Уволить Силуанова и Набиуллину. Почему Путин не ставит подпись

Наличие разных групп влияния во властных структурах ни для кого не секрет. В 90-х годах эти группы влияния были зарубежными – после развала страны команда во главе с президентом Борисом Ельциным получала инструкции напрямую из Вашингтона. Фактически под диктовку из США была написана Конституция, и сегодня мы продолжаем избавляться от этого наследия. Впереди голосование по поправкам, маячит большая политическая реформа. Будет ли она включать кадровые перестановки? Наверняка да. Вопрос лишь в том, как станут тасовать колоду чиновников.

Либеральному финансово-экономическому блоку в лице Эльвиры Набиуллиной или Антона Силуанова противостоят академик РАН, министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев или, например, экономист Валентин Катасонов. Явно это противостояние мы наблюдали, когда Центробанк написал откровенную кляузу на Глазьева. Как отметил в беседе с Царьградом экономист Михаил Хазин, острая реакция Набиуллиной объясняется тем, что Сергей Глазьев теперь может говорить о её ошибках в официальных документах.

"Весь ор Набиуллиной по поводу Глазьева связан с тем, что академик своё альтернативное мнение включил в официальный документ Евразийской экономической комиссии. И вот по этой причине они взвились. Для них это реально очень опасная ситуация. Думаю, их время всё-таки прошло. Их теснит даже не Си Цзиньпин в Китае или Дональд Трамп в США, а конкретные результаты работы. Это недопущение инвестиций в российскую экономику. Проблемы с выплатами российским врачам, отказ давать деньги простым российским гражданам и всё остальное. Это всё люди одной и той же команды. Но бороться с ней будет очень тяжело", – сказал экономист.

В чём сложность борьбы?

Так почему бы Владимиру Путину просто не подписать указ о снятии полномочий с членов этой команды? Хазин отвечает так:

"Это не люди. Это представители некой силы, очень мощной и глобальной, – сказал Хазин. – Обратите внимание: когда уходил Игнатьев (председатель Центробанка Сергей Игнатьев. – Ред.), даже сама по себе мысль назначения человека не из этой силы – Сергея Глазьева – вызвала бешеную реакцию".

Сходной точкой зрения с Царьградом поделился и кандидат экономических наук, секретарь Федерального Совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин. Он, как и Михаил Хазин, дал понять, что Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов – это скорее символы, некие образы системы. Поэтому трудно говорить, почему именно их не отправляют в отставку.

"Мне сложно говорить, какими мотивами руководствуется президент. Я могу высказать своё мнение. Силуанов, Набиуллина, сейчас новые ребята, например, министр Антон Котяков – это следующая генерация. Первая пришла к власти после развала Советского Союза в 1991 года, это были Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Альфред Кох и компания, там их много было. Сейчас просто меняются генерации этих людей, а экономическая политика не меняется. Всё то же самое, что и проводилось когда-то при Гайдаре и Чубайсе. Только каждый раз её проводят новые люди, но и они птенцы гнезда Гайдара – Чубайса".

Примет ли президент окончательное решение? Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.

В чём суть этой опасной экономической политики? Ориентация на Запад, отвечает Лапушкин.

"Эти игроки либерального экономического блока ориентируются на транснациональные корпорации. Им развитие российской экономики – всей страны, глубоко индифферентно, как бы об этом мягче сказать, с одной стороны, – подчеркнул спикер. – Есть книга "Исповедь экономического убийцы" Джона Перкинса. Он рассказывает, как сам по заданию правительства США и различных международных структур разрушал экономики латиноамериканских стран. Открываешь эту книжку, а там просто все реформы 90-х годов, проведённые в России. Прямо один в один. Найди два отличия".

Остановить эту разрушительную для российской экономики работу отчасти удалось в конце 90-х, когда Борис Ельцин стал терять власть.

"Он был вынужден позвать правительство Примакова – Маслюкова, Центральный банк возглавлял Геракл (в тот период ЦБ руководил Виктор Геращенко. – Ред.), и те смогли ситуацию во многом обернуть вспять, задав целую волну экономического роста. То есть Владимир Путин приходил к власти на волне экономического роста, созданного правительством Евгения Примакова. Потом цены на нефть подтянулись, как-то начала жизнь налаживаться, но проблема заключается в том, что в период, когда начала налаживаться жизнь, все наши доходы, которые могли быть направлены на развитие экономики и её серьёзнейшее перевооружение, были запечатаны в "кубышку". А кубышкой оказались США со всеми отсюда вытекающими. Поэтому для меня большой вопрос, почему президент не принял это решение избавиться от этой команды. Возможно, пока просто не настало время".

Сегодня ту самую "кубышку" мы просто оставляем за скобками, не распечатываем. Хотя споры вокруг неприкосновенного запаса ведутся жаркие. Те же Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов в дни коронавирусной "заморозки" экономики заявляли, что открывать запасы нельзя, а деньги людям только навредят – мол, обрушат экономику. Не соглашались они и на печатание денег, заявляя, это мол, "вертолётные деньги", ничего хорошего не будет. Но... мы уже знаем, что президент России Владимир Путин распорядился о предоставлении прямых выплат большинству семей в России и ряда других категорий граждан, в том числе через субсидирование в бизнес-сообществе. Последуют ли следующие шаги с полным отказом от прозападного экономического блока? Понимая, что Путин – приверженец эволюционного пути развития России, нам остаётся лишь ждать и прогнозировать... И один из таких прогнозов дал Михаил Хазин:

"Я хотел бы говорить о проблемах системы, а не о конкретных персонажах, к которым я могу испытывать и личную неприязнь. Именно поэтому Силуанов и Набиуллина – это некий символ. Но я могу вас уверить – если вместо них придут другой Силуанов и другая Набиуллина – ничего не изменится. Менять надо систему".