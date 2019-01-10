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«Увидели слабое место»: как демократы реагируют на заявления Трампа о миграционном кризисе

10 января 2019, 02:39  •  42 • В мире
Дональд Трамп впервые за время своего президентства выступил с телеобращением к нации. Глава Белого дома заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой. После этого многие американские СМИ и политики стали говорить о том, что миграционный кризис является выдуманным. Эксперты считают, что Демократической партии выгодно отрицать наличие проблем с незащищённой границей, ведь попадающие в страну нелегалы пополняют ряды их избирателей. При этом и сам Трамп преувеличивает тяжесть ситуации на южных рубежах, отмечают политологи.
 
Трамп демонстрирует один из проектов пограничной стены в Сан-Диего Reuters © Kevin Lamarque
 

Дональд Трамп впервые за время своего президентства выступил с телевизионным обращением к нации. Темой стала кризисная ситуация на американо-мексиканской границе. Речь президента США транслировали большинство американских телеканалов. 

Напомним, что ряд федеральных служб и министерств правительства США частично приостановили работу с 22 декабря 2018 года из-за невозможности согласовать проект бюджета, в который Трамп включил пункт о выделении $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Каждый день сотрудники таможенных и пограничных служб сталкиваются с тысячами нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в нашу страну. У нас нет места для их содержания, у нас нет возможности быстро вернуть их на родину», — сказал он.

Президент США подчеркнул, что решительно настроен положить конец «циклу страданий» и насилия, причиной которых является кризис на границе с Мексикой. По словам Дональда Трампа, единственно верным способом решить эту проблему является строительство стены на южной границе США, на возведение которой требуется около $5 млрд.

При этом, по словам хозяина Белого дома, члены Демократической партии, сенаторы от которой отказываются принимать предложенный проект бюджета, не признают наличия очевидной кризисной ситуации.

«Демократы в конгрессе отказываются признавать кризис, они отказываются предоставить нашим пограничникам столь остро необходимые инструменты для защиты наших семей и нашей страны», — подчеркнул он.

Вскоре после выступления Трампа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства демократ Чарльз Шумер в своём обращении раскритиковали слова Трампа.

«К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного шатдауна, было полно дезинформации и даже злобы», — сказала спикер.

  • Чак Шумер и Нэнси Пелоси
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Она добавила, что «президент взял американский народ в заложники», допустив остановку работы федерального правительства из-за своего намерения включить в бюджет финансирование стены на границе с Мексикой. Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что символом США должна быть статуя Свободы, а не стена на границе.

Позднее Трамп встретился с Шумером и Пелоси, но при этом назвал переговоры «пустой тратой времени».

Заграждения и караваны

Дональд Трамп неоднократно заявлял об опасности, которую несёт бесконтрольный проход нелегальных мигрантов через южную границу США. Об этом он говорил и в ходе своей избирательной кампании, и на посту президента.

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Проблема южной границы США снова оказалась в центре внимания осенью 2018 года, когда в сторону американо-мексиканской границы выдвинулось несколько караванов с беженцами и мигрантами из стран Центральной Америки. Для встречи нелегалов Трамп отправил на границу военных, дав главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия на применение оружия в случае чрезвычайных ситуаций.

Тогда риторика Трампа и его решение направить на границу солдат подверглись острой критике со стороны политиков-демократов, либеральных СМИ и активистов. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США демократы обвиняли администрацию Трампа и Республиканскую партию в раздувании истерии вокруг миграционного вопроса, чтобы заработать на этом политические очки.

Выдуманный кризис

 

После телевизионного обращения Трампа целый ряд мейнстримных СМИ, которые ранее критиковали президента США за его действия в отношении мигрантов, выпустили материалы о том, что кризис на американо-мексиканской границе является выдумкой нынешней администрации.

«Это попросту не соответствует действительности»: экс-глава центра по борьбе с терроризмом говорит, что никакого террористического кризиса на границе нет», — материал под таким заголовком выпустило издание Vox, неоднократно критиковавшее позицию Трампа по миграционному вопросу.

