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Уволили за отказ занижать цифры: США попались на фальсификации данных по COVID-19

21 мая 2020, 01:55  •  38 • В мире
США, которые ещё недавно яростно обвиняли Россию в занижении данных по заболеваемости и смертности от COVID-19, сами попались на фальсификации. Флоридскую учёную уволили за то, что она отказалась занижать реальные цифры по коронавирусу.
Власти Флориды, США, так хотели поскорее снять ограничения со штата, что собирались заставить учёную Ребекку Джонс занизить реальные показатели по заболеваемости коронавирусом. Но Джонс отказалась сделать это, за что была уволена. Об этом сообщил Telegram-канал "RT на русском".
Более того, специалист не получила даже оплату за два месяца напряжённой работы, в течение которых она в одиночку трудилась по 16 часов в день. Она рассказала, что создала два приложения и четыре инструмента для мониторинга, а также шесть карт с данными по распространению коронавируса.
В своей работе она стремилась к максимально честному и актуальному отражению текущей ситуации, поэтому, когда ею попытались манипулировать, ответила решительным отказом.
Коллеги Ребекки, узнав о причинах увольнения, встали на её сторону.
Так, один из них, биолог Лаки Тран, написал в Twitter: "Когда политики подвергают цензуре учёных и манипулируют цифрами, страдают остальные люди".
Фото: скриншот https://t.me/rt_russian
Между тем во Флориде уже начали постепенное снятие ограничений. Всего за период пандемии, по официальным данным, в штате выявлены 46 944 случая заболевания коронавирусом, умерли от COVID-19 2052 человека.

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