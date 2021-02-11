Утвержден новый Прокурор Ростовской области

10 февраля 2021 г. председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Верхней палаты Российского парламента сообщил, что сенаторы поддержали предложенную президентом кандидатуру Романа Праскова на должность прокурора Ростовской области. О принятом решении будет проинформирован Президент РФ.

Новому прокурору Ростовской области Роману Праскову досталось незавидное хозяйство. Система прокурорского надзора в регионе находится не в лучшем состоянии а сама прокуратура, по мнению людей, превратилась чуть ли не компанию по интересам. Прокуроры Баранов, Рощин и отдельные их подчиненные превратили прокуратуру в то, что можно назвать своей личной вотчиной, вероятно, полагая что прокурорское кресло – это источник их личного благополучия. И все это происходило при явном попустительстве если не с полного согласия со стороны расквартированного в Ростове на Дону руководства прокуратуры ЮФО. Чего только стоит история с пресс-атташе Андрея Кикотя Еленой Усачевой, которая всем прожужжала уши об особом внимании к ней ее босса.

Место прокурора Ростовской области стало вакантным еще в июне 2020 года, когда Юрий Баранов и его зам Алексей Рощин спешно подали рапорта об отставке на фоне выездной проверки из Москвы, которая была направлена генеральным прокурором Красновым в ответ на тысячи жалоб простых людей, так и не нашедших должного понимания своих проблем со стороны Баранова и его подчинённых.

Баранову и Рощину дали возможность уйти без скандала, по крайней мере пока. Многие считают, что таким образом прокуроров просто вывели из-под возможного уголовного преследования, которое могло поставить крест и на карьере их непосредственного начальника – заместителя генпрокурора по ЮФО-СКВО Андрея Кикотя и его заместителя Константина Сомова.

Кандидатура Романа Праскова была определена генеральным прокурором Игорем Красновым по согласованию с президентом страны еще летом прошлого года, но такое решение не устроило Андрея Кикоть, который, похоже, изо всех сил пытался сохранить свое личное влияние на областную прокуратуру. В это же время некто через свои связи в Москве и Санкт-Петербурге обрушил грязный пиар на нового кандидата. Странное совпадение, вам не кажется? Судя по всему, не без аппаратных игр и прямого информационного давления, осуществлялись попытки сохранить текущий статус-кво, как это было до увольнения Юрия Баранова и его заместителя Алексея Рощина.

Если проанализировать публикации в регионе, то складывается впечатление, что к обливанию грязью нового кандидата и одновременно прославлению заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя, как «единственного борца» с коррупцией и прочими преступлениями, присоединились различные интернет-ресурсы, которые ведут ростовские псевдоблогеры Сергей Резник, Александр Рудковский, Елена Романова, Игорь Хорошилов и Евгений Михайлов. Наиболее вероятно, что скрывающийся в Грузии неоднократно судимый Сергей Резник, вместе со своими «друзьями»-блогерами через свои ТГ-каналы «Rostov_com», «Крысы Ростова», «Радио Резник», «Резник», «Омский леший» и др., решили стать рупором «пятой колонны» внутри Генеральной прокуратуры, а ТГ-канал «Комитетский полк», что называется, «топил» за Андрея Кикотя, как за своего родственника, постоянно цепляя генерального прокурора Краснова. При этом Андрея Кикотя публикации не смущали, и эти блогеры остаются будто неприкосновенными. В итоге они распоясались так, что ежедневно обливают грязью и все государственные институты власти России: как руководство страны, так и губернаторов Краснодарского края и Ростовской области, а атака на начальника ГУ МВД Ростовской области Агаркова достигла немыслимых размеров.

Вся эта грызня не осталась без внимания федерального центра и лично президента, поэтому от кандидатуры Романа Праскова не только не отказались, но и дали ему поддержку на предстоящем посту, понимая как тому не просто будет уживаться с одиозным заместителем генерального прокурора по ЮФО.

Назначение Романа Праскова прокурором Ростовской области имеет очень серьезные последствия для области и не только. С его приходом простые люди связывают реальные позитивные перемены в Ростовской области и восстановление нарушенных прав граждан, контроль за государственными средствами, наведение порядка в системе ЖКХ региона, медицинской сфере и многое другое. Уже сейчас люди интересуются, когда можно будет попасть на прием к новому прокурору.

ДОСЬЕ:

Прасков Роман Сергеевич родился в 1979 году в г. Белогорске Амурской области.

В 2000 году окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

С июля 2000 года проходил службу в должностях следователя, старшего следователя в следственном отделе при ОВД по г. Белогорску и Белогорскому району Амурской области.

В 2006 году принят на службу в органы прокуратуры Амурской области.

Работал следователем, старшим следователем прокуратуры г. Белогорска, исполняющим обязанности заместителя руководителя межрайонного следственного отдела по Белогорскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Амурской области, прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Амурской области, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Амурской области.

В 2012 году принят на службу в прокуратуру Приморского края и назначен на должность прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля, службы судебных приставов и территориальных органов МЧС России, оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и наркоконтроля, управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края.

Работал старшим помощником прокурора края по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов наркоконтроля и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью – начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, службы судебных приставов и территориальных органов МЧС России, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

С 2016 года проходил службу в должности заместителя прокурора Брянской области.

Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 августа 2018 года № 500 Р.С. Прасков назначен на должность прокурора Тульской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, именным оружием.

Классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

Женат, двое детей.