на ситуацию.

Напомним, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Генштаба.

"Начальник Генштаба ВС РА Оник Гаспарян считается уволенным с должности", - написал он на своей странице в Facebook.

На официальном сайте правительства Армении указано, что, учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные статьёй "О военной службе и статусе военнослужащего", президент республики не подписал представленный премьер-министром проект, но и не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ, с 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян "по праву считается освобождённым от занимаемой должности".

"Интересно, как отреагируют военные", - коротко спросил Александр Коц.

Острый вопрос задал и политолог Армен Гаспарян.

"Один только вопрос: оппозиция продолжит и дальше выставлять пустые ультиматумы министру-ничтожеству или всё-таки хоть это наставит их на что-то путное?", - написал он в своём Telegram-канале.

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