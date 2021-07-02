Увеличение штрафов и сроков: Путин подписал закон об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

Владимир Путин подписал 1 июля ряд законов, которые затрагивают различные сферы жизни российских граждан. Один из документов касается ужесточения уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, другой — усиления наказания за преступления в сфере оборота оружия. Кроме того, власти обязали крупные зарубежные технологические компании открыть свои представительства в России.

В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые затрагивают общественную жизнь граждан.

Увековечение Победы

Два закона касаются памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Один из них вносит поправки к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Документом запрещается публично (в частности, в СМИ и интернете) отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с действиями нацистской Германии и стран «оси» в ходе Второй мировой войны, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме гитлеровцев и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы.

«Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала)», — говорится в пояснительной записке.

Второй подписанный Владимиром Путиным закон вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Документ направлен «на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и её союзников».

Запрещается публичная демонстрация изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха, осуждённых Международным Нюрнбергским военным трибуналом.

«К сожалению, приходится такие законы принимать, поскольку действительно сейчас на Украине и в Восточной Европе в некоторых государствах поднимают голову неонацисты и люди, политики, которые пытаются как-то пересмотреть итоги Второй мировой войны, Нюрнбергского трибунала и сами понятия «национализм», «фашизм» как-то смягчить. Это, конечно, недопустимо. Россия последовательно выступает за то, чтобы все эти вопросы ушли в прошлое раз и навсегда, но пока что приходится принимать такие жёсткие меры, в том числе на законодательном уровне, для того чтобы противостоять этому тлетворному влиянию», — заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Уголовная ответственность за причастность к деятельности нежелательных НПО

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в работе международных или иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Так, за организацию их деятельности на территории РФ может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Участие в деятельности нежелательной НПО повлечёт за собой наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы может составить от одного года до четырёх лет.

Предоставление или сбор средств в пользу организации будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырёх лет с возможным ограничением свободы до двух лет, а также лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

«Приземление» IT-гигантов

Владимир Путин подписал законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Требование коснётся информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей в России. Их владельцы должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые будут «в полном объёме представлять интересы головных компаний», а также взаимодействовать с национальными регуляторами.

Как следует из пояснительной записки к документу, речь идёт о таких компаниях, как Facebook, Google, Apple, Twitter.

«Закон абсолютно технический, по такому пути идут практически все крупные страны, где большое население, где это население активно использует социальные сети, различного рода агрегаторы, поисковые системы, крупные IT-системы, в том числе для ведения бизнеса, для общения, для получения информации. Это позволяет гражданам той страны, в которой принято такое законодательство, иметь полноценную защиту своих аккаунтов, иметь понятные и прозрачные взаимоотношения с этими IT-гигантами в сфере коммерциализации своих аккаунтов. Многие пользователи используют аккаунты для ведения бизнеса», — пояснил в разговоре с RT заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как ранее отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, внешнеполитические усилия получают эффективный инструмент для полноценной работы в этом направлении.

«Сделан важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства, призванных исключить ситуацию, когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать наши законы», — заявила она.

Ужесточение ответственности за управление ТС в состоянии опьянения

Ещё один законопроект касается ужесточения наказания за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, срок лишения свободы за это увеличивается с двух лет до трёх.

Также возрастает размер штрафа — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей вместо 200—300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет (ранее — от одного года до двух лет).

«Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв пьяного водителя», — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, законодательная инициатива крайне важна, чтобы «раз и навсегда запретить пьянство за рулём».

«Состояние алкогольного опьянения в настоящий момент в законодательстве является отягчающим обстоятельством, но, видно, не все ещё поняли, что, если садиться за руль, человек должен быть трезв, потому что в ином случае он представляет угрозу безопасности всем участникам дорожного движения. В этой связи считаю, что этот закон очень правильный, очень нужный и отвечает требованиям сегодняшнего дня и запросу гражданского общества», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Ужесточение ответственности за преступления в сфере оборота оружия

Также глава государства подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, включая его переделку и незаконную продажу. За это будет грозить лишение свободы на срок от четырёх до шести лет (ранее — от трёх до пяти лет).

Вдобавок теперь незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а за сбыт взрывных устройств предусматривается до 20 лет лишения свободы.

Вводится уголовная ответственность за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Санкция — до четырёх лет лишения свободы. Незаконное изготовление такого оружия будет наказываться двумя годами заключения.