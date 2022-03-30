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«Увидели её в репортаже»: RT помог семье из Норильска вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя
30 марта 2022, 22:45 • 103 • В России
Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Нелли Ивановна Зенина стала одной из героинь репортажа о мирных жителях Мариуполя. Видео увидели её родные и попросили помочь им вывезти пенсионерку в Россию. 30 марта Нелли Ивановна встретилась с внуком Иваном и дочерью Натальей в Ростове-на-Дону. В ближайшие дни семья вернётся в Норильск, где бабушка проработала 30 лет. Теперь она сможет жить там вместе с родными.
RT
Нелли Ивановна Зенина — пенсионерка из Мариуполя, ей 87 лет. Когда-то женщина жила и трудилась в Норильске. Там она завела семью, окончила горный техникум, устроилась на горно-металлургический комбинат, где проработала 30 лет. Выйдя на пенсию в 1988 году, Нелли Ивановна решила вернуться на свою малую родину, в Мариуполь.
Когда в городе начались обстрелы, женщина была совсем одна — её супруг умер в ноябре, за несколько месяцев до обострения ситуации на Украине.
23 марта Нелли Ивановна попала в репортаж RT о мирных жителях Мариуполя, получающих гуманитарную помощь от ДНР. Женщина рассказала, что ей очень страшно и холодно, что ей никто не может помочь и что приходится просить у людей еду, чтобы выжить.
В том репортаже пенсионерка говорила, что несколько недель пряталась от бомбёжек в подвале, а когда стрелять стали меньше, вернулась домой. «Ночью в квартире было очень холодно. Ведь отопления нет, окна в комнате и на кухне выбиты взрывной волной», — рассказывала Нелли Ивановна.
Этот репортаж увидели родственники пенсионерки из России — её 22-летний внук Иван нашёл ролик в соцсетях. Он со своей матерью Натальей, дочерью Нелли Ивановны, живёт в Норильске. С бабушкой они не могли связаться с марта и не знали, где она, жива ли. Молодой человек решил любыми способами забрать Нелли Ивановну из Мариуполя.
«Родителям я говорить об этом не хотел, что собираюсь уезжать, начал сам звонить, узнавать. Позвонил на горячую линию Народной милиции ДНР, мне популярно объяснили, что максимум, куда я смогу доехать, — это до Донецка, а дальше там блокпост», — добавляет он.
Поиски бабушки
Когда стало ясно, что забрать бабушку самостоятельно не получится, Иван связался с журналистами RT, снимавшими тот репортаж. Он объяснил, что женщина на видео — его бабушка, и попросил помочь ему забрать Нелли Ивановну в Россию. Внук пенсионерки передал RT адрес и личные данные своей бабушки, хотя понимал, что под обстрелами вновь найти женщину будет непросто.
На следующий день корреспонденты RT прибыли по адресу Нелли Ивановны в Мариуполе, но дома её не оказалось. Соседка предположила, что пенсионерка ушла в поликлинику — в тот день она почувствовала себя плохо. Бабушку нашли недалеко от больницы, объяснили, что её ищут родственники, что ей помогут уехать из города.
Нелли Ивановну доставили в Донецк, где её временно поселили у знакомого Ивана. Там женщине удалось в первый раз за месяц связаться с дочерью и внуком по видеосвязи. Нелли Ивановна плакала от счастья, говорила, что знала: семья её найдёт. Дочь пенсионерки Наталья Середа рассказывает о том звонке со слезами в голосе.
«У нас всё то время, что шёл конфликт, вообще не было связи с бабушкой. Мы смогли впервые с ней поговорить по телефону, только когда журналисты её вывезли в ДНР. И то она была такая «плавающая», еле-еле могла говорить. Понимаете, человеку пришлось такое пережить, у неё состояние шоковое, ей тяжело разговаривать», — рассказала Наталья.
«Осталась там совсем одна»
Дочь Нелли Ивановны рассказала RT, что в последний раз видела её в ноябре прошлого года. Женщина призналась, что следующие несколько месяцев стали очень тяжёлыми для её матери.
По её словам, после смерти супруга родственники Нелли Ивановны думали забрать бабушку в Россию, переживали, что пожилая женщина осталась одна. Семья планировала приехать к ней в апреле, чтобы помочь решить вопросы с документами и увезти женщину в Норильск. Но всё сложилось иначе.
«Конечно, человеку в таком возрасте тяжеловато было бы переезжать в Норильск, мы это понимали. Но мама говорила нам, что тоже хотела бы этого, да и другого варианта у нас, получается, не было, она ведь там осталась совсем одна. В любом случае исполнить те планы мы так и не успели, а теперь всё сложилось так, как сложилось», — констатирует дочь пенсионерки.
Долгожданная встреча
Власти Норильска тоже помогли семье, когда узнали о ситуации, в которой оказалась Нелли Ивановна. Наталье и её сыну купили билеты до Ростова, помогли быстро оформить приглашение для въезда пенсионерки в Норильск(это закрытый город), но когда в администрации узнали, что Нелли Ивановна 30 лет проработала на местном горном предприятии, то сразу выдали семье необходимые документы.
«Моя мама работала на Норильском горно-металлургическом комбинате, она инженер-механик. В те времена это была достаточно модная профессия, мама занималась разработками в сфере технологий, которые использовались потом горняками. Это всё были великие люди, замечательные», — рассказывает Наталья.
30 марта семья воссоединилась, сейчас Нелли Ивановна находится с родственниками в Ростове-на-Дону — они решили остаться там на несколько дней, чтобы бабушка могла немного отдохнуть и прийти в себя. А пока ей купили новую тёплую одежду и другие необходимые вещи.
«В последний раз я виделся с бабушкой в 2015 году. После этого мне нельзя было попасть на Украину: у меня призывной возраст, меня бы туда просто не пустили из-за обстановки в стране. Больше семи лет не видел бабушку, общались только по видеосвязи. Поэтому, конечно, я очень рад, что нам помогли, и теперь она будет с нами», — говорит молодой человек.
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