Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского

Уход Эльвиры Набиуллиной с поста главы Центробанка и Антона Силуанова с должности министра финансов России - информация, которая муссируется на протяжении долгого времени. Начиналось всё со смутных слухов, продолжалось экспертными оценками. В том числе о вероятной отставке говорил ведущий Царьграда Юрий Пронько. Или, например, экономист Михаил Хазин. В дискуссию включился и политический технолог, публицист и радиоведущий Станислав Белковский. Впрочем, у него своя позиция.

По версии Белковского, Набиуллина и Силуанов - независимые фигуры. Мол, именно поэтому их и "пытаются сковырнуть", поскольку, мол, денег не дают. Совершенно полярная точка у консерваторов. Например, Михаил Хазин считает, что Эльвира Набиуллина в России отстаивает вовсе не интересы нашей страны. Белковский трактует ситуацию так:

"Очень многие хотят сковырнуть Набиуллину и Силуанова. Но не по идеологическим причинам, а по причине того, что они им денег не дают. А вот придут новые люди..." - сказал Белковский в обзоре для "Собеседника".

Что за новые люди и кому не дают денег представители либерального экономического блока, Белковский говорить не стал. Мы же можем лишь напомнить, что денег Антон Силуанов, например, пожалел для пенсионеров, заявив, что работающим пенсионерам индексация пенсий не нужна. Мол, у них и так деньги есть...