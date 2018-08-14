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Увидев «Луч», глава СНБО Турчинов поверил в превосходство ракет Украины

14 августа 2018, 19:24  •  118 • Политика
Турчинова порадовало будущее украинских ракет, и он уже предрек их «превосходство» над аналогами из РФ.
Украинские ракеты не только не уступают, но и превосходят российские аналоги. В этом уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
К столь парадоксальному выводу глава СНБО пришёл после ознакомления с последними новинками украинского военного конструкторского бюро «Луч». Турчинов утверждает, что украинские противотанковые ракетные комплексы якобы славятся далеко за пределами страны и пользуются огромным спросом на внешних рынках. По мнению секретаря СНБО, украинские ракеты не только не уступают, но и превосходят российские аналоги, передаёт пресс-служба ведомства.
Речь идёт о ракетных комплексах «Стугна-П» и «Корсар», в которых военные эксперты практически сразу опознали старые советские разработки с незначительными модификациями. При этом в КБ «Луч» утверждают, что это чисто украинская разработка.
Напомним, что до этого на Украине разразился скандал с миномётами «Молот». Оказалось, что это советский миномёт, которому украинские конструкторы расширили дуло для стрельбы боеприпасами НАТО. Это привело к тому, что миномёт взорвался прямо в руках украинских бойцов, приведя к жертвам среди личного состава Вооружённых сил Украины.

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