Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наобещался: Порошенко извинился за Донбасс
На севере Афганистана заметили подозрительные вертолеты с «гумпомощью» для боеви...
Меркель отправилась в Закавказье «на разведку»
Депутат Госдумы назвал Вышинского заложником «увядающего рейтинга» Порошенко
Главная / В мире

«Увидев стопу, испугалась»: Отдых Волочковой в Греции обернулся больницей

23 августа 2018, 17:54  •  59 • В мире
Волочкова попала в больницу на отдыхе в Греции.
Российскую балерина Анастасия Волочкова была срочно госпитализирована во время своего отпуска в Греции. О происшествии сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети Instgram.
Волочкова опубликовала фото перевязаной бинтом и пластырем стопы. По словам артистки, она поранила ногу о камень с морскими ежами. Иголки впились прямо в стопу балерины.
«Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!» - написала Волочкова.
Сразу после инцидента балерина обратилась за помощью к доктору. После осмотра ее экстренно отправили в клинику. В итоге врачи извлекли из стопы порядка 20 иголок. Процедура заняла около двух с половиной часов.
Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море небезопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха. Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила пчела. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень с морскими ежами.. Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных! Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом. Мы поехали. И 2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью, и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах.. Это свойственно в моей профессии. Доктор Бализ оказался таким позитивным, что несмотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете. Все плохое позади, и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала. Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею Да и жизнь без них скучна. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно! #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
23 августа 2018, 08:09
Все поводы хороши: Трамп воспользовался убийством студентки, чтобы потребовать построить стену у Мексики
23 августа 2018, 08:09
В Польше продают два ножа из большой коллекции столового серебра Фаберже
23 августа 2018, 14:39
Меркель отправилась в Закавказье «на разведку»

23 августа 2018, 11:24
Трамп рассказал всем о своей ошибке на выборах в США
23 августа 2018, 11:24
В Афганистане может назреть мир
23 августа 2018, 17:39
Атака в коммуне Трап: два человека погибли в результате нападения с ножом в пригороде Парижа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 августа 2018, 14:12
Зато озолотим белорусских перевозчиков
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
20 августа 2018, 21:39
«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АК-308 под патрон 7,62 мм
20 августа 2018, 11:54
«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам
20 августа 2018, 08:24
От «Панциря» до «Терминатора»: какие новинки военной техники будут представлены на форуме «Армия-2018»
22 августа 2018, 13:54
Гройсман назвал размер госдолга Украины катастрофическим для бюджета
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.