Увидели «дестабилизацию»: как встреча президента Чехии с закарпатскими русинами обеспокоила Киев

Посол Чехии на Украине Радек Матула был вызван в украинский МИД для дачи объяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с делегацией закарпатских русинов. Дипломат отверг возможность любых призывов со стороны Праги о создании автономии русинов в Закарпатской области. Ранее украинский посол в Чехии назвал русинский вопрос политическим и по традиции обвинил Москву в его продвижении и финансировании — якобы это делается для дестабилизации Украины. По мнению экспертов, Киев находится в состоянии перманентной «паранойи», боясь покушений на украинский суверенитет даже со стороны европейских стран.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии в стране Радека Матулу для получения разъяснений по поводу состоявшейся в начале месяца встречи чешского президента Милоша Земана с делегацией этнических русинов.

Чешский дипломат отверг возможность любых призывов со стороны Праги к созданию автономии русинов в Закарпатье, говорится в сообщении на сайте украинского МИД. Как заявили в министерстве, чешский посол подтвердил поддержку территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Чешская сторона готовится предоставить официальные материалы по этому вопросу.

«В МИД Украины и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявили в пресс-службе украинского МИД.

Как сообщил накануне посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, русинские активисты заняты не только вопросами языка и культуры, но и дестабилизацией Украины, которая на востоке «уже борется с пророссийскими сепаратистами».

«Русинский вопрос — это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации на Украине, прежде всего в Закарпатье», — утверждает дипломат.

Тотальная украинизация

Встреча Милоша Земана с представителями карпатских русинов состоялась 3 сентября и была приурочена к столетнему юбилею подписания Сен-Жерменского договора и включения Подкарпатской Руси в состав Чехословакии.

В делегацию вошли семь человек: руководитель объединения русинов России Андрей Фатула, священник о. Димитрий Сидор, президент Всемирного совета подкарпатских русинов Василий Джуган и его заместитель Михаил Тяско, активист Иван Данацко, девятнадцатилетний русинский поэт Михаил Чикивдя, а также руководитель Австрийского координационного центра русинских организаций Татьяна Поп.

Подписание Сен-Жерменского договора

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Отметим, что Димитрий Сидор давно известен как один из наиболее активных борцов за сохранение языка и культуры карпатских русинов. Он входил в число инициаторов создания представительского органа русинов — Сойма подкарпатских русинов. В 2008 году властями Украины против него было возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны, он был приговорён к условному сроку.

Напомним, Сен-Жерменский договор был подписан 10 сентября 1919 года по итогам Первой мировой войны между странами Антанты и Австрией, ставшей преемницей Австро-Венгерской империи. По условиям договора входившая в Австро-Венгрию Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословацкой республики. В период между Первой и Второй мировыми войнами регион обладал правами автономии и имел самоуправление.

Впоследствии регион, населённый русинами, был передан в состав Украинской ССР, став одной из украинских областей, хотя местные жители просили Москву принять регион в состав Советского Союза на правах отдельной республики.

По словам экспертов, новые власти начали проводить тотальную украинизацию края, пытаясь постепенно изжить национальную культуру и этническое самосознание русинов. Однако превратить русинов в украинцев не удалось — маленький славянский народ смог сохранить свои традиции и язык.

По данным переписей, проведённых на протяжении последних десяти лет в странах Восточной Европы и на Балканах, сегодня к русинам себя причисляют всего около 55 тыс. человек. Однако некоторые активисты русинских общественных организаций заявляют, что настоящая численность этноса составляет от полутора до пяти миллионов человек. Существование русинов как национального меньшинства признаётся рядом европейских стран, а также ООН, но украинские власти рассматривают русинов лишь как этнографическую группу украинского этноса. Не принёс русинам больших свобод и распад СССР. Как отмечают эксперты, отношение к ним со стороны Киева не изменилось.

Речевая монополия

Как рассказала журналистам участница делегации, принятой Милошем Земаном, во время переговоров русины попросили чешского президента поговорить с его украинским коллегой о проблемах русинской общины.

Кроме того, участники переговоров подняли вопрос о предоставлении чешского гражданства русинам Украины. Земану напомнили, что русины и чехи когда-то были гражданами одного государства, проведя аналогию с Венгрией, которая предоставляет своё гражданство этническим венграм, живущим на Украине. На эту просьбу чешский лидер ответил уклончиво, сказав, что сейчас это невозможно, но не исключил возвращения к этой теме в будущем.

