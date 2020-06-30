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«Увеличения стоимости отдыха мы не фиксируем»: глава Крыма Сергей Аксёнов дал интервью RT

30 июня 2020, 09:55  •  54 • В России
Курортный сезон в России, хотя и с задержкой, но всё же начался. Курорты в южных регионах страны стали принимать отдыхающих. Роспотребнадзор разработал требования и рекомендации для туристов и персонала. К чему нужно быть готовым гостям Крыма, как меняется жизнь на полуострове и чем может быть опасно соседство с Украиной — об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал в интервью RT.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Справки не нужны, штамп в паспорте — тоже

— Сергей Валерьевич, с 1 июля Крым открывается для туристов из других регионов России. Сдавать тест на коронавирус и оставаться в обсерваторе уже не надо. А что надо? Какие правила для въезжающих и какова сегодня ситуация с коронавирусом на полуострове?

— До недавнего времени приезжающие в санатории должны были, кроме санаторно-курортной карты, предоставлять справку об отсутствии COVID-19, в то время как для въезжающих в гостиницы такая справка не требовалась. Теперь требования синхронизированы: справка об отсутствии коронавируса не нужна ни для отдыхающих в санаториях, ни для тех, кто заселяется в гостиницы. Также не требуется обязательное еженедельное тестирование на коронавирус для персонала: объём тестирования будет определяться главным санитарным врачом региона. Это результат совместной работы правительства Республики Крым и Ростуризма.

В то же время сохраняется обязательная термометрия и для сотрудников, и для отдыхающих. Напомню, что в Крыму продолжает действовать масочный режим в общественных местах, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Считаю, что важна в первую очередь личная ответственность каждого крымчанина и каждого гостя полуострова.

— Крым хотел смягчить ряд установок Роспотребнадзора. Идут ли вам навстречу? В частности, много шума наделала рекомендация не селить в гостиницах вместе неженатые пары. Без штампа в паспорте в отели пустят?

— Рекомендации Роспотребнадзора во многом были смягчены после наших предложений и консультаций с бизнесом.

Что касается нашумевшей темы о заселении в номера только женатых пар, то у Роспотребнадзора нет жёсткого требования по этому поводу, а есть рекомендация.

Дословно она звучит так: «Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». То есть окончательное решение принимается руководством, исходя из ситуации. Никто не требует проверять штамп в паспорте. Так что волнения СМИ в этом вопросе напрасны. Главным критерием должен быть здравый смысл и понимание того, что если отель будет заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, то это влечёт дополнительные риски инфицирования.

— В условиях закрытых внешних границ ожидаете ли туристический бум? Делаете ли какие-то прогнозы на нынешний сезон или всё непредсказуемо?

— Отложенный спрос на отдых в Крыму значительный, полуостров в топе запросов. Количество бронирований, которые уже перенесены с незадействованных месяцев, позволяет говорить, что загрузка средств размещения будет достаточно серьёзной. Думаю, что из-за длительной самоизоляции, дефицита солнца и моря осенние месяцы также будут востребованными. Мы готовы к тому, чтобы задействовать весь осенне-зимний период. Это лучшее время для оздоровления в целом и для лечения органов дыхания в частности. Одним словом, прогноз позитивный. Увеличения стоимости отдыха мы не фиксируем. С 1 июля готовы встретить всех россиян. Но, повторюсь, все необходимые меры предосторожности должны соблюдаться.

Что будет с ценами 

— Не станут ли высокие цены на отдых в Крыму в данных условиях ещё выше? Будете как-то отслеживать и регулировать?

— Мы пока не фиксируем рост цен. Большинство гостиниц перенесло брони апреля-июня на другие месяцы без доплат или даже со снижением стоимости, чтобы не потерять гостей. Некоторые топовые объекты премиум-сегмента могут повышать цены в зависимости от спроса, но это рыночные механизмы. Если цена соответствует качеству обслуживания и гость готов за это платить, мешать не стоит. Мы всегда говорим, что Крым интересен именно тем, что предлагает большой выбор различных видов отдыха и, соответственно, ценовых предложений.

