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Uued Uudised: Эстония должна быть готова покинуть Евросоюз

02 августа 2021, 13:20  •  219 • В мире
«Зелёная революция» ЕС окончательно добьёт всю промышленность Восточной Европы»
Как оказалось, даже в маленькой Эстонии задумываются о целесообразности нахождения в составе Евросоюза. Так, по мнению главы Эстонской консервативной партии EKRE Мартина Хельме, не стоит сразу соглашаться со всеми идеями и инициативами Брюсселя, например, с утверждениями ЕС об изменении климата.
«Прежде всего, необходимо понимать, что климатическая нейтральность и борьба с CO2 не имеют ничего общего с охраной природы. Всем нам нужен чистый воздух и вода, плодородная почва, видовое богатство. Никто также не возражает против вторичной переработки, если это делается с умом. В климатическом пакете нет ничего подобного, напротив, его планы и идеи создают новые загрязнения окружающей среды. Ещё раз повторю: план Брюсселя не способствует сохранению природы, а наоборот, убивает природу»,
– цитирует Мартина Хельме эстонский новостной консервативный портал Uued Uudised (UU).
По мнению главы партии консерваторов, так называемая «зелёная революция» в Евросоюзе направлена, в первую очередь, на разорение среднего класса и обогащение и без того богатых.
«Это одна из величайших схем перераспределения богатства в истории, которую не видели войны и революции», уверен Хельме.
Во-вторых, отмечает UU, «зелёная революция» окончательно добьёт всю промышленность Восточной Европы по той простой причине, что в восточноевропейских странах больше шахт, более традиционные отрасли промышленности, менее развитые транспортные сети и более холодная погода. Цель же «зелёной революции» – уничтожить всю промышленность на Востоке Европы, сосредоточив всё производство в Германии и Франции
Ну а самое главное, считает глава EKRE, это то, что под лозунгами борьбы с глобальным потеплением завершится преобразование Евросоюза в центральное правительство, при котором власти на местах лишатся права принимать самостоятельные решения и Эстония вновь станет глухой провинцией без права голоса. А нужно ли Эстонии приспосабливаться к немецким или французским проблемам, недоумевает политик.
«В зелёном повороте нет ничего зелёного. Даже если климат изменится, роль человека здесь неактуальна. Мы не обязаны соглашаться с совершенно произвольной теорией, согласно которой ограничение выбросов CO2 является важнейшей задачей для климата и природы. Нет необходимости ограничивать автомобили или авиаперелёты, нет необходимости облагать налогом производство продуктов питания или отопление помещений, нет необходимости прекращать производство электроэнергии просто потому, что она выделяет CO2»,
– отмечает Uued Uudised и добавляет: Эстония должна просто отклонить климатический пакет. И для этого есть причина.
Год назад в Совете ЕС обсуждался вопрос климатической нейтральности, напоминает интернет-издание. Тогда Эстония дала своё согласие, но только если будут учтены её пожелания, одно из которых – каждая страна должна получить возможность проводить свою энергетическую политику, чтобы сохранить энергетическую независимость и обеспечить себе энергетическую безопасность. Было много и других пожеланий и предложений. Однако ни одно из них учтено не было.
«Конечно, Евросоюз продолжит продвигать свои планы, концентрируя деньги и власть в центре. Они делают это, зная, что им грозит распад Европейского Союза. Мы же должны противостоять этому, потому что всё происходящее сегодня в ЕС уничтожает нашу государственность. Но в том случае, если мы поймём, что не сможем противостоять, Эстония должна быть готова покинуть Евросоюз»,
– делает вывод Uued Uudised.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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