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Увезли в автозаке: Очевидцы сообщили о задержании "Мисс Белоруссия" в Минске

09 ноября 2020, 11:40  •  131 • В мире
Очевидцы сообщили, что на несанкционированном митинге в Минске была задержана "Мисс Белоруссия" 2008 года Ольга Хижинкова. Её, по словам людей, увезли в автозаке вместе с другими задержанными активистами.
На акции протеста на площади Свободы в Минске задержана "Мисс Белоруссия - 2008" Ольга Хижинкова, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев. Собеседники агентства уточнили, что правоохранители провели модель в автозак и увезли.
Вместе с девушкой были задержаны ещё порядка 20 человек, отмечают очевидцы. Пока официального подтверждения этой информации от МВД не последовало.
Накануне Хижинкова обратилась к протестующим со словами поддержки, уволившись из Национальной школы красоты.

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