Уволить нельзя, но... Глава Минтруда нашёл лазейку для принуждения к вакцинации

Сотрудника нельзя уволить за отказ от вакцинации, но можно отстранить от работы, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

За отказ от вакцинации работника нельзя уволить, но можно отстранить от работы. О лазейке для работодателей в законодательстве России заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Заявление прозвучало на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения в ряде регионов России обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Ранее министр отметил, что Трудовой кодекс не предусматривает увольнения за отказ от прививки. Однако, как выяснилось, лазейка в законе всё-таки есть.

Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить,

- заявил глава Минтруда.

Он добавил, что решение об обязательной вакцинации должен принимать главный санитарный врач региона. Министр уточнил, что для отстранения сотрудника необходимо, чтобы у него не было объективных причин для отказа от вакцинации.