Например, к нам едут автолюбители, которые путешествуют по Крыму и свободны в своём выборе места отдыха. Сегодня такой гость может остановиться в пятизвёздочном отеле мирового уровня, а завтра — переночевать в палатке на пляже или в автокемпинге.

В любом случае выбор среди ценовых предложений есть. Наша главная задача — не столько наращивать количество туристов, сколько обеспечить условия, при которых ожидания людей от отдыха будут полностью удовлетворены и они захотят снова вернуться в Крым.

— Россияне массово скупают билеты на новые железнодорожные маршруты из Кисловодска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Это хорошая альтернатива самолёту и автомобилю?

— Для кого-то удобнее, для кого-то дешевле, кому-то в принципе нравится тот или иной вид транспорта. С вводом в эксплуатацию трассы «Таврида» можно с уверенностью говорить, что все глобальные логистические проблемы Крыма решены. Движение после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, восстанавливается. Расширяется не только сеть железнодорожных маршрутов. Маршрутная сеть полётов из аэропорта Симферополь в июне увеличилась в четыре раза — до 46 направлений.

«Государственный терроризм» и провокации Украины

— Недавно был предотвращён теракт на рынке в Симферополе. Насколько велика сегодня угроза от соседей?

— После государственного переворота 2014 года терроризм стал стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины вне зависимости от персоналий. Поэтому территория соседней страны является для российского Крыма постоянным источником террористической угрозы. В разное время это проявлялось в разных формах — от попыток диверсий до водной блокады, которая, я считаю, тоже является формой государственного терроризма. Но все эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат — полный провал. Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объёме обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова.

— Правительство Украины внесло в Верховную раду проект о модернизации диалога по Донбассу при поддержке международных партнёров и создании диалоговой платформы высокого уровня по вопросу Крыма. Украинский МИД заявляет, что Минские соглашения «держатся на ИВЛ», также звучат мнения, что Донбасс можно вернуть в обмен на воду для Крыма. Как вы оцениваете такие действия и высказывания? И как вам в целом команда Зеленского, уже год находящегося у власти?

— Все эти варианты размена и диалоговые платформы существуют только в головах украинских политиков. В реальности вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, о чём неоднократно говорил наш президент.

Вообще, комментировать заявления украинских политиков — всё равно что пытаться анализировать фантазии шизофреника. Главная цель этих заявлений — создавать негативный информационный шум вокруг полуострова и почву для провокаций. Искать логику и здравый смысл в этом словоизвержении бесполезно.

Что касается Зеленского, то он не является самостоятельной фигурой, политика Киева определяется далеко от берегов Днепра. Команда Зеленского, как и команда Порошенко, просто выполняет указания западных хозяев в ключевых вопросах. Поэтому политика действующего президента Украины мало отличается от политики его предшественника. Война в Донбассе продолжается, а в отношении Крыма постоянно звучит агрессивная риторика на разных уровнях.

О Путине и распаде СССР

Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают

— Вы на днях сделали резонансное заявление о том, что при Владимире Путине СССР бы не распался. По вашему мнению, всё зависит от личности, а не от кризиса системы? Мы были бы тогда Китаем?

— Не считаю, что кризис Советского Союза был необратимым, а распад страны — неизбежным. Уверен, что при умелом, ответственном, компетентном и решительном руководителе, обладающем стратегическим видением и политической мудростью, катастрофы можно было бы избежать. Достаточно вспомнить, в каком состоянии Владимир Владимирович принял Россию 20 лет назад и какой наша страна стала сегодня. Изменения в ходе истории связаны с великими личностями, это факт. Что, конечно, не отменяет действия законов истории и общественного развития. И того, что история не имеет сослагательного наклонения. А Китаем, Швейцарией, Швецией и так далее Россия никогда не будет. Она абсолютно уникальна, неповторима и всегда останется Россией.

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