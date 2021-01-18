Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Главная / Политика

Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского

18 января 2021, 00:00  •  37 • Политика
Вероятную отставку Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова обсуждают не первый месяц и, вероятно, даже не первый год. В одном из последних обзоров Белковский поспешил придать очертания смутным слухам.
Уход Эльвиры Набиуллиной с поста главы Центробанка и Антона Силуанова с должности министра финансов России - информация, которая муссируется на протяжении долгого времени. Начиналось всё со смутных слухов, продолжалось экспертными оценками. В том числе о вероятной отставке говорил ведущий Царьграда Юрий Пронько. Или, например, экономист Михаил Хазин. В дискуссию включился и политический технолог, публицист и радиоведущий Станислав Белковский. Впрочем, у него своя позиция.
По версии Белковского, Набиуллина и Силуанов - независимые фигуры. Мол, именно поэтому их и "пытаются сковырнуть", поскольку, мол, денег не дают. Совершенно полярная точка у консерваторов. Например, Михаил Хазин считает, что Эльвира Набиуллина в России отстаивает вовсе не интересы нашей страны. Белковский трактует ситуацию так:
"Очень многие хотят сковырнуть Набиуллину и Силуанова. Но не по идеологическим причинам, а по причине того, что они им денег не дают. А вот придут новые люди..." - сказал Белковский в обзоре для "Собеседника".
Что за новые люди и кому не дают денег представители либерального экономического блока, Белковский говорить не стал. Мы же можем лишь напомнить, что денег Антон Силуанов, например, пожалел для пенсионеров, заявив, что работающим пенсионерам индексация пенсий не нужна. Мол, у них и так деньги есть...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
17 января 2021, 09:20
Кто скинулся Навальному на Йель? Заявление о "бесплатной" учёбе разоблачили чеком
17 января 2021, 01:05
Опять за старое: на Украине предсказали катастрофу с Крымским мостом
17 января 2021, 11:10
В Германии назвали причину возвращения Крыма в состав России
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признани...
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это укра...
17 января 2021, 09:20
Кто скинулся Навальному на Йель? Заявление о "бесплатной" учёбе разоблачили...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.