Президент Чехии Милош Земан

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Как призналась в интервью изданию «Украина.ру» Татьяна Поп, украинским русинам не нужна автономия, так как у них нет для этого достаточных сил и возможностей. По её словам, русины хотят добиться от Киева «прекращения этноцида русин и признания их национальным меньшинством на Украине», а также предоставления возможности изучать русинский язык и культуру в школах.

По информации СМИ, Милош Земан согласился поговорить с Владимиром Зеленским о судьбе русинов, однако подчеркнул, что вопросы децентрализации являются исключительно внутренним делом Украины. Как сообщает чешское издание DenikN, Земан отметил, что свою роль для русинов могут сыграть Минские соглашения, согласно которым Киев обязался провести децентрализацию, которая позволит придать русинскому языку статус регионального при сохранении за украинским языком статуса государственного.

Напомним, борьба политиков, пришедших к власти на Украине в 2014 году, с русским языком затронула также языки других национальных меньшинств. Одно из первых решений новой Рады отменило действовавший до «евромайдана» закон об основах государственной языковой политики. Документ позволял наделять региональным статусом языки национальных меньшинств при сохранении за украинским статуса государственного языка.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон «Об образовании», отменивший право национальных меньшинств получать образование на родном языке. С этого момента преподавание может вестись, за небольшими исключениями, только на украинском языке. Также были введены жёсткие языковые ограничения для центральных телеканалов, которые должны вести не менее 75% эфира на украинском языке.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко даже использовал тему главенства украинского языка в качестве одной из ключевых линий своей предвыборной программы. Перед окончанием президентского срока политик подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому использование любых языков, кроме украинского, в публичных сферах запрещено.

Заложники страха

Языковая политика Киева возмутила не только жителей русскоязычных регионов Украины, но также этнических венгров и русинов, живущих в Закарпатье. В свете этих перемен официальный Будапешт даже начал наделять венгерским гражданством закарпатских венгров. Это вызвало большое возмущение в Киеве — согласно украинскому законодательству, двойное гражданство запрещено.

Со своей стороны венгерские власти обвиняют украинское руководство в ущемлении прав национальных меньшинств. Некоторая напряжённость в отношениях стран сохраняется и сейчас. Так, 3 сентября временный поверенный в делах Венгрии на Украине Кристин Марфе был вызван в украинский МИД из-за слов представителя венгерского правительства Тристана Азбея. Венгерский чиновник заявил ранее о кризисе гражданской войны на Украине — эти слова в Киеве назвали «недопустимой риторикой».

По мнению экспертов, сегодня проживающие на Украине национальные меньшинства стремятся заручиться поддержкой какой-то внешней силы, и русины выбрали для этого Чехию. Как пояснил в комментарии RT политолог Борис Межуев, так нацменьшинства рассчитывают усилить свой собственный вес на Украине.

РИА Новости

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«Встречу президента Чехии с организацией русинов можно расценивать как знак готовности Праги оказывать некоторое культурное и политическое влияние на украинские нацменьшинства. Со своей стороны, украинские власти боятся возникновения на своей территории очагов влияния соседних стран — Венгрии, Чехии, Польши, Румынии, чьи территории в своё время были включены в советскую Украину», — пояснил эксперт.

При этом украинская правящая элита сама провоцирует и разжигает подобные настроения и тенденции, подчёркивают эксперт.

Как пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, искусственное создание единой украинской нации из тех, кто живёт на территории современной Украины, стало основной государственной линией Киева.

«Насильственным способом строится мононациональное украинское государство. Власти не желают признавать, что Украина — многонациональная страна. Абстрактное украинское государство не признает право на существование национальных меньшинств. Они считают, что это те же самые украинцы, которые по странному недоразумению не выучили украинский язык», — подчеркнул эксперт.

Киев боится внешнего вмешательства, возможного покушения на украинские территории даже со стороны входящих в Евросоюз соседних стран, однако эти настроения беспочвенны, считает Борис Межуев.

«В политике и реакциях Киева явно прослеживается паранойя, которая возникла вследствие слабости украинского государства. Но эти страхи напрасны — европейские страны не станут пересматривать украинские границы», — отметил эксперт.

По мнению Владимира Жарихина, коррекция языковой и национальной политики Украины возможна, но в отдалённом будущем.

«Пока что можно ожидать разве какой-то модификации языковых норм, но не более того. Да, возможно, в будущем Киев будет вынужден признать, что Украина — многонациональное государство и права нацменьшинств должны быть защищены, однако этого не стоит ожидать в ближайшее время», — подытожил эксперт.