Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донба...
Главная / В мире

Утрата военного преимущества: в Счётной палате США заявили о снижении боевой готовности ВС

21 апреля 2021, 08:05  •  103 • В мире
Аналитики Счётной палаты США заявили о снижении готовности вооружённых сил страны. Из опубликованного ведомством документа, с текстом которого ознакомился RT, следует, что подобная ситуация в ВС США сложилась, в частности, из-за участия американских военнослужащих в вооружённых конфликтах по всему миру в течение последних 20 лет. Кроме того, по мнению представителей Счётной палаты, Соединённые Штаты лишились и очевидного военного превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая. Как отмечают опрошенные RT эксперты, США также испытывают трудности из-за нехватки необходимых для развития собственных возможностей технологий и реализации неэффективных дорогостоящих проектов.
 
Группа американских военных Reuters © Jonathan Drake
 

Специалисты Счётной палаты США проанализировали степень боеготовности американских вооружённых сил, а именно — их «способности вести бой и выполнять поставленные задачи» (так это понятие определяют в Пентагоне).

В итоговом отчёте надзорного органа, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что боевая готовность Вооружённых сил Соединённых Штатов снизилась. В качестве одной из причин этого называется участие страны в конфликтах в ряде регионов мира в течение последних двух десятилетий.

Также американские специалисты подчеркнули, что ранее США обладали неоспоримым военным преимуществом. Например, военное руководство страны могло размещать силы в любом месте в любое время. Однако в современных реалиях развитие военного потенциала держав-конкурентов ограничило свободу действий Вашингтона.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — говорится в документе.

Как отметил доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, на снижении потенциала армии США сказалось ещё несколько обстоятельств, в частности приверженность Соединённых Штатов концепции ведения малых войн со слабым в военно-техническом отношении противником, таким как, например, Ирак или Афганистан.

«Поэтому потенциал Вооружённых сил США и выучка войск для ведения войны с высокотехнологичным противником на сегодняшний день утрачена», — объяснил он в беседе с RT.

Другим фактором, негативно отразившимся на военном потенциале США, является работа военно-промышленного комплекса страны, главным приоритетом которого является «обогащение небольшого круга людей», считает Сивков.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, выразил мнение, что существуют системные проблемы, сказывающиеся на боеготовности американских вооружённых сил.

«Они перешли на контрактную систему, и долгое время она была передовой, но в итоге пришла к своему логическому концу. Сейчас в основном в ВС США служат представители эмигрантских кругов — из Латинской Америки, Азии и Африки. Но такого рода комплектование имеет уязвимости: если не будет притока внешней силы, то армия начнёт испытывать определённые кадровые трудности», — отметил он в интервью RT.

Кроме того, в военном отношении американцы следуют финансово не обоснованному принципу силового доминирования, который является «пережитком биполярной системы», добавил специалист.

Москва и Пекин, в свою очередь, идут по другому пути, уточнил Леонков.

«Россия и Китай действуют, исходя из принципа оборонной достаточности, то есть делают ставку не на количественное превосходство, а на качественное и с этой помощью выигрывают», — отметил эксперт.

Проблемная армия

Анализ готовности американской армии, как следует из отчёта ведомства, проводился за период с 2017 по 2019 финансовый год. В итоге специалисты сделали несколько выводов.

Например, они отметили снижение показателей готовности на морском измерении, указав, однако, на рост на наземном.

Так, говоря о море, аналитики констатировали, что главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота является ограниченность возможностей по его техобслуживанию.

«В воздушном и космическом измерениях, а также в киберпространстве (соответствующие значения. — RT) показали смешанную динамику», — добавили специалисты.

Как следует из документа, проблемы, существующие в воздухе, связаны в том числе с нехваткой лётчиков, прошедших необходимую подготовку для управления ударными вертолётами AH-64, а также с последствиями урагана «Майкл» и вызванными им инфраструктурными ограничениями, которые сказываются на возможностях истребителей F-22.

