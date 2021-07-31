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Увольнение дипсотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль
31 июля 2021, 00:50 • 85 • Политика
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о серьёзном сокращении штата американских дипломатических миссий в России. Увольнение десятков сотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль.
По словам Блинкена, работы лишатся 182 служащих американских миссий, работавших в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.
"Эти досадные меры серьёзно отразятся на работе наших миссий в США", - сообщил госсекретарь.
Он добавил, что под этим "отражением на работе" подразумевается в числе прочего безопасность сотрудников дипведомств и дипломатические отношения с властями России.
Ранее американский посол в России Джон Салливан объяснял, что посольства США на территории России перестанут оказывать консульские услуги в том же объёме, что и раньше, с 1 августа. В качестве причины он назвал требование Москвы прекратить наём русских, а также граждан других стран.
"Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника", - отметил Блинкен в письменном заявлении, добавив, что уволены также будут десятки подрядчиков на дипобъектах.
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