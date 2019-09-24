Увидеть, чтоб забыть: Японские ученые с помощью мышей нашли "ластик", стирающий сны

Группа ученых из Японии во главе с руководителем Шунтаро Идзарой опубликовали результаты любопытного исследования. В ходе эксперимента им удалось понять, каким образом работает "стирание" мозгом памяти о сновидениях.

Как сообщается в журнале Science, ученые экспериментировали на лабораторных мышах. Им вводили гормон МСН, который производится в гипоталамусе. Этот гормон отвечает как за аппетит, так служит регулятором фазы быстрого сна – именно пребывая в ней, человек видит сны.

Мыши, которым искусственно стимулировали повышенную выработку этого гормона, прекращали обучаться – животные просто не были в состоянии запомнить ничего нового. А вот мыши, которым, наоборот, блокировали выработку гормонов, показывали резкое улучшение своей памяти – причем только в тех случаях, когда МСН блокировался на время фазы быстрого сна.

Ученые поняли, что гормон служит "ластиком" для мозга, который с помощью него избавляется от ненужных ему воспоминаний. Впрочем, это открыло перед исследователями новый вопрос: каким способом с точки зрения науки мозг определяет, какие воспоминания являются нужными, а какие – бесполезными?..