В космосе же обеспокоенность вызвана недостатком сообщаемых данных о состоянии отдельных подразделений для получения точного представления о готовности ключевых космических сил и средств.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил и другие сложности, с которыми в разное время сталкивалась армия США. В частности, он указал на проблемы американской военной техники, используемой в различных измерениях, сфокусировав внимание на проектах, которые, по его словам, не оправдали вложенных в них средств и оказались малоэффективными.

Например, он напомнил о провале состоявшихся в начале апреля лётных испытаний прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183А (ARRW, Air-Launched Rapid Response Weapon).

«Технологиями, которые позволили бы получить управляемый гиперзвук, скорее всего, американцы не обладают. Но при этом деньги на это тратятся», — отметил Леонков.

Другим провальным проектом США, по словам эксперта, стал истребитель F-35. Несмотря на то что программа создания самолётов такого типа, рассчитанная до 2070 года, обходится Вашингтону в $1,5 трлн, комиссия Пентагона выявила у этой модели свыше 800 различных дефектов.

Сомнения, как считает Леонков, также вызывает эффективность ещё одного проекта — «невидимого» авианосца Gerald R. Ford, стоимость которого превысила $13 млрд и стала рекордной.

Как передавали СМИ, в разное время у нового корабля были диагностированы критические проблемы с парогенераторами и турбинами, не работали подъёмники вооружений на лётную палубу, происходили сбои в работе аэрофинишёров и электромагнитной катапульты, возникали проблемы с работой силовой установки и канализации — и это лишь малая часть из большого списка дефектов, выявленных у разрекламированного авианосца.

Однако корабль, заложенный в 2009 году, всё же был принят в состав ВМС США восемь лет спустя.

  • Авианосец Gerald R. Ford
  • Reuters
  • © U.S. Navy / Erik Hildebrandt

Попытки восстановить лидерство

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Счётной палате ранее предложили Пентагону принять меры для восстановления статуса ВС США.

Так, следуя рекомендациям надзорного ведомства, особое внимание в американском Минобороны уделили критериям оценки состояния боеготовности армии страны для более точного выявления и решения имеющихся в ней проблем.

«Военное присутствие у границ России»: Шойгу заявил о провокационной деятельности США и НАТО в акватории Чёрного моря

Из отчёта Счётной палаты следует, что Пентагон добился определённых успехов в этом направлении, разработав новую Концепцию восстановления готовности, представляющую собой систему отслеживания происходящих в ВС изменений к лучшему или к худшему.

«Министерство обороны, как ранее нами сообщалось, выработало план действий для восстановления готовности. Он получил название «Концепция восстановления готовности» и содержит целевые и контрольные показатели для оценки успешности решения обозначенных в качестве основных проблем по части готовности, с которыми сталкиваются виды вооружённых сил», — уточнили аналитики.

Впрочем, американские официальные лица ранее неоднократно заявляли о необходимости реализации более активных мер для сохранения глобального лидерства США среди великих держав.

Речь в том числе шла о необходимости модернизации ядерной триады, внесения радикальных изменений в архитектуру противоракетной обороны страны, а также о значимости развития лазерного и гиперзвукового оружия.

Кроме того, в Соединённых Штатах велись разговоры и о радикальном обновлении ряда видов военной техники.

Например, в планы Вашингтона уже входит замена атомных подводных лодок Ohio, способных нести баллистические ракеты, на стратегические субмарины нового класса Columbia, которые, как ожидается, по своим боевым возможностям в несколько раз превзойдут своих предшественников.

Для ВВС США, в свою очередь, разрабатывается перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который, как предполагается, сможет прорывать противоракетную оборону противника, оставаясь незамеченным для средств радиолокационного контроля. Отмечалось, что Raider должен прийти на смену самолётам B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

Кроме того, к 2023 году американцы планируют пополнить арсенал стратегических средних и ближних огневых средств. Так, перед армией США поставлена задача как можно скорее создать абсолютно новую ракету средней дальности, которая была бы способна поражать движущиеся цели на суше и на море.

