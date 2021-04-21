Увод от ответственности: у регионов хотят забрать полномочия по борьбе с COVID

Ответственность за ввод ограничительных мер из-за пандемии коронавируса могут передать на федеральный уровень . С такой инициативой во время весенней сессии выступят члены Совета Федерации, рассказали «Известиям» сенатор из комитета по социальной политике Сергей Леонов и его коллега, заслуженный врач России Владимир Круглый. Идею поддержали в Госдуме, там напомнили: некоторые субъекты поспешили с отменой ограничений, что привело к росту числа заболевших . В аппарате главы Роспотребнадзора Анны Поповой сообщили, что внимательно следят за антиковидными действиями властей на местах.

Не их задача

Основная ответственность за введение антиковидных мер сейчас возложена на местные власти, что не совсем логично , считает член комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов. Чиновники не могут принимать решение о необходимости тех или иных ограничений без согласования с главными санитарными врачами регионов , однако именно политики отвечают за введение или смягчение мер, связанных с COVID-19.

— Ни в коем случае не нужно перекладывать ответственность на региональные органы власти, потому что это не их профильная задача. Это прежде всего ответственность Роспотребнадзора и его региональных представительств . И они в первую очередь должны решать, нужно ли вводить или снимать ограничения по согласованию с местными администрациями. У нас, к сожалению, ответственность разделили, основная функция передана субъектам. Это большая проблема, — заявил «Известиям» политик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас, по оценкам сенатора, завершается вторая волна распространения коронавируса и во время весенней или в начале осенней сессии в Совфеде будут подводить промежуточные итоги. Чтобы сделать антиковидную политику более эффективной, Сергей Леонов предложит переложить ответственность за ввод ограничений на Роспотребнадзор .

Эту точку зрения поддерживает и член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, местные власти заинтересованы в скорейшем облегчении эпидемиологических ограничений, ведь это поможет улучшить экономическую ситуацию в регионе. Из-за этого они могут быть необъективны , считает политик. Кроме того, отмена антиковидных мер некоторыми субъектами демотивирует граждан — у них складывается впечатление, что в России уже победили коронавирус, можно не носить маски и не делать прививки. Однако на самом деле опасность инфекции сохраняется, подчеркнул политик.

— Функция ввода ограничений должна быть поднята на федеральный уровень. В каждом регионе стараются использовать любую возможность, чтобы быстрее отменить какие-то меры, но это не всегда бывает объективно и соответствует реальной эпидемиологической ситуации. С таким предложением необходимо выходить — и нашему комитету Совфеда (по социальной политике. — «Известиям»), и думскому, потому что это важный момент, который может предотвратить возникновение третьей волны. Обсуждение будет своевременным и произойдет в течение весенней сессии , — сказал «Известиям» сенатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предложение изменить правила ввода ограничений поддерживают и в нижней палате. Решение лучше принимать на федеральном уровне с учетом обстановки на месте, уверен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

— Нужно руководствоваться фразой «береженого Бог бережет». Требуется возвращать ограничения там, где их отмена привела к росту заболевших. В некоторых регионах ситуация ухудшается. Если проведем массовые мероприятия 1 и 9 мая, есть большой риск, что это только усугубит эпидемиологическую обстановку , — сказал «Известиям» депутат.

Опрометчивые шаги

Некоторые политики считают, что централизация антиковидной политики может замедлить процесс принятия решений . Однако в крайних случаях федеральному центру действительно лучше решать проблемы в ручном режиме , считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Субъектам необходимо право оперативно вводить или снимать ограничения. Однако если на федеральном уровне считают, что местные власти действуют с перегибом в одну или другую сторону, то сверху должны вмешиваться, — отметил он.

Контроль за ограничительными мероприятиями, проводимыми в регионах, продолжается, сообщили «Известиям» в аппарате главы Роспотребнадзора Анны Поповой . Сейчас во всей стране необходимо носить маски, проводить дезинфекцию в общественном транспорте и в местах массового пребывания людей, отметили в федеральной службе. В большинстве регионов запрещено устраивать развлекательные мероприятия. Также действуют ограничения для россиян старше 65 лет (об их отмене сообщили пока 20 субъектов) и работы общепита, которому нужно закрываться с 23.00 до 6.00 часов (их сняли 27 регионов). Одновременно от этих двух запретов отказались восемь субъектов .

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора раскритиковала некоторые регионы, которые поторопились с отменой антиковидных мер . В 17 субъектах сняли часть ограничений, но в результате там выросла заболеваемость. При этом в шести регионах — в Псковской, Мурманской, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Карелии и Калмыкии — распространение COVID-19 превышает среднероссийские показатели.