Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев

Минск по сравнению с Киевом – это город для жизни с чистыми газонами и побеленными домами.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший пиарщик шарлатанов, скандально известный своими антироссийскими заявлениями киевский журналист Дмитрий Гордон.По словам Гордона, после посещения Минска, ему стало стыдно за столицу Украины.«Я объездил весь Минск вчера – мне стало стыдно за Киев. Газоны подстрижены, красота, дома все чистенькие, аккуратненькие, рестораны – все такое, с любовью сделанное. Ну хорошо! Какие новые микрорайоны, какие новостройки, какой центр сохраненный – никаких небоскребов этих нелепых. Ну замечательно! Город для жизни, ну красиво. И то же самое, говорят мне минчане, можно увидеть и в Гродно, и в Могилеве, и в маленьких городах даже», – заявил Гордон.Ранее известный украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что ему стыдно возвращаться из чистой Москвы в замусоренный Киев.Другой украинский политолог Юрий Романенко призвал перенести столицу из Киева к берегу Черного моря.