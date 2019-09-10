Уволенный «шпион»: почему в американских СМИ заговорили об эвакуации из России «важного информатора»

Олег Смоленков, которого ряд СМИ называют информатором ЦРУ в российском руководстве, действительно работал в администрации главы государства, однако был уволен оттуда несколько лет назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее CNN сообщил, что США в 2017 году провели спецоперацию по эвакуации из РФ своего осведомителя, который якобы имел доступ к российским чиновникам высшего ранга. При этом телеканал указал на то, что данные от этого агента помогли сделать разведке вывод о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США в 2016-м. Отозвали его из-за якобы «небрежного отношения Трампа к секретной информации», что могло привести к разоблачению шпиона. Эксперты полагают, что вброс данной информации может быть связан с желанием дискредитировать Трампа и в очередной раз напомнить о «российском деле».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудник Олег Смоленков, которого ряд СМИ называют предполагаемым информатором ЦРУ, действительно работал в администрации главы государства, однако был уволен несколько лет назад.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», — приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Он подчеркнул, что позиция Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц.

«Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее, — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — криминального чтива», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Kremlin Pool/Global Look Press

В свою очередь, в управлении делами президента РФ заявили, что у них Смоленков никогда не работал. Об этом сообщила пресс-секретарь Управделами Елена Крылова.

«Смоленков не являлся сотрудником Управления делами президента РФ», — заявила она.

«Ценный» осведомитель

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Центральное разведывательное управление США провело спецоперацию по эвакуации из России своего агента, который якобы обладал доступом к российским чиновникам самого высокого уровня.

По данным CNN, шпиона решили вывезти из страны из-за «небрежного отношения Трампа к секретной информации», которое могло привести к разоблачению агента. При этом канал подчеркнул, что приказ был отдан вскоре после того, как хозяин Белого дома на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком якобы обсуждал» некие «сверхсекретные разведданные».

Комментируя эти сообщения, Лавров заявил, что во время той беседы никакие государственные секреты не обсуждались.

«Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал, — приводит слова Лаврова ТАСС. — Это, кстати, подтвердил и присутствовавший тогда на встрече советник по нацбезопасности США господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, бывший посол России в США Сергей Кисляк и президент США Дональд Трамп

© Flickr/mfarussia

Американский телеканал, основываясь на информации от «высокопоставленного сотрудника разведки и человека, знакомого с ситуацией», охарактеризовал указанного осведомителя как источник «самого высокого уровня для США в Кремле», который «занимал высокое положение в инфраструктуре национальной безопасности».

По данным CNN, он якобы работал на американцев как минимум в течение десяти лет.

В ЦРУ эту историю не подтвердили, но и не опровергли. При этом в разведывательном ведомстве указали на то, что обращение Трампа с секретной информацией не могло стать причиной проведения подобной операции.

«Ошибочные предположения о том, что работа президента с самой секретной разведкой нашей страны, к которой он имеет доступ каждый день, привела к предполагаемой операции по выводу, неверны», — заявила директор управления по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл.

Сам глава государства остался доволен таким комментарием ЦРУ и добавил, что ему ничего про эту историю неизвестно.

«Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — сказал он.

«Колоссальный провал»

В свою очередь, газета The New York Times привела новые «подробности» этой истории. По её информации, агент якобы был завербован американскими спецслужбами много лет назад, когда он ещё был чиновником среднего звена. После этого он поднимался по служебной лестнице, пока наконец не достиг положения, которое предоставило ему доступ к важной информации.

Издание отметило, что данный шпион рассматривался ЦРУ как один из самых ценных российских информаторов в деле с якобы имевшим место «вмешательством» Москвы в американские президентские выборы в 2016 году. В том числе на его показаниях, пишет газета, американская разведка основывала свои выводы о том, что Владимир Путин будто бы лично приказал вмешаться в избирательную кампанию в США. При этом сам информатор, по сведениям издания, не входил в круг приближённых к российскому президенту, но «регулярно видел его».

