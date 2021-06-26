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«Увеличивается доля пациентов в реанимации»: Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций из-за COVID-19

26 июня 2021, 00:05  •  58 • В России
Москва на этой неделе вышла на антирекорд по числу госпитализаций, связанных с коронавирусной инфекцией, за всё время пандемии. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что также выросла доля пациентов, находящихся в реанимации. Вместе с тем она отметила, что власти города пока не планируют вводить QR-коды для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. По её словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от эпидемической ситуации.
 
Reuters © MAXIM SHEMETOV
 

Москва на этой неделе вышла на антирекорд по числу госпитализаций, связанных с коронавирусной инфекцией, за всё время пандемии. Эту информацию в эфире Первого канала подтвердила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации. Их сейчас от общего объёма уже около 15%», — рассказала она. 

Ракова отметила, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает столичных работодателей с 28 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

«В численность людей, которые должны перейти на дистанционный формат работы, не будут учитываться те лица, которые прошли вакцинацию. В 100% случаев, конечно же, за исключением вакцинированных, подлежат переводу на удалённую работу лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания», — добавила вице-мэр.

Вместе с тем она сообщила, что власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских, однако дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации. 

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Напомним, с понедельника, 28 июня, посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии такого QR-кода — его могут получить вакцинированные, переболевшие за последние полгода или имеющие ПЦР-тест, сделанный в последние три дня. Отвечая на уточняющий вопрос, Ракова пояснила, что получить QR-код можно только после второй прививки двухкомпонентной вакциной или после введения однокомпонентного препарата.

«С точки зрения контактов самые рисковые сферы — это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго. Это, как правило, небольшое пространство. С другой стороны, люди, которые у нас привиты, недавно переболели или сдали ПЦР-тест, они имеют минимальные риски заразить кого-то, и, если в окружении находятся такие же, как они, они точно так же находятся в большей степени безопасности. Настолько, насколько во время роста заболеваемости возможно», — пояснила она.

Говоря об обязательной вакцинации работников определённых сфер в столице, Ракова рассказала, что, по оценкам московских властей, в этих областях работает около 3,5—4 млн человек.

«С учётом вакцинированных и переболевших чуть больше полугода назад это чуть больше 2 млн человек. Если мы будем так же наращивать темпы вакцинации и продолжится такая же активная посещаемость горожан и тех, кто работает в наших организациях, не живя в Москве, то мы достигнем и выйдем на заданный график и достигнем где-то 60% от этих сфер... первой вакцины к 15 июля и уже второй вакцины к 15 августа», — пояснила заммэра.

В Москве на данный момент работает 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, ещё 19 пунктов, которые будут обслуживать взрослых, открыли в детских поликлиниках. Более 40 прививочных пунктов работают в торговых центрах и павильонах «Моё здоровье», рассказала Ракова. Ещё 116 частных медицинских учреждений бесплатно получают препараты и организуют вакцинацию тех, кто в этих учреждениях находится.

Кроме того, в ближайшее время ожидается выход в оборот вакцины «Спутник Лайт», после чего власти намерены организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила заместитель мэра.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что специалисты по итогам изучения результатов исследований приняли решение о снятии противопоказания на вакцинацию препаратом «Спутник V» беременных женщин. В ходе заседания президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением COVID-19 он напомнил, что среди беременных встречаются случаи заболевания коронавирусом, в том числе с тяжёлым течением болезни.

«С учётом результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT) у беременных», — сказал он.

Мурашко также сообщил, что COVID-19 в России диагностировали лишь у 0,5% пациентов, привитых двумя компонентами вакцины. Министр вновь напомнил, что в случае инфицирования заболевание протекает легче у вакцинированных.

Он также рассказал, что число привитых первым компонентом вакцины в России превысило 21 млн.

  • Reuters
  • © EDUARD KORNIYENKO

Вместе с тем в пятницу, 25 июня, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России попросили правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, за исключением имеющих противопоказания и высокий титр антител, а также обратились к работникам и работодателям по всей стране.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся — сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных, и работодателям — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников», — говорится в совместном обращении организаций.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп уже ввели в десяти регионах, а 28 июня она будет введена ещё в восьми субъектах России. Глава ведомства также напомнила о необходимости соблюдать масочный режим в России.

«Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем», — подчеркнула она.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что научные организации ведомства проверяют информацию о выявлении в России первого случая инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом ранее сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы».

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