Уважение немцев к Америке падает

Согласно социологическому опросу, проведённому центром Kantar Public по заказу Фонда им. Кёрбера, 73% граждан Германии подтвердили, что их мнение о США до начала вирусно-экономического кризиса было выше, чем сейчас. И только 5% опрошенных заявили, что стали думать об Америке лучше, чем до эпидемии.

Такой сдвиг национальных симпатий не мог не сказаться на внешнеполитических предпочтениях населения. 36% немцев полагают, что отношения с Китаем для Германии важнее отношений с Соединёнными Штатами. Противоположного мнения придерживаются 37% респондентов.

В сентябре 2019 г., когда немцам задавали такой же вопрос, США выбрали 50% опрошенных и только 24% – Китай.

Руководитель Отдела международной политики Фонда им. Кёрбера Нора Мюллер констатирует: «Скепсис немцев в отношении США растёт. Это тревожная тенденция, над которой должны задуматься по обе стороны Атлантики».

Охлаждение проамериканских симпатий в Германии совпадает с охлаждением прогерманских симпатий среди американцев. По данным Pew Research, 44% жителей США считают отношения с Пекином важнее отношений с Берлином. 43% думают наоборот.

Тем временем Вашингтон делает шаги, которые вряд ли увеличат престиж США. Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), требуя проведения реформ, которые снизят зависимость ВОЗ от Китая. В противном случае президент США угрожает прекратить финансирование организации. «ВОЗ оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна всему миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами», – заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Эти обвинения прозвучали на фоне претензий со стороны американцев к администрации: многие уверены, что президент сработал из рук вон плохо, когда в стране началась эпидемия.