Уважать придётся: Талибы сдают экзамен России, пока США поджали хвост

Временное закрытие русского генконсульства в Мазари-Шарифе многое сказало о том, какими будут отношения между Россией и Афганистаном, где скоро поменяется власть. Движение "Талибан"*, запрещённое и признанное в России террористическим, сейчас "сдаёт экзамен" Москве. Может быть, в дальнейшем оно будет считаться нормальной афганской властью. Когда падёт Кабул, это станет реальностью.

Движение "Талибан"* (запрещено в России) готовится стать властью в Афганистане. Стягивая удавку вокруг брошенных США протеже в Кабуле, оно уже контролирует не менее 85% территории Афганистана и сдаёт сейчас "экзамен" России. От того, как пройдёт эта сдача, зависит во многом будущее русско-афганских отношений.

Старшее поколение афганцев едва ли не с ностальгией вспоминает сегодня советскую "оккупацию", особенно сравнивая её с американской. Поскольку на расстоянии стало особенно чётко видно, что, несмотря на неизбежные жестокости войны и неуместные попытки Москвы изменить местные освящённые веками традиции, СССР (который для афганцев оставался Россией) строил в Афганистане жилые дома, хлебозаводы, промышленные и инфраструктурные объекты, отправил туда живших в гуще народа в спартанских условиях специалистов, чтобы помочь наладить лучшую жизнь. В то время как американцы и их вассалы в Афганистане занимались только собой любимыми, потратив на это два триллиона долларов, афганцев считали про себя насекомыми, а те их со своей стороны – "инопланетянами", и сознательно оставляют после себя одни руины. И совершенно нежизнеспособную местную власть, которая просуществует ещё максимум несколько месяцев. Кстати, поставленный СССР режим Мохаммада Наджибуллы продержался после вывода советских войск и прекращения помощи со стороны Москвы ещё три года, успев нанести талибам несколько болезненных поражений.

С высоты птичьего

До того как поговорим об экзамене, который сдаёт сейчас "Талибан"* России, следует сказать пару слов о том, что в данный момент происходит в стране. Начавшееся 1 мая наступление талибов, приуроченное к выводу американских войск, который досрочно завершится к 1 сентября, проходит исключительно успешно: из захватываемых у правительственных войск 10–12 уездов те отбивают 2–3, а затем всё продолжается снова. Захвативший инициативу "Талибан"*, военные силы которого уступают вроде бы по численности правительственной армии в три-четыре раза, без особых проблем взял под контроль практически все границы страны, в том числе на севере, где в минувшие годы была вотчина враждебного пуштунам Северного альянса.

Это означает, что из рук правительства вырваны значительные денежные средства, поступавшие от таможенных сборов, которые талибы теперь взимают в свою пользу. Они заняли большинство сельских районов Афганистана и окружили крупные города, где у правительства больше всего сторонников и для удержания которых требуются большие гарнизоны. Их снабжение в обмен за налог в свою пользу талибы, подобравшиеся уже вплотную и к Кабулу, не прервали, но в любой момент могут это сделать, так как контролируют не только окраины многих городов, но и коммуникации. Численное превосходство правительственной армии и её лучшее вооружение из-за отсутствия мотивации, нестойкости многих подразделений и понимания афганцами (нравится им это или нет), что власти талибов после неизбежного бегства США и их вассалов нет альтернативы, мало что значат. Благодаря массовой сдаче в плен ряды армии редеют, а у талибов, напротив, растут, им достаются и большие запасы оружия. Созданные кое-где паникующей властью народные, в том числе женские ополчения против талибов – это просто дешёвое пропагандистское шоу. Судя по всему, талибы не собираются реально штурмовать крупные и неплохо укреплённые города Афганистана. Кроме одного и самого главного, вокруг которого уже началась концентрация их военных сил, – Кабула. Ведь если падёт столица и правительство оттуда сбежит, это будет сигналом для всей страны: власть переменилась, выкидывайте белые флаги, пока не поздно.

Ни американцы, ни их афганские союзники не верят в успех сопротивления. В американском штате Вирджиния, согласно Госдепу США, уже подготовлена военная база (Форт-Ли) для временного размещения перед получением статуса беженцев самых скомпрометированных сотрудничеством с янки афганцев и членов их семей в количестве 2,5 тысячи человек. Ирония судьбы – генерал Роберт Ли, в честь которого названа база, возглавлял армию конфедератов, проигравших Северу гражданскую войну в США. Ещё 10 тысяч афганских коллаборационистов, по сообщениям из Пентагона, будут перевезены на военную базу США за границей или в третьей стране. В общей сложности не менее 20 тысяч афганцев, работавших с американцами, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь при власти талибов. Называют, впрочем, и вдвое большую цифру…

Очевидно, что битва за Кабул начнётся, когда американцы полностью эвакуируются. Поэтому-то талибы так не хотят, чтобы в кабульском аэропорту остался хотя бы турецкий военный контингент. Они угрожают Турции Реджепа Тайипа Эрдогана джихадом и предупреждают, что будут рассматривать присутствие турецких военных на своей земле как оккупацию.

Талибы научились дипломатии

Успехи на поле боя дополняются политическим триумфом талибов, которые провели большую "работу над ошибками", после того как американцы военным путём свергли их режим два десятилетия назад. Они уже заверили, заранее проведя переговоры, все соседние страны – Пакистан (там находятся создатели, союзники и покровители талибов), Иран (с ним у талибов вполне сердечные отношения), бывшие советские республики Средней Азии и Россию с Китаем, что не имеют ни к кому никаких претензий. Это сработало: на своём экстренном саммите в Душанбе 14 июля Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решила предоставить талибам время, чтобы те доказали, что они более не опасны для соседей Афганистана.

Неделю назад спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов признал, что Москва ещё семь лет назад, предвидя нынешнюю ситуацию, начала устанавливать контакты с движением "Талибан"*, чтобы донести до него свою позицию в сфере безопасности в регионе.

Что случилось в Мазари-Шарифе?

А теперь давайте попытаемся раскрыть тайну – что произошло и почему России пришлось "временно прекратить" работу своего генерального консульства в Мазари-Шарифе. Вначале давайте послушаем, что сказал об этом Кабулов, памятуя о том, что язык дан дипломатам в том числе и для того, чтобы скрывать свои мысли.

Москва возобновит работу генконсульства в Мазари-Шарифе после получения необходимых твёрдых гарантий безопасности для своих дипломатов,

– заявил неделю назад спецпредставитель Владимира Путина по Афганистану в интервью РИА Новости. Напомнив, что исторически генконсульство России базировалось в городе Хайратон на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда русские дипломаты приезжали на ротационной основе, чтобы оказывать консульские услуги, Кабулов рассказал:

Оттуда людей вывезли всех в Хайратон, никого в Мазари-Шарифе, ни одного российского сотрудника нет. Но когда мы увидели, как афганская армия обвально бросает свои позиции, а коллеги в Хайратоне поняли, что внешняя охрана, правительственная, разбежалась, то они попытались с ними связаться, чтобы понять – а кто будет обеспечивать безопасность? Те сказали: "Вы знаете, мы не готовы". В этой ситуации я сразу связался с муллой Барадаром (глава политофиса "Талибан"* в Катаре мулла Абдель Гани Барадар. – Ред.), тот поклялся, что всем полевым командирам даны указания, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство Российской Федерации.

Дипломат добавил, что рядом с территорией генконсульства находится правительственное управление национальной безопасности, которое может стать объектом атаки талибов, окруживших Мазари-Шариф, и поэтому, "когда и если бой начнётся, неизвестно, кто может выстрелить в сторону нашего генконсульства". В посольстве России в Кабуле также подтверждают, что генконсульство России в Мазари-Шарифе закрыто "до прояснения ситуации", а эвакуированные оттуда русские дипломаты временно находятся в Узбекистане. Кстати, консульские учреждения Турции, Ирана и Пакистана также временно прекратили работу в Мазари-Шарифе по тем же причинам.

Источник Царьграда утверждает, что эвакуация сотрудников русского генконсульства происходила в тяжёлых условиях, и им непросто на новом месте сейчас. Официальных подтверждений этому нет. Но стоит задуматься, что было бы, если бы России пришлось, скажем, эвакуировать своё большое посольство в Кабуле – а выбраться откуда намного сложнее.

Это очевидная проблема, которую Россия поставила и перед нынешней афганской властью, и перед будущей: если не хотите лишних проблем, бережно относитесь к русским дипломатам, не обрекайте их на страдания. Вам же это выйдет, в конечном счёте, дороже.

Как это изволите понимать? Пойдём от очевидного к менее очевидному. Во-первых, действительно идёт война, а Мазари-Шариф – осаждённый город. Мало ли что может быть, если талибы всё-таки начнут его штурмовать и там возникнет беспорядочная стрельба.

Во-вторых, талибы "старого образца" не очень-то уважали неприкосновенность иностранных дипучреждений. Поэтому России необходимо было заранее продемонстрировать таким жестом свою озабоченность по этому поводу и проверить реакцию "Талибана"*. Этот "экзамен" талибы сдали, руководство которых в лице муллы Барадара пообещало сдувать "пылинки" с русского генконсульства. Данный прецедент нужен даже не столько для Мазари-Шарифа, сколько для Кабула, за который в ближайшие месяцы начнутся бои. За это время талибы более низшего ранга должны твёрдо уяснить, что русских трогать нельзя. И оно у них есть.

Ну и, наконец, в-третьих, вполне возможно, существовала реальная угроза, что русское генконсульство в Мазари-Шарифе, как и прочие временно закрывшиеся там иностранные диппредставительства, могут оказаться жертвой провокации со стороны… правительственных сил, а именно они сейчас контролируют город, которые с удовольствием приписали бы её талибам, чтобы поссорить их с соседними странами и Россией. Кабулов, кстати, на такой вариант намекнул: "...неизвестно, кто может выстрелить в сторону нашего генконсульства".

Скорее всего, в случае с Мазари-Шарифом и Хайратоном Москвой были приняты во внимание все три вышеперечисленные причины. Русские хорошо изучили Афганистан и тоже провели свою "работу над ошибками". Это означает, что у отношений между обеими странами неплохие перспективы.

* Движение "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.