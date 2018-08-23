|
«Увидев стопу, испугалась»: Отдых Волочковой в Греции обернулся больницей
23 августа 2018, 17:54 • 59 • В мире
Волочкова попала в больницу на отдыхе в Греции.
Российскую балерина Анастасия Волочкова была срочно госпитализирована во время своего отпуска в Греции. О происшествии сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети Instgram.
Волочкова опубликовала фото перевязаной бинтом и пластырем стопы. По словам артистки, она поранила ногу о камень с морскими ежами. Иголки впились прямо в стопу балерины.
Сразу после инцидента балерина обратилась за помощью к доктору. После осмотра ее экстренно отправили в клинику. В итоге врачи извлекли из стопы порядка 20 иголок. Процедура заняла около двух с половиной часов.
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 августа 2018, 14:12
|
17 августа 2018, 05:54
|
20 августа 2018, 21:39
|
20 августа 2018, 11:54
|
20 августа 2018, 08:24
|
22 августа 2018, 13:54
|
20 августа 2018, 03:39