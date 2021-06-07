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«Утративших способность самостоятельно передвигаться»: МВД утвердило порядок доставки граждан в вытрезвители

07 июня 2021, 22:25  •  100 • В России
МВД утвердило порядок перевозки пьяных граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители. В приказе ведомства говорится, что в медорганизации или спецучреждения будут перевозить лиц, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Нетрезвых людей могут забрать из транспорта и общественных мест, в том числе из парков, стадионов и с вокзалов. Пьяных также могут забрать из дома в тех случаях, когда они способны нанести ущерб чьему-либо здоровью или повредить имущество.
 
РИА Новости © Михаил Мордасов
 

МВД России утвердило порядок доставки граждан в состоянии опьянения в отделения полиции и медицинские вытрезвители. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить... порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации, в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — сказано в приказе ведомства.

Как поясняется в приказе МВД, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.

В частности, полицейские могут доставлять в вытрезвители людей, которые находятся в состоянии опьянения на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах.

Из дома пьяных будут забирать в тех случаях, когда есть основания считать, что они могут нанести вред жизни и здоровью людей или причинить ущерб имуществу. В этом случае в медвытрезвитель людей могут отправить по письменному заявлению граждан, которые находятся в жилище вместе с пьяными.

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При этом полицейские должны будут руководствоваться Конституцией РФ, нормативными правовыми актами правительства, региональными законами по охране общественной безопасности и здоровья граждан, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Кроме того, при передаче пьяных в медвытрезвитель сотрудники полиции должны принять меры по установлению их личности.

Наряду с этим в документе говорится, что при обнаружении пьяных в общественных местах сотрудники полиции при необходимости оказывают им первую помощь и вызывают скорую, о чём следует сообщить в дежурную часть, а также обеспечивают сохранность имущества нетрезвых граждан.

Среди прочего в документе разъясняется, что транспортировка пьяных проводится нарядом полиции в составе не менее двух человек на служебном транспорте.

Напомним, что федеральная система вытрезвителей в России перестала существовать в 2011 году. В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей в России.

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Перед этим документ утвердили в Госдуме, отметив, что воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, а правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев положительно отозвался об утверждении порядка доставки граждан в вытрезвители.

«Я считаю, что это абсолютно правильная и грамотная мера. Об этом уже давно говорим с точки зрения тех событий, которые происходят в целом: я имею в виду наличие таких граждан в общественных пространствах (парки, скверы, улицы), особенно в зимний период времени», — пояснил Хамзаев.

По его словам, было необходимо понять, что нужно сделать, чтобы «навести порядок». Как пояснил эксперт, действующий регламент «должен был быть подправлен в рамках возможностей и действий сотрудников полиции». Вместе с тем Хамзаев также добавил, что «всем вместе есть над чем работать».

«И регионам, и федеральному центру нужно максимально грамотно подтягивать систему оказания социальной помощи — предреабилитационной. Когда гражданина довозят в такое социальное учреждение, там дают возможность выспаться, пройти систему вытрезвления так называемую, а потом при необходимости пройти реабилитацию полного цикла. Такие возможности государство тоже должно давать», — заключил он.

Отметим, ранее в Минздраве пояснили, что доставлять в вытрезвители будут только тех лиц, которые находятся в беспомощном состоянии. При этом о принудительном удержании граждан речь не идёт.

«Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорилось в пояснении ведомства.

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