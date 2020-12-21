Утверждён новый состав Госсовета России. Президент во главе структуры

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета. Сюда вошли премьер-министр России, а также спикеры палат парламента, губернаторы и полномочные представители президента в федеральных округах.

Кроме того, принимать участие в работе Госсовета будут глава администрации президента России Антон Вайно, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, лидеры думских фракций, помощник президента России Игорь Левитин. Глава администрации Кремля Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, его заместитель Кириенко - по оценке эффективности госорганов.

Левитин, к слову, уже сообщил, что при Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Стоит отметить, что Игорь Левитин в новом составе Госсовета сохранил свой пост секретаря структуры.

Приказ об утверждении состава подписан президентом России Владимиром Путиным. Во главе структуры встал сам президент. В силу документ вступает с 21 декабря.