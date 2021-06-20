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Уволить нельзя, но... Глава Минтруда нашёл лазейку для принуждения к вакцинации
20 июня 2021, 00:15 • 28 • Политика
Сотрудника нельзя уволить за отказ от вакцинации, но можно отстранить от работы, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
За отказ от вакцинации работника нельзя уволить, но можно отстранить от работы. О лазейке для работодателей в законодательстве России заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Заявление прозвучало на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения в ряде регионов России обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Ранее министр отметил, что Трудовой кодекс не предусматривает увольнения за отказ от прививки. Однако, как выяснилось, лазейка в законе всё-таки есть.
- заявил глава Минтруда.
Он добавил, что решение об обязательной вакцинации должен принимать главный санитарный врач региона. Министр уточнил, что для отстранения сотрудника необходимо, чтобы у него не было объективных причин для отказа от вакцинации.
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