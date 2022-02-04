Увольнение генсека НАТО в одном старом забытом видео

Назначение Йенса Столтенберга на пост главы ЦБ русские интерпретировали кадром из "Служебного романа".

В телеграм-канала журналиста RT Антона Красовского высмеяли будущую отставку Йенса Столтенберга с поста главы НАТО. Как стало известно в пятницу, 4 февраля, Столтенберг этой осенью сменит должность. Так, его выбрали новым главой Центробанка Норвегии, несмотря на то, что большинство партий в норвежском парламенте не поддерживали его кандидатуру.

Сам Столтенберг на свой карьерный сдвиг отреагировал нейтрально. Он сообщил, что до октября будет исполнять обязанности генсека НАТО, а затем приедет в Норвегию и приступит к руководству регулятора.

В рунете посмеялись над переменами в судьбе Столтенберга. Журналист Красовский выложил в телеграм-канале фрагмент из фильма "Служебный роман", подписав это фразой "Генсек НАТО Столтенберг в приемной Байдена".

В кадре активистка Шура восклицает, выходя из кабинета директора: "А меня вообще сослали в бухгалтерию!". На это секретарь Вера ей отвечает: "Да на тебе пахать надо!".

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что на пост нового генсека НАТО в числе пяти кандидатур рассматриваются и известные политики – Тереза Мэй и Федерика Могерини.