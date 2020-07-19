Увеличение налогов и безработица: Пушков заявил о "тускнеющем образе США"

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса в США. Он привёл пугающие цифры распространения инфекции. Каждый день в Штатах выявляются десятки тысяч новых заболевших. Недавно прибавилось 77 тысяч пациентов. Это абсолютный рекорд и по миру, и для страны.

Пушков предсказал, что это неминуемо обернётся экономическими проблемами для жителей Штатов.

"Их ждёт рост бедности, снижение налоговых поступлений и падение ВВП на 6,6%, и эта цифра ещё не предел. Во всяком случае, МВФ бьёт тревогу: постоянное расширение масштабов эпидемии наверняка нанесёт мощный удар по перспективам восстановления в США, а правительству не хватает средств, что может вызвать необходимость увеличения налоговой нагрузки на граждан, и без того крайне недовольных ситуацией", - заметил Алексей Пушков.

Сенатор считает, что прогнозы лёгкого и быстрого выхода США из пандемии делают лишь люди, "исторически заворожённые Штатами". Остальные понимают, что ситуация сложнее.

"От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет..." - отметил Пушков.