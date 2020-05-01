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Увлекательная гонка по надуванию финансовых пузырей

01 мая 2020, 20:10  •  114 • В мире
Что останется от США или Европы, когда пузыри лопнут?
В последние годы ведущие центробанки мира действуют всё более синхронно: после того как Федеральный резерв США принимает решение по ключевой ставке, другие центробанки проводят свои заседания по вопросу о своих основных ставках – и поступают с учётом решений американских банкиров.
Заседание ФРС США по ключевой ставке проводилось 29 апреля (ставка была оставлена без изменения на уровне 0,0-0,25%). 30 апреля аналогичное заседание провёл Европейский центральный банк (ЕЦБ), также оставивший ставки без изменения: по депозитам – минус 0,5%, по базовым кредитам – 0,0%, по маржинальным кредитам – 0,25%. В пресс-релизе по итогам заседания было сказано, что ЕЦБ продолжит массированную денежную поддержку экономики европейских стран. Прежде всего, это программа «Операции по более долгосрочному рефинансированию в чрезвычайных условиях вирусной пандемии» (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO). В рамках этой программы осуществляется семь видов операций рефинансирования, которые завершатся в мае. Погашения по ним запланированы на период с июля по сентябрь 2021 года.
Продолжится реализация запущенной в марте программы чрезвычайных мер по выкупу бумаг (pandemic emergency purchase programme, PEPP). На данный момент сумма денег на реализацию данной программы определена в 750 млрд. евро.
И это в дополнение к программе выкупа активов (asset purchase programme, APP), которая действовала ещё до начала эпидемии. Чистые покупки ценных бумаг в рамках APP составляют 20 млрд. евро в месяц. Сроков завершения программы APP не установлено; программа может завершиться тогда, когда возникнут предпосылки для повышения ключевой и других процентных ставок ЕЦБ.
Такой предпосылкой является инфляция, которая должна составлять хотя бы 2 процента в год (сейчас в еврозоне существует риск дефляции). В ближайшей перспективе, отмечается в пресс-релизе ЕЦБ, банк будет сохранять процентные ставки на прежнем уровне и даже не исключает их понижение. Это намёк на то, что ключевая ставка ЕЦБ может стать отрицательной, как являются отрицательными ключевые ставки Банка Японии (минус 0,10%) и Национального банка Швейцарии (минус 0,75%). Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ состоится 4 июня 2020 года.
На данный момент ЕЦБ занимает третье-четвёртое место в рейтинге ведущих центробанков мира по величине ключевой ставки (отсчёт идёт от минимальных ставок в сторону повышения). Такую же нулевую ставку имеет Центробанк Швеции. Далее следуют: Национальный банк Дании (0,05%); Банк Англии (0,10%); ФРС США (0,0-0,25%). У трёх центробанков ключевая ставка находится на планке 0,25%. Это Банк Канады, Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии. Впрочем, расстановка может измениться, поскольку на май запланировано несколько заседаний по вопросам ключевой ставки: в Резервном банке Австралии – на 5 мая, в Банке Англии – на 7 мая, Резервном банке Новой Зеландии – на 13 мая.
Этой группе центробанков со сверхнизкими ключевыми ставками (все они принадлежат зоне «золотого миллиарда») противостоят центробанки с довольно высокими ставками. В основном это центробанки стран «растущих рынков» (emerging Markets). Вот уровень ключевых ставок в центробанках таких стран: Банк Мексики – 6,50; Банк России – 5,50; Резервный банк Индии – 4,40; Южно-Африканский резервный банк – 4,25; Народный банк Китая – 3,85.
Возвращаясь к Европейскому центральному банку, отмечу, что нулевая ключевая ставка ЕЦБ – это «средняя температура по госпиталю». По целому ряду активных операций ЕЦБ уже применяет отрицательную ставку. Так, он реализует программу долгосрочного целевого рефинансирования (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO), в рамках которой выдаёт кредиты сроком до трёх лет коммерческим банкам, в свою очередь кредитующим компании нефинансового сектора экономики. С июня 2020 по июнь 2021 года стоимость этих денег станет отрицательной – минус 0,5% годовых. При соблюдении банками условий по кредитованию реального сектора ставка уменьшится до беспрецедентных минус 1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Помимо этого, в мае ЕЦБ проведёт серию дополнительных кредитных аукционов на срок от 2 до 14 месяцев в рамках программы PELTRO (также под отрицательный процент – минус 0,25% годовых).
В общей сложности банкам будут доступны 3 триллиона евро кредитов под ставку ниже нуля, сообщила президент ЕЦБ Кристина Лагард. Эти деньги будут не просто бесплатными: получателям займов нужно будет вернуть в ЦБ меньше, чем они взяли. «При постепенном снятии ограничительных мер экономическая активность будет восстанавливаться, хотя скорость и масштаб этого восстановления являются предметом высокой неопределенности», – заметила Лагард, добавив, что инфляция в зоне евро замедляется из-за падения цен на нефть и сжатия потребительского спроса.
По итогам первого квартала ВВП европейского валютного союза (19 государств) упал на 3,8%. Это самое глубокое падение на квартальной основе за четверть века – с начала сбора статистики в 1995 году. В худшем сценарии падения во II квартале экономика потеряет 15%. А по итогам всего 2020 года может пережить крупнейший спад за все время существования зоны евро – от 5% до 12%, сообщила Лагард.
В предыдущей статье я охарактеризовал перестройку денежно-кредитной политики ФРС США и американского казначейства как переход Америки в финансовую антиутопию. С ещё большим основанием так можно охарактеризовать и политику ЕЦБ. Почему эту бесплатную раздачу денег я называю антиутопией? Потому что и в США, и в еврозоне центробанки создают иллюзию восстановления экономики; на самом деле они заняты надуванием гигантских финансовых пузырей.
Не уверен, что, когда пузыри лопнут, от США или Европы что-то останется.
P.S. Пока в увлекательной гонке по надуванию финансовых пузырей еврозона отстаёт от Америки. На конец второй декады апреля баланс ЕЦБ достиг величины 5,28 трлн евро. За пять недель он вырос на 12 процентов, а баланс ФРС США за тот же отрезок времени – более чем 40%. Президент ЕЦБ Кристина Лагард делает всё возможное, чтобы сократить отставание от американского Центробанка.
Фото: wallpaperflare
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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