Вестибюль в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли

Reuters

© Larry Downing

В своей заметке газета назвала ещё одну причину, по которой предполагаемый агент мог быть отозван из России. По её данным, пойти на этот шаг руководство спецслужбы заставили вовсе не действия Трампа, а интерес к таинственном источнику в Москве со стороны американских СМИ, которые своими публикациями ставили его жизнь под угрозу.

Как сообщает The New York Times, на требование ЦРУ покинуть страну шпион сначала ответил отказом. Это решение вызвало подозрения американских спецслужб в том, что их сотрудник стал двойным агентом, и заставило усомниться в достоверности представляемых им данных, пишет газета. Однако после нажима из Лэнгли и очередных утечек в СМИ он всё же принял решение уехать.

Издание также отмечает, что прекращение его работы в Москве «ослепило» американские спецслужбы во время выборов в конгресс в 2018 году, а также в преддверии президентской гонки 2020 года.

Схожую точку зрения разделяет и аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, бывший агент ЦРУ Роберт Бэр, который назвал отзыв агента «колоссальным провалом».

«Это колоссальный провал, и мы, по сути, теперь вынуждены читать между строк. В Москве мы, по большому счёту, ослепли», — заявил он.

В свою очередь телеканал NBC сообщил, что ему известен адрес шпиона. По данным NBC, до недавнего времени он проживал под своим собственным именем недалеко от Вашингтона, а вопросами его безопасности занималась правительственная охрана. Журналистам NBC также стало известно имя предполагаемого агента, однако они не стали его разглашать по просьбе американских властей.

Между тем в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» были опубликованы данные, согласно которым предполагаемым информатором ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков. 14 июня 2017 года он вместе с супругой и тремя детьми поехал в отпуск в Черногорию, после чего на связь больше не выходил. В сентябре того же года по этому факту в СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По итогам расследования стало известно, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране, сообщила газета «Коммерсант».

Выпад против Трампа

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не исключил, что данный вброс может быть связан с внутриполитической борьбой в США. После того как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место сговоре между предвыборным штабом Трампа и Москвой не принесло необходимых демократам результатов, американский президент стал готовить встречные обвинения. В этих условиях противникам Трампа понадобилось вновь раздуть историю о российском «вмешательстве».

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли

© Library of Congress

«Администрация Трампа решила дать масштабный ответ своим противникам после того, как итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не оправдали ожиданий демократов. В этих условиях противникам главы государства в американском истеблишменте понадобился такой информационный повод, который так или иначе был бы связан с Россией и дискредитировал президента США», — сказал эксперт в интервью RT.

Сенатор Алексей Пушков в своём Twitter выразил мнение, что эта тема раскручивается, чтобы подкрепить версию о вмешательстве России в выборы.

«В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы». Как обычно, застрельщиками выступают CNN и The New York Times, рассказывающие о шпионе, который непонятно кем работал, но всё и обо всех якобы знал. История мутная, цель ясная», — сказал он.

В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы». Как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times, рассказывающие о шпионе, к-ый непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал. История мутная, цель ясная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 10, 2019

Подобное мнение разделяет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он не исключил, что эта информационная кампания была направлена против Трампа.

«Любое упоминание президента США в контексте России всегда воспринимается в западных мейнстримовых СМИ как очередное доказательство того, что он является агентом Кремля, — сказал эксперт в беседе с RT. — Трамп сейчас постоянно находится под ударом, потому что демократы и его однопартийцы, которым он несимпатичен, до сих пор пытаются укрепить в общественном сознании мысль, что Трамп неразрывно связан с Кремлём, вмешательством в выборы. Не исключаю, что в том числе и Трамп является одной из целей этого информационного вброса».

При этом он полагает, что информация об «агенте» могла появиться в СМИ ещё и для того, чтобы исключить возможное потепление в отношениях России и США.

«Российско-американские отношения сейчас находятся на таком низком уровне, что любой позитивный сигнал, конструктивный информационный фон быстро может быть нивелирован с помощью появления подобного рода новостей. Не исключаю, что эта новость появилась в том числе из-за того, что гипотетически созданы условия для начала конструктивного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Если это всё подтвердится, то такая информация повлияет на целый ряд шагов, и условное конструктивное русло между лидерами снова превратится в деструктивное», — подытожил эксперт.