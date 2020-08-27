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Уволить или отрубить ноги? Когда взятка – опасная игра

27 августа 2020, 05:25  •  11 • Аналитика
© Fotolia / Bernad
Виновных били кнутами, отправляли в ссылку, вешали и даже отдавали на растерзание толпе: не помогало. Взятки в России продолжали брать. 27 августа 1760 года Елизавета I издала указ против "кормления" чиновников.
Уволить или отрубить ноги? Когда взятка – опасная игра
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Это был официальный запрет "раз и навсегда". Причина – "ненасытная жажда корысти". Указ императрицы ожидали со страхом. Но он грозил лишь понижением по службе. В крайнем случае – увольнением.
Не дашь, сам возьму!
Елизавета Петровна не походила на своего отца Петра I. Он как-то повесил за взяточничество губернатора Сибири, у места казни устроил пир и заставил пить и плясать родственников повешенного. Петр предложил и другой способ борьбы с коррупцией: с помощью специальных бюрократических структур. "На деле одни ворюги стали контролировать других", – говорит доцент кафедры истории России МПГУ Алексей Синелобов.
"Указ вышел, когда возникла реальная угроза для работы всего госаппарата. Все делалось через взятки. Но эта проблема родилась не в XVIII веке и была обратной стороной скудного содержания института власти со стороны государства. Оно всегда не доплачивало чиновникам. При предшественнице Елизаветы канцелярские служащие получали жалованье и вовсе мехами: понятно, что они сами "добирали" себе на жизнь. Могло ли в этих условиях государство жестко бороться с коррупцией? Нет. Ведь кто тогда будет вести дела, сидеть во всех этих коллегиях и канцеляриях?.."
© РИА Новости / РИА Новости
Императрица Екатерина Вторая
Указ Елизаветы ничего не изменил. При следующей императрице, Екатерине II, случился самый страшный разгул коррупции. На дверях госучреждений висели расценки: "за что" и "сколько". Воровали неприкрыто. Екатерина однажды написала: "И меня обкрадывают: утром видела из окна, как потихоньку выносили из дворца огромные корзины – разумеется, не пустые".
Москва принос любит
Отношение русского общества к коррупции всегда было специфическим. Казни за взятку собирали толпы народу, но их жестокость почему-то не пугала. Даже тогда, когда при Иване Грозном делопроизводителю отрубили сначала ноги по колено, потом руки по локоть – за то, что он принял "гуся, нашпигованного монетами". "Да, население жаловалось на поборы, но почему?", – продолжает Алексей Синелобов:
"Жалобы не были борьбой с явлением. Властям сообщали о том, что конкретные чиновники превысили квоту – аппетит у них слишком большой. А обычный, с точки зрения людей, "принос" – это нормально".
© РИА Новости / Евгений Леонов
Литография "Вид на Кремль"
Выжигать коррупцию каленым железом начали только в советские времена – в сталинские годы: тогда среди репрессированных было особенно много бухгалтеров и финансистов. Но эпоха репрессий прошла, а старинная поговорка осталась: "Москва принос любит".
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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