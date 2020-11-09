Увезли в автозаке: Очевидцы сообщили о задержании "Мисс Белоруссия" в Минске

На акции протеста на площади Свободы в Минске задержана "Мисс Белоруссия - 2008" Ольга Хижинкова, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев. Собеседники агентства уточнили, что правоохранители провели модель в автозак и увезли.

Вместе с девушкой были задержаны ещё порядка 20 человек, отмечают очевидцы. Пока официального подтверждения этой информации от МВД не последовало.

Накануне Хижинкова обратилась к протестующим со словами поддержки, уволившись из Национальной школы красоты.