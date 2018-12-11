«Увеличит мощь «крылатой пехоты»: на что будет способен новейший российский миномёт

В 2019 году в России начнутся испытания новейшего самоходного миномётного комплекса 2С41 «Дрок», сообщается на сайте Минобороны РФ. Этим оружием будут оснащены десантно-штурмовые подразделения ВДВ. Как отмечает военное ведомство, «Дрок» обладает «уникальными характеристиками по огневой мощи и дальности стрельбы». Орудие будет размещаться на шасси бронеавтомобиля «Росомаха», который поступит на вооружение «крылатой пехоты». Какими характеристиками обладает новая миномётная система, выяснял RT.

Минобороны РФ планирует в 2019 году провести государственные испытания новейшего 82-миллиметрового миномётного комплекса 2С41 «Дрок», сообщает пресс-служба военного ведомства. Данное артиллерийское орудие поступит на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВДВ.

«Самоходный (носимо-возимый) миномёт «Дрок», выполненный на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» (К-4386 «Росомаха». — RT), будет обладать уникальными характеристиками по огневой мощи и дальности стрельбы», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Дрок» был разработан в стенах ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород). Он способен вести стрельбу как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью и мощью. При этом экипаж «Росомахи» в составе четырёх человек может управлять огнём не выходя из автомобиля, что значительно повышает мобильность и живучесть комплекса.

Концептуальный макет миномётного комплекса «Дрок» на стенде ГРАУ Минобороны РФ

© ЦНИИ «Буревестник»

Со времён Первой мировой войны миномёт считается незаменимым артиллерийским орудием для поражения целей на небольших дистанциях (до 5 км). Чаще всего в войсках используются миномёты некрупного калибра (до 82 мм). Они легко разбираются и относительно быстро приводятся в боевое положение.

Преимущество этого оружия заключается в стрельбе по навесной траектории. Такой способ ведения огня позволяет эффективно уничтожать живую силу противника, находящегося в различных инженерных укреплениях (окопах, блиндажах, огневых точках в горах и зданиях). Перехват мины даже с учётом современного уровня развития средств ПВО-ПРО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) практически невозможен.

«Миномёты не утратили своей актуальности. Они активно используются ведущими армиями мира. Без миномётов невозможно вести бой в особо сложных условиях — в горной и лесисто-болотистой местности, а также в городах. В России миномётами разного калибра вооружены мотострелковые части, ВДВ и Силы специальных операций», — пояснил RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Наследник «Подноса»

Макет миномёта «Дрок» был впервые представлен на международном форуме «Армия-2017» на стендах Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ и Уралвагонзавода, куда входит «Буревестник». Дальность стрельбы 2С41 — от 100 до 6000 м, скорострельность — 12 выстрелов в минуту, возимый боекомплект — 40 боеприпасов, масса комплекса (вместе с автомобилем) — 14 т.

Известно, что разработка «Дрока» проходила в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Набросок». Технологической основой для создания 2С41 послужил 82-мм миномёт 2Б24 (глубокая модернизация советского орудия 2Б14 «Поднос»). Данное орудие предполагалось размещать на различных самоходных колёсных и гусеничных шасси.

Новейший миномёт будет во многом схож с предшественником. Для стрельбы могут применяться стоящие на вооружении осколочные мины 3-O-26, O-832 Д, O-832 ДУ и З-О-12, дымовые — Д-832ДУ и Д-832 А, осветительные — С-832 С и агитационные — А-832 А.

Особенность конструкции «Дрока» заключается в том, что орудие помещено в дистанционный модуль (башню) на крыше автомобиля. Почти все агрегаты комплекса находятся внутри корпуса и защищены бронёй.

Большинство современных возимых миномётов оснащены принципиально иным механизмом. Орудие располагается внутри автомобиля в горизонтальном положении. Чтобы сделать залп, машина останавливается, и миномёт при помощи гидравлической системы приводится в вертикальное положение. Также нередко миномёты без специальных механизмов помещают в кузова обычных внедорожников и лёгких бронемашин.

В обоих случаях стрельба не осуществляется посредством дистанционного управления. Экипаж должен самостоятельно проводить заряжание. После нескольких залпов расчёту необходимо обязательно сменить позицию, не дожидаясь начала ответного огня противника.

Конструкция «Дрока» позволяет решить массу проблем, в частности — полностью автоматизировать процесс заряжания и ведения огня. Как уверяет разработчик, 2С41 превосходит предшественников не только по показателю мобильности, но и по точности стрельбы.

Расчёт миномёта ведёт стрельбу на полигоне

РИА Новости

© Павел Герасимов

В случае необходимости экипаж может демонтировать орудие, вытащив его из боевого модуля, чтобы перенести в точку, откуда должен вестись обстрел. Сергей Суворов полагает, что это очень важное качество для самоходного миномёта.

«На первый взгляд, возимый миномёт обладает исключительными преимуществами перед носимым вариантом. Действительно, расчёт может быстрее отстреляться и скрыться. Но нередко миномёт приходится доставлять в точки, расположенные в труднодоступной местности или на крыше зданий. Очевидно, что войскам требуется относительно лёгкий и неприхотливый в эксплуатации артиллерийский комплекс», — заметил Суворов.

«Прелесть в простоте»

Прогресс в развитии миномётных систем в России происходит параллельно с модернизацией автомобильного парка. Одной из задач, поставленных Минобороны РФ, является создание авиадесантируемого бронеавтомобиля. Военные остановились на представителе семейства «Тайфун» К-4386 «Росомаха» разработки АО «Ремдизель» (Набережные Челны).

Эта четырёхколёсная машина оснащена двигателем мощностью 350 л. с. Снаряжённая масса машины — 11 т, запас хода — 1,2 тыс. км, максимальная скорость — 130 км/ч. С целью уменьшения массы «Росомаха» выполнена по схеме «несущий бронекорпус». Однако машина может выдерживать попадание осколков от мин и пуль, выпущенных из автоматического оружия (пятый класс защиты, Бр5).

Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун»

РИА Новости

© Максим Блинов

В перспективе К-4386 могут оснастить модулем с пулемётом винтовочного калибра (7,62 мм). Также специалисты рассматривают возможность установки 12 дымовых гранатомётов на бортах башни с миномётным орудием.

Сергей Суворов считает, что «Дрок» будет востребован не только в ВДВ, но и в других родах и видах российских вооружённых сил. По его мнению, в комплексе для «голубых беретов» необходимо разместить пулемётную установку, так как десантники выполняют задачи в тылу противника и нуждаются в дополнительной огневой мощи.

«Главная прелесть миномёта — в его простоте. Крайне важно, чтобы расчёт не испытывал трудностей в его эксплуатации. Калибр 82-мм — вполне обоснованное решение. Ведь расчёт должен иметь возможность перенести миномёт в другую точку. При калибре в 120-мм это будет весьма проблематично. Если подобное орудие появится у ВДВ, то мощь «крылатой пехоты» действительно возрастёт», — подытожил Суворов.