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Утверждены оборонные планы НАТО для стран Балтии

03 июля 2020, 11:00  •  99 • Война
В Эстонии открылся новый комплектационный центр НАТО
В Брюсселе наконец-то окончательно приняли новые оборонные планы стран Балтии и Польши, утверждение которых блокировала одна только Турция, требуя учёта своих интересов.
«В данный момент мы можем констатировать, что вопрос практически согласован. Обновлённые планы окончательно утверждены»,
– заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс журналистам.
Впервые такие планы по защите Прибалтийских стран и Польши были приняты руководством НАТО десять лет назад – в 2020 году, и с тех пор эти страны каждый год требуют их обновления.
Линкявичюс уже встретился с главой МИД Турции и поблагодарил коллегу за «конструктивный подход» и снятие блокировки.
«Турция конструктивно участвовала в процессе, она всегда принципиально защищает свои интересы во всех вопросах, этот – не исключение. То, что происходило, не было направлено против Балтийских стран или Литвы, что не раз акцентировалось, поэтому не следует драматизировать всё это, результат является позитивным, и мы его приветствуем»,
– заявил глава МИД Литвы.
По его мнению, это был совершенно нормальный процесс, когда Турция блокировала принятие оборонных планов, ведь она при этом отстаивала свои интересы, которые, правда, никак не были связаны ни с Прибалтикой, ни с Польшей. Однако, отметил Линкявичюс, все решения в Североатлантическом альянсе принимаются с общего согласия, что является показателем демократии.
«Этап согласования завершён, план нужно реализовать, поэтому уже завтра все, кто занимается военным планированием, должны включаться в работу»,
– подвёл итог глава внешнеполитического ведомства.
По мнению же генерала запаса США и экс-командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, блокировка оборонных планов со стороны Анкары являлась «ненадлежащим шагом», с помощью которого Турция «пыталась решить свои проблемы».
Тем не менее, по его словам, «Турция является важным членом НАТО, и альянс гораздо лучше с Турцией, чем без неё», поэтому в Брюсселе терпеливо ждали, когда Анкара пойдёт навстречу.
Тем временем в Эстонии открылся новый комплектационный центр для размещения военного контингента НАТО. Построен этот центр в городке Тапа на средства из бюджета НАТО, всего на строительство было потрачено € 20 миллионов.
Новый комплектационный центр НАТО состоит из одиннадцати зданий и нескольких больших площадок для танков и другой бронетехники. К центру ведёт новая дорога, построенная специально для танков.
Подобные центры запланировано построить во всех странах Балтии, а также в Польше, Болгарии и Румынии. Эстония оказалась первой в этом списке стран.
Вот только военные отмечают, что база хороша только в условиях мирного времени, а в случае настоящего военного конфликта эта база вместе со всей бронетехникой станет «идеальной целью» для авиации или артиллерии противника.
Соб. корр. ФСК
На фото. Новый комплектационный центр НАТО в Эстонии, источник – «Военно-политическое обозрение»

Фонд Стратегической Культуры

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