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Увлечение стрельбой: в Шадринске девочка открыла огонь по одноклассникам из подаренного отцом пневматического пистолета
21 марта 2018, 19:09 • 71 • В России
В среду в Курганской области 13-летняя школьница вместе с двоюродной сестрой и, предположительно, ещё одной ученицей начали стрельбу в школе. Дети закрылись в кабинете, воспользовавшись отсутствием учителя, и принялись стрелять по одноклассникам из пневматического пистолета. В результате пострадали семь детей, одному потребовалась госпитализация — пуля попала ребёнку в висок. Как рассказала RT бабушка одного из замешанных в преступлении подростков, пистолет школьнице подарил её отец, который ушёл из семьи много лет назад, но до сих пор поддерживает тёплые отношения с дочерью.
© vk.com; видео YouTube / TVSHADRinfo
В одной из школ Шадринска Курганской области утром в среду, 21 марта, произошёл инцидент со стрельбой. По предварительным данным, три ученицы школы задумали учинить расправу над своими одноклассниками.
После, воспользовавшись отсутствием учительницы, две девочки закрыли класс изнутри, достали пневматический пистолет и начали расстреливать учеников. Всего пострадали семь человек, одному мальчику пуля попала в висок. Позднее его госпитализировали. На место происшествия приехала полиция, которая задержала подростков. Сейчас с ними беседуют сотрудники правоохранительных органов.
Очевидцы и одноклассники, напуганные произошедшим, рассказывают, что у девочек, вероятно, были более серьёзные планы. По некоторым данным, школьницы принесли с собой в школу ножи. Однако, к счастью, они ими не воспользовались.
Выросла в неполной семье
RT удалось связаться с бабушкой одной из девочек, которую называют организатором стрельбы. Галина Рыбина рассказала, что пистолет школьнице купил отец буквально накануне, и она взяла его с собой в школу с ведома родственников.
«Стреляла не она, насколько я знаю, а её двоюродная сестра Аня. Они учатся в разных классах, — рассказала RT Галина Рыбина. — Пистолет ей вчера купил отец, она у него выпросила.
Судя по рассказу Галины, ребёнок растёт в неполной семье и сейчас живёт с мамой и бабушкой. Родители школьницы развелись, когда она была совсем маленькой. Сейчас отец девочки живёт в селе Красномыльское Шадринского района. Он нигде постоянно не работает, перебивается случайными заработками и увлекается рыбалкой и охотой. Однако они сохранили с дочкой тёплые отношения и периодически видятся.
«Ни с кем не дружит»
Как отмечают родственники, девочке непросто общаться со сверстниками. По словам бабушки, школьница замкнута и никого не принимает, кроме своей старшей двоюродной сестры.
«Она ни с кем не даёт ей дружить, поэтому внучка со всеми одноклассниками разругалась, ни с кем не дружит, только сестра у неё и всё, — рассказывает Галина Рыбина. — А та сама ни с кем не общается. Так и ходят вместе».
Судя по аккаунту подростка в социальной сети «ВКонтакте», она обычный ребёнок. Никаких признаков опасных увлечений на её странице нет.
«Нам позвонили знакомые, у них как раз мальчика ранили при стрельбе, — рассказывает бабушка. — Спросили про внучку, и я сразу всё поняла. Но в голове не укладывается: как же так?»
В школе отказались комментировать RT произошедшее. Более того, по некоторым данным, учителя просили детей не рассказывать, что случилось, чтобы не поднимать шумихи.
Депутаты за охрану в школах
Курганский уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина заявила RT, что уже находится в Шадринске.
«Я сейчас нахожусь в городе Шадринске, где имело место чрезвычайное происшествие. По поручению губернатора сформирована группа, которую я возглавляю. В отделении полиции состоялся разговор с участниками событий. В данный момент мы сопровождаем детей в больницу для обследования (не тех, в кого стреляли, — им была сразу оказана помощь, — а тех, кого опрашивала полиция). Им нужно оказать психологическую помощь. Дальше — маршрут в школу. Из областного департамента тоже выехала команда специалистов», — отметила Лопатина.
Как отметила уполномоченный, происшествие не связано с другими инцидентами в российских и зарубежных школах.
«Одно могу сказать: это не связано с теми событиями, которые ранее происходили в России. Мотивы были совершенно иные. Обстоятельства выясняются.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что стоит задуматься о привлечении в школы мужчин-учителей и установлении полноценной охраны на входе в учреждение.
«По ситуации в Курганской области: призываем вернуться к вопросу привлечения мужчин-учителей в школы — это крайне важно. В семье, в которой мама растит девочку одна, не хватает времени и мужчины, который мог бы дать мужской компонент воспитания. Второй момент — фильтровать информацию. Раньше, когда кто-то обижался на одноклассника в школе, то могла быть потасовка или грубая брань. Сейчас телеканалы, интернет рассказывают о том, как ещё можно вымещать злобу.
По словам депутата, также важно уделить внимание проблеме отсутствия психологов в школе.
«Мы направим письмо министру образования, чтобы более детально относились к обучению психологов, которые будут работать в школах. Чтобы это были талантливые и грамотные специалисты, которые будут ходить из класса в класс и постоянно мониторить ситуацию, вовремя обращая внимание на проблемных детей, которым нужна помощь уже сегодня», — заключил Чернышов.
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