Следует отметить, что в связи с желанием США вывести армию на новый уровень расходы Вашингтона на оборону с 2017 года стали возрастать.

Так, утверждённый в 2019 году экс-президентом США Дональдом Трампом закон об оборонном бюджете на 2020 год стал историческим — он предусматривал выделение $738 млрд на финансирование военных нужд страны. 

При этом, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), совокупные военные расходы всех стран мира в 2019 году превысили $1,9 трлн. Как отметили тогда в SIPRI, в первую пятёрку стран с самыми значительными военными бюджетами вошли Соединённые Штаты, Китай, Индия, Россия, а также Саудовская Аравия. 

Напомним, что в США неоднократно заявляли о необходимости развивать потенциал американских вооружённых сил в областях, о которых говорилось в отчёте Счётной палаты, в том числе в киберпространстве и космосе.

Так, в августе 2017 года Трамп основал новое боевое командование — Киберкомандование. В сентябре того же года бывший американский лидер утвердил обновлённую стратегию США в сфере кибербезопасности.

В годы президентства Трампа в Соединённых Штатах был создан ещё один вид войск — Космические силы.

«Космос — это новейший театр военных действий. На фоне серьёзных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно жизненно необходимо», — заявил тогда американский лидер.

  • Бывший президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Туманные перспективы

Русофобию экс-президента Эстонии не поддержали ни дома, ни в ЕС

Для разрешения существующих в американской армии проблем США необходимо провести масштабную реформу, полагает эксперт Алексей Леонков.

«Требуется кардинальная реформа вооружённых сил, о которой говорят достаточно давно. Однако реформирование заменяется новой стратегией, которая позволяет как бы «по-новому» воевать, — Мulti-Domain Battle. На самом деле, это стратегия взаимодействия различных родов и видов войск в условиях современного общевойскового боя», — рассказал он.

Леонков подчеркнул, что данная стратегия не привнесла чего-то нового в оперативное или тактическое искусство.

«Американцы делают ставку на прежние системы вооружения, которые уже являются неэффективными, например ПРО или ПВО, которые у них не реформировались достаточно давно и не смогут сдержать ответный удар», — отметил эксперт.

Кроме того, как считает Леонков, на пути восстановления потенциала американских ВС есть ещё одно препятствие — это система образования страны.

«Она не рождает нужного количества инженеров и технологов, которые могли бы разрабатывать революционную военную технику. Раньше американцы это решали за счёт перекупки кадров. Самый известный пример — это Вернер фон Браун, которого американцы вывезли из Германии и он им сделал ракетную программу. Не стало его, не стало его учеников — и создать новую баллистическую ракету Minuteman-4 американцы не могут. То же происходит и с гиперзвуковыми технологиями. Несмотря на то что в США занимаются ими с 2000-х годов, за это время они так и не смогли показать устойчивых результатов и получить годный лётный прототип», — заключил он.

По мнению Константина Сивкова, для урегулирования проблем в армии США следует поступить ещё более радикально — сменить действующую политическую элиту.

«Ни много ни мало. Им нужно, чтобы к власти пришёл условный Трамп, но не на четыре года, а лет на 15. Однако это невозможно, поэтому сегодня я не вижу возможности для того, чтобы в США что-то поменялось в военно-техническом отношении», — заключил специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
20 апреля 2021, 22:05
Иностранцы нашли объяснение "бряцанию оружием" на границе с Украиной: "Прочтите указ"
20 апреля 2021, 23:55
Русские своим маневром отправили украинский флот "в отпуск". Аналитики Sohu рассказали о казусе
20 апреля 2021, 14:45
Холодная война – 2: Россия вступила в противостояние и движется к победе
20 апреля 2021, 20:15
Шойгу в открытую разоблачил провокации НАТО: Раскачивают Закавказье и Ближний Восток
21 апреля 2021, 01:40
«Германия приняла решение»: Меркель заявила о намерении достроить «Северный поток — 2»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России...
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 03:35
Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - зако...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.