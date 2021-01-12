Уважительная динамика: почему не стоит ждать скорого снятия ограничений

В ближайшие месяцы власти продолжат принимать послабления для бизнеса, однако полная отмена ограничительных мер в связи с коронавирусом может произойти лишь во второй половине года, заявили «Известиям» в Госдуме . На заседании совета кабмина по COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о нормализации эпидемиологической ситуации в стране: в 61 регионе динамика распространения стабилизируется, а в 22 — снижается . По данным Минздрава, нет проблем и с коечным фондом — сейчас в больницах свободно более 20% мест для ковидных пациентов.

Ковидная стагнация

С начала 2021 года прирост числа пациентов с коронавирусом медленно, но верно снижается — с 27 тыс. до 22,9 тыс. человек в сутки. Однако положительная динамика может оказаться под угрозой, ведь 10 января в России обнаружили новый штамм у гражданки, вернувшейся из Великобритании. Эксперты считают, что эта разновидность инфекции распространяется быстрее, но имеет такую же степень опасности для организма, что и привычный COVID.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В течение прошлого года отечественная система здравоохранения с трудом справлялась с коронавирусом. СМИ периодически обращали внимание на нехватку мест в больницах, несмотря на строительство новых многофункциональных центров и перепрофилирование обычных медучреждений. Так, в декабре в 17 субъектах оставалось около 5% свободных коек для заразившихся COVID. Однако сейчас поводов для паники нет, уверяют в Минздраве.

— На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны . В целом 215 тыс. пациентов получают стационарную помощь, на амбулаторном лечении находится порядка 870 тыс. Терапия проводится. За последнюю неделю количество наблюдаемых пациентов в целом снизилось на 9,3% по сравнению с прошлой неделей, и ситуация эта обнадеживающая, — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета правительства по COVID-19.

Нормализацию ситуации в стране подтвердила и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Однако всё еще остаются регионы, где число инфицированных растет.

— В целом по интенсивности эпидпроцесса, по нашей оценке, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост, — сказала глава федеральной службы, не уточнив, где именно наблюдается отрицательная динамика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ситуация с заболеваемостью в регионах, по ее словам, значительно различается: от 2 до 50 на 100 тыс. населения в сутки. На данный момент под наблюдением находится более 900 тыс. человек, которые общались с заболевшими (примерно три контакта на одного пациента). Однако за период новогодних праздников при круглосуточной работе лабораторий прошло более 3 млн тестирований, что позволило объективно оценить ситуацию, считают в Роспотребнадзоре.

Однако, по мнению премьера Михаила Мишустина, расслабляться рано. Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул, а в аэропортах и на вокзалах наблюдался большой пассажиропоток .

— Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей — всё это должно быть в наличии, — подчеркнул глава кабмина.

Долгое возвращение

Всё население страны ждет возвращения к нормальной жизни, но только главы регионов должны решать, когда и какие ограничения снимать, считает первый зампред комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев . Поэтому эти полномочия в ближайшее время останутся на местах. Правительству же стоит продолжить оказывать меры поддержки, которые хорошо себя зарекомендовали. В бюджете Госдума предусмотрела необходимые средства на эти цели. Согласно опросам Союза машиностроителей России среди промышленных предприятий, 85% компаний, которые получили госпомощь, оценивают ее как эффективную или частично эффективную, сообщил политик.

— С апреля-мая может произойти постепенное снятие ограничительных мер, а к осени, скорее всего, в полном масштабе мы восстановим те режимы, в которых мы работали до пандемии, — сообщил «Известиям» депутат.

Ускорить этот процесс может вакцинация населения, которая сейчас активно идет, считает Владимир Гутенев. Однако тут есть свои проблемы. По словам председателя РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришиной, например, в Петербурге она получала обращения, что прививку приходится ждать, хотя в декабре в городе началось производство антиковидного «Спутника V». Накануне глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе временно приостановили запись на вакцинацию от COVID-19.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Диалог между предпринимателями и чиновниками, по словам Янины Гришиной, постепенно налаживается, однако компании продолжают жаловаться на слишком частые проверки, которые еще больше осложняют ведение бизнеса. Особенно тяжело сейчас туристической отрасли. По ее мнению, послабления будут продолжаться, но в ближайшие 3–4 месяца ожидать масштабной отмены ограничений не приходится.

Со снятием ограничительных мер не следует торопиться, считают в Совфеде. По крайней мере, пока не пройдет так называемый инкубационный период после новогодних каникул.

— Многие субъекты на время праздников ужесточили ограничительные меры в отношении туризма, проведения развлекательных мероприятий, работы мест общественного питания, театров и музеев, чтобы снизить риск распространения инфекции. Сейчас россияне начинают возвращаться на работу, будут увеличиваться контакты, — заявила «Известиям» зампред комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Проводимая вакцинация вместе с сознательностью людей не позволит ухудшить ситуацию, рассчитывает сенатор.