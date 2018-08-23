«Увидев стопу, испугалась»: Отдых Волочковой в Греции обернулся больницей

Российскую балерина Анастасия Волочкова была срочно госпитализирована во время своего отпуска в Греции. О происшествии сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети Instgram.

Волочкова опубликовала фото перевязаной бинтом и пластырем стопы. По словам артистки, она поранила ногу о камень с морскими ежами. Иголки впились прямо в стопу балерины.

«Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!» - написала Волочкова.

Сразу после инцидента балерина обратилась за помощью к доктору. После осмотра ее экстренно отправили в клинику. В итоге врачи извлекли из стопы порядка 20 иголок. Процедура заняла около двух с половиной часов.