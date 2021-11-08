«Увеличение зоны обзора»: как совершенствуется радиолокационная разведка России

Радиотехнические войска РФ провели в Ленинградской области тренировку с применением новейших мобильных радиолокационных станций «Каста-2-2», «Гамма-С1» и «Подлёт», сообщается на сайте Минобороны России. Данные радары обеспечивают поиск широкого класса воздушных целей и передачу данных на огневые средства ПВО. Как отмечают военные, оснащение самоходными радиолокационными станциями позволяет российской армии оперативно наращивать боевые возможности. По мнению экспертов, за последние годы Россия достигла серьёзных результатов в развитии радиолокационной разведки, особенно в направлении фиксации малозаметных целей и гиперзвуковых аппаратов.

Новейшие мобильные радиолокационные станции (РЛС) «Каста-2-2», «Гамма-С1» и «Подлёт» были применены военнослужащими радиотехнических подразделений во время тренировки по обнаружению наиболее сложных воздушных целей, проходившей в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военные отрабатывали способы обнаружения «низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей». При этом самоходные радары обеспечивали контроль воздушного пространства, разведку и определение «трассовых характеристик» летательных аппаратов условного противника.

«Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полёт беспилотных летательных аппаратов. Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ (радиотехнические войска. — RT) было более 40 целей, которые выполняли полёты в различном диапазоне высот и скоростей», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Важное направление»

Как пояснили RT эксперты, все три станции работают в едином разведывательном контуре, обеспечивая огневые средства ПВО информацией об опасных воздушных целях. «Каста-2-2» и «Гамма-С1» являются комплексами кругового обзора, а «Подлёт» — радаром для поиска аэродинамических и баллистических объектов.

«Эти радары необходимы для увеличения зоны обзора. У них разные диапазоны и они дополняют друг друга — это называется комплексирование. Это нормальная история, так как на современном театре военных действий встречаются разнородные цели, а универсальной платформы для их обнаружения не существует», — рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

В декабре прошлого года начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в РТВ ширится практика использования мобильных частей, то есть формирований, оснащённых самоходными РЛС. Такой подход позволяет оперативно наращивать боевые возможности на угрожаемых направлениях.

По словам военачальника, каждое такое подразделение радиотехнических войск «способно вести радиолокационную разведку над территорией, по площади сравнимой с Францией или Германией».

«Важное направление развития систем радиолокационного вооружения — повышение их мобильности. Сегодня военная техника РТВ — это реализация самых последних разработок в области радиолокации и обработки информации», — сказал Кобан.

К числу современных средств разведки военачальник отнёс «Касту-2-2». Как следует из информации Минобороны РФ, данная РЛС необходима для «определения дальности, азимута, эшелона высоты полёта и трассовых характеристик воздушных объектов: самолётов, вертолётов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах».

Также комплекс способен обнаруживать «движущиеся объекты на поверхности моря» и летательные аппараты, выполненные с применением технологий радиолокационной малозаметности («стелс»).

Оборудование станции размещается на трёх автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310.

В эксплуатации «Каста-2-2» отличается высокой надёжностью, удобством и простотой технического обслуживания. Как считают в военном ведомстве, по совокупности характеристик радар не имеет аналогов в мире.

По данным «Рособоронэкспорта», станция может применяться в системах ПВО, береговой обороны, пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Её главное преимущество заключается в способности обнаруживать низколетящие цели.

«Каста-2-2» работает в дециметровом диапазоне. Зона обзора РЛС по дальности составляет 5—150 км, по высоте — до 6 км, по азимуту — 360 градусов. Станция способна сопровождать не менее 50 целей.

Президент РФ Владимир Путин и представители военного руководства на экспозиции новейших РЛС, включая радар «Каста-2-2»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Разработчиком «Касты» является «АО Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (ВНИИРТ). Это же предприятие создало РЛС сантиметрового диапазона «Гамма-С1».

