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Увеличение налогов и безработица: Пушков заявил о "тускнеющем образе США"
19 июля 2020, 15:00 • 74 • В мире
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале высказался о продолжающемся распространении коронавируса в США. Пушков заметил, что Штатам, к сожалению, пока не удаётся взять ситуацию под контроль. Это серьёзно ударит по экономике: жителей страны ждут безработица, увеличение налогов и падение ВВП. "От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет..." - подытожил Пушков.
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса в США. Он привёл пугающие цифры распространения инфекции. Каждый день в Штатах выявляются десятки тысяч новых заболевших. Недавно прибавилось 77 тысяч пациентов. Это абсолютный рекорд и по миру, и для страны.
Пушков предсказал, что это неминуемо обернётся экономическими проблемами для жителей Штатов.
"Их ждёт рост бедности, снижение налоговых поступлений и падение ВВП на 6,6%, и эта цифра ещё не предел. Во всяком случае, МВФ бьёт тревогу: постоянное расширение масштабов эпидемии наверняка нанесёт мощный удар по перспективам восстановления в США, а правительству не хватает средств, что может вызвать необходимость увеличения налоговой нагрузки на граждан, и без того крайне недовольных ситуацией", - заметил Алексей Пушков.
Сенатор считает, что прогнозы лёгкого и быстрого выхода США из пандемии делают лишь люди, "исторически заворожённые Штатами". Остальные понимают, что ситуация сложнее.
"От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет..." - отметил Пушков.
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