    «Берни Сандерс: Трампу не следует «создавать искусственные кризисы» вокруг погранбезопасности, США «хватает реальных кризисов», — приводит газета The Washington Examiner слова сенатора-демократа.

      «Трамп потерпел полный провал, пытаясь доказать, что его «кризис» на границе представляет собой чрезвычайную ситуацию для страны» — такой материал выпустило издание The Nation.

        «Каскад ложных заявлений — Трамп пытается доказать наличие кризиса на границе США и Мексики» — так озаглавлена статья, опубликованная на сайте телеканала CNN.

          «Камала Харрис назвала кризис вокруг стены на границе чрезвычайной ситуацией, порождённой самим Трампом», — приводит слова ещё одного сенатора-демократа газета The Huffington Post.

            Электорат для демократов

            Демократы утверждают, что никакого кризиса с мигрантами на южной границе США нет, поскольку те самые нелегалы, на пути которых должна быть построена стена, попав в Америку, станут избирателями Демократической партии, рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

            • Cпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
            • Reuters
            • © Kevin Lamarque

            «Демократы левого толка будут негативно воспринимать все предложения, направленные на уменьшение нелегальной миграции. Потому что они считают, что рост миграции означает рост их электората», — отметил Брутер.

            Утверждения мейнстримных СМИ об отсутствии миграционного кризиса перекликаются с заявлением лидеров демократов в парламенте Шумера и Пелоси, добавил эксперт.

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            «Они тоже сказали, что никаких проблем не видят и ничего делать не надо. Так как политики вроде Шумера и Пелоси являются доверенными ньюсмейкерами либеральных СМИ, их точка зрения будет транслироваться повсеместно. Если раньше демократы говорили, что строить стену нельзя из-за абстрактного расизма и нарушения прав человека, то теперь будут говорить, что её не надо строить из-за того, что нет никакого миграционного кризиса», — отметил Брутер.

            Несгибаемая принципиальность

            Нелегалы на южной границе США всегда были, есть и будут независимо от того, появится там стена или нет, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

            «Если бы Трамп так не упорствовал в использовании слова «стена», а говорил бы про модернизацию уже существующих пограничных заграждений, он бы быстрее достиг своей цели. Но стена на границе с Мексикой — это его фетиш, и он шёл на выборы под громкими лозунгами о её строительстве. У кого-то может создаться впечатление, что там голая пустыня, по которой бродят нелегалы. На самом деле это не так», — заявил политолог в беседе с RT.

            • Нелегалы на границе США и Мексики
            • Reuters
            • © Mohammed Salem

            Вопрос заключается в том, что настала пора модернизировать те пограничные сооружения, которые там есть, пояснил эксперт.

            «Трампу нужно было смягчить риторику, а демократам — согласиться на выделение необходимых средств. Тогда эту проблему можно было бы решить очень быстро. Но теперь её раздувают как с одной, так и с другой стороны. Эти проявления несгибаемой принципиальности привели к тому, что любая уступка будет выглядеть как проявление слабости и поражение, что и привело к остановке работы федерального правительства», — считает Синельников-Оришак.

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            Перед телевизионным обращением к нации Трамп заявлял, что введёт в стране чрезвычайное положение, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения конгресса, напоминает Синельников-Оришак. Однако он этого так и не сделал — скорее всего, по совету своих юристов.

            «Если бы он ввёл чрезвычайное положение, сразу же огромное число его политических оппонентов и журналистов начали бы выяснять, насколько нынешняя ситуация отличается от того, что было ранее. Пресса может создать видимость того, что Трамп злоупотребляет служебным положением. Тогда открывается дорога к импичменту — не по поводу выдуманных связей с Россией, а реальному. Здравый смысл возобладал», — сказал эксперт в разговоре с RT.

            Положение с мигрантами на южной границе действительно непростое, но оно не сильно отличается от того, что было ранее, отметил политолог.

            «Демократы увидели в этом слабое место Дональда Трампа и решили воспользоваться ситуацией», — заключил Михаил Синельников-Оришак.

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