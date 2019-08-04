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Уволена за недопустимые высказывания: В Румынии отправили в отставку министра образования
04 августа 2019, 16:39 • 44 • Политика
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной и убитой девочке. Глава Минобразования, комментируя преступление, возложила вину за него на саму жертву.
В Румынии уволили министра образования Екатерину Андронеску после недопустимого высказывания о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об это объявила лично премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на своей странице в Facebook.
Речь идет о преступлении, которое произошло в конце июля этого года. Пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени была изнасилована и убита после того, как отправилась на попутной машине в город Каракал. Перед смертью школьница трижды связывалась по телефону с полицией и просила помощи, но так не получила её. Правоохранители добрались до места преступления лишь спустя 19 часов после случившегося. К тому моменту девочка была уже мертва.
После того как об этой истории стало известно, глава МВД Николай Мога подал в отставку. Глава Минобразования Румынии, комментируя инцидент, возложила вину за происшествие на несовершеннолетнюю жертву. Министр заявила, что девочку "учили не садиться в машины с незнакомцами".
Глава правительства Румынии подчеркнула, что слова министра образования не отражают официальную позицию руководства страны. Премьер-министр указала, что заявления главы Минобразования явно указывают на отсутствие понимания у Екатерины Андронеску того, как государственные органы должны защищать детей.
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