Данная станция монтируется на трёх машинах на шасси КрАЗ-260Г, либо БАЗ-69092-013. Её оборудование состоит из фазированной антенной решётки (ФАР), цифровой системы обработки данных, средств подавления помех, аппаратуры автоматизации процессов обнаружения целей и управления режимами работы.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, «Гамма-С1» способна сопровождать широкий класс современных и перспективных воздушных целей, «включая авиационные ракеты, в условиях воздействия естественных и преднамеренных помех».

Дальность обнаружения целей у «Гаммы-С1» составляет от 10 до 300 км, количество сопровождаемых целей — не менее 100 единиц, время развёртывания — 40 мин, численность расчёта — три человека.

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Станция «Подлёт» — ещё одно детище специалистов ВНИИРТ, которое широко используется радиотехническими войсками. Аппаратура комплекса монтируется на шасси КамАЗ. Она включает пост с антенным радаром, оснащённым ФАР, кунг (кузов-фургон) управления и электрогенератор.

В учебном пособии «Тактика Военно-воздушных сил», опубликованном на сайте Московского авиационного института (МАИ), сообщается, что радар использует дециметровый диапазон волн. Станция применяется для фиксации самолётов, вертолётов, ракет и целей, выполненных по технологии «стелс». Полученные данные передаются на командные пункты, истребителям и зенитным подразделениям.

В радиотехнических войсках РФ эксплуатируется несколько модификаций этой РЛС. Новейшей из них является «Подлёт-К1».

РЛС «Подлёт-К1» предназначена для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов, определения их дальности, скорости, высоты и государственной принадлежности. Станция отличается высокой помехоустойчивостью, максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Дальность действия радара «Подлёт-К1» составляет 10—300 км, максимальная высота сканирования воздушного пространства — 200 км.

По мнению эксперта, радиолокационная разведка сохраняет большое значение для обеспечения безопасности воздушных границ России. Согласно официальной информации Минобороны РФ, в 2020 году мобильные подразделения РТВ зафиксировали более 2 млн воздушных объектов и выявили больше 1 тыс. фактов полёта иностранных самолётов-разведчиков у границ России.

Тренировка радиотехнических войск РФ

© Министерство обороны РФ

Как подчеркнул Корнев, без РЛС, в том числе самоходных, организация противовоздушной обороны невозможна в принципе. Роль радаров очень велика, в первую очередь как средства целеуказания пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК), отметил собеседник RT.

«Без РЛС не может быть системы ПВО. Благо российская радиотехническая школа позволяет создавать и модернизировать станции, обнаруживающие цели на самых разных расстояниях и высотах, от малоразмерных до крупных», — сказал Корнев.

Как полагает эксперт, в настоящее время стимулом для совершенствования отечественных РЛС является распространение зарубежных летательных аппаратов, изготовленных по технологиям «стелс». Кроме того, модернизация радиолокации РФ направлена на создание единого информационного поля в рамках эшелонированной системы ПВО.

В свою очередь, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов считает, что одним из магистральных трендов развития радиолокационной разведки РФ является повышение возможностей фиксации гиперзвуковых аппаратов и малозаметных беспилотников. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что уже сейчас у отечественной радиолокационной разведки есть ряд крупных достижений.

«На мой взгляд, в целом решена проблема обнаружения «стелс»-объектов, большой прогресс наблюдается и в области борьбы с гиперзвуковыми целями. Проводится интенсивная работа над улучшением помехозащищённости, повышением скорости и объёма передачи радиолокационных данных», — отметил Кнутов.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время радиотехнические войска РФ начнут получать модернизированные и новые станции с более высоким уровнем автоматизации, а на командных пунктах ПВО появятся компьютеры с элементами искусственного интеллекта, способные мгновенно выбирать наиболее оптимальный способ ликвидации воздушной угрозы.

Кроме того, Кнутов ожидает скорого прорыва в области радиофотоники — области физики, сконцентрированной на технологиях передачи информации внутри радиолокационной станции по оптическим каналам. В России подобные работы осуществляет АО «Концерн «РТИ Системы».

«Более масштабное использование оптического диапазона позволит значительно повысить помехоустойчивость и скорость работы с данными. Я думаю, что РЛС с элементами радиофотонных технологий появятся у России в ближайшие несколько лет», — подытожил Кнутов.