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Уволенный Чубайс вспомнил об энергоэффективности: "Почти все задачи сорваны"

18 декабря 2020, 07:00  •  7 • Политика
Анатолий Чубайс назвал энергоэффективность стратегическим провалом России. "Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны", - заявил он.
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс назвал главный стратегический провал России в области энергетики. По его мнению, таким провалом является энергоэффективность, а точнее - её отсутствие.
Чубайс заявил, что все базовые показатели, показывающие динамику энергоэффективности в России, "выглядят ужасно". Также экс-глава Роснано заявил о невыполнении задач, поставленных главой государства.
"Стратегический провал страны - энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны", - цитирует РИА Новости слова Чубайса.
Напомним, что недавно Чубайс был уволен с поста руководителя госкорпорации Роснано в рамках большой реформы институтов развития. Вместо этого он получил должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями.
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