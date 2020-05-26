Уважительная причина против карантина: советник Джонсона сохранит пост

Пока обычные британцы сидят на карантине, Доминик Каммингс, главный советник премьера Бориса Джонсона, успел несколько раз съездить к родителям. И ладно бы близкие были где-то рядом с Лондоном, но нет – оказались "далекими", в 400 километрах от столицы. Такие путешествия "правой руки" премьера в период пандемии разъярили британцев: общественность и многие политики, включая членов Консервативной партии, потребовали отставки Каммингса. Но горой за него стал Борис Джонсон и правительство. Мол, у советника была уважительная причина: он отвозил жену и ребенка к родителям и сестре в город Дарем. Так, по крайне мере, объяснил сам нарушитель на пресс-конференции. А еще он рассказал, что его супруга на тот момент болела коронавирусом и сам он оказался заражен.

И вот тут непонятно, зачем везти инфицированного человека к – предположительно – здоровым пожилым родителям и семье сестры, карантин как раз и придуман для изоляции одних от других. Во-вторых, пока Каммингсы добиралась из пункта "А" в пункт "Б", по дороге могли перезаражать многих, например, в придорожных кафе и на заправках. Надеемся, что они все-таки не выходили из машины по пути и ни с кем не контактировали.

Причина второй дальней поездки главного советника Джонсона еще более странная: якобы он после болезни решил проверить, в состоянии ли водить машину. И легких путей он, видимо, не выбирает, потому что вместо пары кругов по кварталу или дороги до гипермаркета предпочел дистанцию в 400 километров в одну сторону. В общем, звучит неубедительно. Ну, раз доехал и вернулся потом в Лондон, значит, водить уже может. А вот нести ответственность за такие вопиющие нарушения самоизоляции и социального дистанцирования, похоже, нет.

Сам Каммингс заявил, что не чувствует никакой вины за содеянное, считает свои обстоятельства исключительными и уважительной причиной для поездок, и вообще – это был "сбалансированный подход" к решению проблем.

Непонятно, останется ли в перспективе Доминик Каммингс на своем посту или коллективное британское негодование его все-таки "свалит". Но сам он уходить никуда не собирается. Еще бы: его называют "серым кардиналом" правительства, который якобы лично насоветовал Джонсону массу спорных решений. Что сказать, два сапога пара, один эксцентричнее другого. И в отличие от сомнительных отмазок Каммингса по поводу поездок к родителям, это действительно многое объясняет.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik