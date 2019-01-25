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Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
25 января 2019, 23:39 • 142 • Политика
Публичная пикировка с представителем МИД Марией Захаровой вновь вывела фигуру Анатолия Чубайса на авансцену общественного внимания. Политолог Игорь Коротченко запустил среди своих подписчиков в Twitter опрос на тему того, следует ли уволить Чубайса с поста главы "Роснано" с метафорическим волчьим билетом - так, чтобы он пожизненно не мог занимать какие-либо должности на госслужбе и в госкорпорациях.
Напомним, что Чубайс вступил в дискуссию с Захаровой после того, как последняя прокомментировала его слова о бедности российских граждан. В ходе данного обмена мнениями представитель МИД крайне критично высказалась об успехах деятельности Чубайса в составе правительства.
Чубайс в свою очередь обвинил Захарову в подтасовке дат, а затем и вовсе предложил уйти из МИД в ведущие шоу "Дом-2". Захарова в итоге удивилась, что глава важной госкорпорации находит время для того, чтобы быть знакомым с нюансами данного телевизионного проекта.
В любом случае, в одном из своих сообщений в Facebook Чубайс заявил, что "заранее сдаётся" и отказывается от продолжения спора. Захарова также написала, что принимает его "капитуляцию".
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