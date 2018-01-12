«Увлекательная дипломатическая борьба»: почему в МИД Германии предложили поэтапную отмену антироссийских санкций

Евросоюз должен начать поэтапную отмену антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Министр также выступил с жёсткой критикой Соединённых Штатов, отметив, что они не вправе оказывать давление на Европу, требуя выполнения санкций. Ведь от такой политики США страдает экономика ЕС. Ранее о неэффективности ограничений говорила и глава МИД Австрии Карин Кнайссль. А министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчёркивал, что, несмотря на обстоятельства, Париж и Москва должны укреплять сотрудничество. Стоит ли ждать от европейских чиновников конкретных действий — выяснял RT.

Страны Евросоюза должны приступить к снятию санкций против России. Об этом на приёме Восточного комитета немецкой экономики в Берлине заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его мнению, процесс должен происходить поэтапно: за каждое выполненное условие Минских договорённостей Москву нужно «поощрять». В частности, одним из них он назвал соблюдение длительного перемирия в Донбассе.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — цитирует немецкая газета Handelsblatt министра.

Он также подчеркнул нереалистичность планов по отмене санкций только в случае полного выполнения «Минска—2».

«Идея, что только при 100-процентной реализации Минских соглашений должно последовать единоразовое 100-процентное снятие ограничений, — оторвана от реальности», — добавил Габриэль.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль

Reuters

© Axel Schmidt

При этом отметим, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия является не стороной конфликта в Донбассе, а гарантом Минских соглашений, которые должны выполняться Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. В частности, об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Россия является вместе с другими известными странами гарантом выполнения основополагающих документов, на котором зиждется и может дальше зиждиться весь процесс урегулирования».

«Санкции оказались неэффективными»

Между тем Зигмар Габриэль не единственный высокопоставленный европейский чиновник, заявивший о необходимости подвижек в отмене санкций. Ранее австрийский министр иностранных дел Карин Кнайссль отметила, что ограничения вовсе «дали осечку».

«Санкции против России по моим наблюдениям, оказались неэффективными. Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели», — сказала она в интервью изданию Kurier.

Об этом ранее говорил и президент Экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль. «Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверительные отношения», — цитировали его РИА Новости.

О более тесном сотрудничестве с Москвой, несмотря на ограничения, говорят и во Франции. В частности, глава МИД страны Брюно Ле Мэр в интервью The Wall Street Journal отметил необходимость наращивать взаимодействие, чтобы быть готовыми к тому моменту, как санкции будут отменены.

Напрасные жалобы

Возобновление в ЕС разговоров об отмене санкций свидетельствует о том, что европейские политики понимают: политика рестрикций оборачивается против их собственных стран, считают эксперты. Так, нынешняя ситуация никому из Евросоюза не даёт никаких ни политических, ни экономических преференций. Максимум — словесное одобрение Соединённых Штатов, пояснил RT политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

The National Interest: нужны ли Украине «Джавелины»? «Слова главы МИД (Германии. — RT) ещё раз показывают, что Европа сама понимает абсурдность ситуации. Что она наступает на горло собственным экономическим интересам ради какой-то политической позиции, которая даже не принадлежит действующему президенту США», — сказал он.

Однако, считает эксперт, одними жалобами без конкретных действия та же Германия ничего не изменит.

«Германия каждый раз жалуется на то, что продлеваются санкции. Хотя в ней самой в том числе это решение принимается. Другое дело, готова ли Германия к тем последствиям, которые возникнут (если она решит сама начать отмену. — RT). В частности, речь идёт об обострении отношений с Вашингтоном. Так, последний может начать ущемлять интересы Берлина в США», — уточнил Абзалов.

В связи с этим, отметил политолог, власти Германии сейчас стоят перед дилеммой — продолжить линию по санкциям, угодную Вашингтону, или не допустить ещё большего охлаждения отношений с Москвой, из-за чего опять же пострадают немецкие интересы.

«Потому что в результате (на места в России. — RT) придут не немецкие компании, а китайские или индийские, или даже те же самые американские. И Берлин прекрасно понимает, что теряет значительные денежные средства, политические возможности, а не выигрывает от этого ничего», — добавил он.

Относятся как к врагу

Между тем стоит отметить, что Зигмар Габриэль всё же позволил себе выразить недовольство заокеанским партнёром и союзником. Так, он выступил с достаточно жёсткой критикой того факта, что США манипулируют санкциями, чтобы реализовать только свои интересы. В связи с чем демонстрируют своё отношение к Евросоюзу едва ли не как «экономическому врагу».

В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане" «Я считаю, что Европа не должна допускать, чтобы США проводили стратегию, которая делает нас <…> экономическим противником, а иногда и экономическим врагом», — цитирует Handelsblatt министра.

В частности, он назвал неприемлемыми американские ограничительные меры, введённые ранее, которые затрагивают интересы и европейских компаний. Речь идёт о расширении санкций от 2 августа 2017 года. Согласно им, президент США имеет право накладывать санкции на физических и юридических лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или предоставлять этим проектам услуги, технологии, оказывать им информационную поддержку. В них также оговорено, что Вашингтон продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

РИА Новости

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«Для немецкой экономики юридическая определённость не может существовать только в том случае, если она подчиняется американским условиям конкуренции. <…> Мы хотим честной конкуренции», — заявил Габриэль.

По его мнению, Вашингтон таким образом пытается продвинуть на европейский рынок собственный сжиженный газ, стоимость которого гораздо выше, чем у российского.

«Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учётом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений», — подытожил он.

Разные цели

Справедливость слов главы МИД Германии отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«Надо чётко понимать значение этих мер для США и значение для Европы. Для стран ЕС санкции были способом надавить на Россию для достижения своих политических целей вокруг Украины, для США эти меры — это инструмент глобальной конкуренции, не только с Россией, но и с ЕС. США не беспокоятся о судьбе Украины, Европы. Их ставки совершенно другие. Сейчас после принятия нового закона летом прошлого года между США и ЕС началась увлекательная дипломатическая борьба, чтобы в результате их мер не пострадали европейские компании и важные отношения с Россией в области энергетики. Поэтому сейчас европейские политики в рамках торга с США будут высказывать резкие суждения по вопросу эффективности и неэффективности в отношении России», — пояснил эксперт RT.

Однако, считает он, не стоит ожидать, что европейские политики в ближайшем времени будут готовы пожертвовать своими отношениями с США, пойдя на конфликт в вопросе отмены санкций.