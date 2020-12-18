Уволенный Чубайс вспомнил об энергоэффективности: "Почти все задачи сорваны"

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс назвал главный стратегический провал России в области энергетики. По его мнению, таким провалом является энергоэффективность, а точнее - её отсутствие.

Чубайс заявил, что все базовые показатели, показывающие динамику энергоэффективности в России, "выглядят ужасно". Также экс-глава Роснано заявил о невыполнении задач, поставленных главой государства.

"Стратегический провал страны - энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны", - цитирует РИА Новости слова Чубайса.

Напомним, что недавно Чубайс был уволен с поста руководителя госкорпорации Роснано в рамках большой реформы институтов развития. Вместо этого он получил должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями.