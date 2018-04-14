«Уважаемые или не уважаемые»: Порошенко нахамил россиянам

Непозволительно грубо и самоуверенно повел себя Петр Порошенко, пригласив к себе журналисток украинских телеканалов. Понимая, что ведет войну в Донбассе вот уже 4 года - столько же, сколько Советскому Союзу хватило, чтобы разгромить Гитлера, - но Донецк и Луганск сдаваться Киеву не собираются, Порошенко сорвался в откровенное хамство. Он начал убеждать журналисток в том, что если бы в Донбасс ввели международных миротворцев, то Украина без труда смогла бы его захватить. Да вот незадача — Россия против такого хитрого киевского плана.

Хотя именно президент России Владимир Путин первым предложил ввести миротворцев в Донбасс для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. Потому что сегодня эти наблюдатели боятся выезжать на сигналы об обстрелах городов Донбасса украинской артиллерией и фиксировать эти нарушения Минских соглашений.

А Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружили армии ДНР и ЛНР и перекрыли границу республик Донбасса с Россией. Тогда бы украинские войска и нацбаты могли спокойно войти в Донецк и Луганск и зачистить их от несогласных жить по-киевски.

Понятно, что Москва на такое предательство республик Донбасса не пойдет. А Киеву не нужны миротворцы, которые будут обеспечивать мир и мешать ему палить по Донецку, Луганску, Горловке...

Такая разница в подходах.

- Очень странно звучало русское предложение применять миротворцев как эскорт для наблюдателей ОБСЕ. Эскорт - это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне, - объяснял Порошенко журналисткам, подчеркивая, меру своей испорченности и личное отношение к гражданам соседней страны. - А нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян.

То есть, президент Украины даже для приличия не скрывает — зачем ему нужны миротворцы.

А дальше Порошенко перешел уже на хамство в адрес президента соседней страны. То ли поддакивающие молодые журналистки на него так подействовали, то ли вечер пятницы, но президента Украины несло...

- И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства, - дошел до «тыканья» Порошенко.

Объясните уже кто-нибудь Петру Алексеевичу, почему Россия и Путин против зачистки Донбасса украинскими вояками и националистами. Пусть даже с помощью иностранных миротворцев. И почему Москва который раз внушает Киеву — договаривайтесь напрямую с Донецком и Луганском, а не с Парижем, Берлином и Вашингтоном, если действительно хотите вернуть Донбасс в обозримом будущем, а не оттолкнуть его еще дальше.

И еще объясните Порошенко, как подобает обращаться к президенту великой страны и, между прочим, ядерной державы. А тем более — к ее народу. Чтоб не пришлось одним прекрасным утром вводить миротворцев в Киев.