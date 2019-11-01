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Утрата особого статуса: как в Индии и Пакистане прокомментировали признание Джамму и Кашмира союзными территориями

01 ноября 2019, 02:39  •  20 • В мире
В Индии вступило в силу решение об отмене статуса штата для спорного с Пакистаном региона Джамму и Кашмир. Теперь эти земли стали союзными территориями, что означает их передачу под прямое подчинение центральному правительству и утрату особого статуса. В Индии рассчитывают, что смена статуса поможет успешнее интегрировать регион, в котором преобладает мусульманское население, в состав страны. Однако эксперты предполагают, что обстановка ещё долго будет оставаться сложной. По мнению политологов, в сложившейся ситуации другие державы попытаются сгладить противоречия между Нью-Дели и Исламабадом.
 
Ситуация в Кашмире остаётся напряжённой © Tauseef MUSTAFA / AFP
 

В четверг, 31 октября, вступило в силу решение правительства Индии о ликвидации штатов Джамму и Кашмир. Вместо них появились две союзные территории: Джамму и Кашмир, а также Ладакх.

В индийском законодательстве существует принципиальная разница между союзной территорией и штатом. Главой штата является назначаемый губернатор. Союзная территория, в свою очередь, управляется напрямую федеральным правительством. Стоит также отметить, что штат Джамму и Кашмир был «на особом положении» в составе Индии. Его статус регулировался 370-й статьёй Конституции: согласно ей местные власти имели особые права, которых не было у правительств других субъектов федерации.

В частности, на утверждение законодательной ассамблеи Джамму и Кашмира направлялись все законы, которые принимал парламент страны. У штата также была собственная Конституция, и поэтому он мог без согласования с Нью-Дели принимать любые решения в сферах, не касающихся обороны, иностранных дел и связи.

Статья 370 была принята после Первой индо-пакистанской войны 1947—1948 годов, причиной которой стали разногласия между Нью-Дели и Исламабадом по поводу принадлежности Кашмира. Предполагалось, что особый статус этой территории позволит её населению, в большинстве своём мусульманскому, быстрее интегрироваться в состав Индии. 

  • Нарендра Моди
  • Reuters
  • © Adnan Abidi

И вот в августе 2019 года индийское правительство отменило 370-ю статью Конституции — с отсрочкой вступления этого решения в силу до 31 октября, когда в стране отмечается День национального единства. 

«За 30 лет более 40 тыс. человек погибло от рук террористов в Джамму и Кашмире, где действует статья 370. Сколько бы ещё страна наблюдала гибель такого большого числа невинных людей?» — заявил в своей речи по случаю праздника премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Отмену статьи 370 он сравнил с разрушением стены. 

«Внутреннее дело Индии»

В Исламабаде, в свою очередь, крайне резко отреагировали на решение Нью-Дели. 

«Оккупированные Индией Джамму и Кашмир являются международно признанной спорной территорией. Никакие меры индийского правительства этого не изменят. Пакистан отвергает раздвоение Джамму и Кашмира на две союзные территории… Народ оккупированных Индией Джамму и Кашмира никогда не примет незаконную и насильственную оккупацию», — говорится в заявлении пакистанского МИД.

Следует отметить, что этой осенью отношения двух стран снова обострились. В октябре индийские войска нанесли артиллерийские удары по лагерям боевиков, расположенным на подконтрольной Пакистану части Кашмира. По утверждению индийской стороны, это был ответ на обстрел с пакистанской территории, в результате которого погибли три человека: двое индийских военных и один мирный житель. Пакистан эти обвинения отрицает. Исламабад, со своей стороны, заявил, что Нью-Дели нарушил ранее взятые на себя обязательства по прекращению огня в зоне конфликта двух стран. 

Ещё в августе Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией. Кроме того, глава МИД этой страны Мехмуд Куреши заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН по поводу статуса Кашмира. 

Однако эксперты считают, что, несмотря на всю остроту ситуации, любые усилия Пакистана в этом направлении, скорее всего, будут тщетными.

«С точки зрения Нью-Дели, изменение статуса Кашмира — это внутреннее дело Индии. Её руководство приняло решение в рамках политических границ своей страны. Оно хочет уравнять права жителей Джамму и Кашмира с правами всех жителей государства и тем самым разрядить обстановку в регионе», — отметила в беседе с RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Вместе с тем Шаумян прогнозирует, что ситуация на союзных территориях ещё долго останется очень сложной. Она обращает внимание на высокую социальную напряжённость в Кашмире, бедность и тяжёлое экономическое положение, которое подпитывает радикализм. 

«Кроме того, между Индией и Пакистаном здесь по-прежнему отсутствуют официальные границы. Вооружённые силы двух стран фактически разделены по той линии, которую они сами провели. На территории штата активно действуют также сепаратисты, которые выступают или за его присоединение к Пакистану, или вообще за провозглашение независимости», — говорит эксперт.

По мнению политологов, последней каплей, побудившей власти Индии отменить 370-ю статью, стал теракт в феврале 2019 года, когда погибли 45 индийских военнослужащих.

«Долгое время власти этой страны очень аккуратно вели себя в отношении Кашмира. Мало того, что это спорная территория между Индией и Пакистаном. Это был единственный штат в Индии, где мусульмане составляют большинство населения, причём их доля не падает, а растёт. Моди отлично понимал специфику региона, не делал резких движений, старался развивать местную экономику, идти, где это возможно, на уступки местным жителям. Но это не дало эффекта. И тогда в Нью-Дели решили действовать по-другому», — пояснил профессор МГИМО Сергей Лунёв в беседе с RT.

По его мнению, к возможному обострению ситуации сейчас могут привести действия обеих сторон конфликта. Сергей Лунёв напоминает, что Пакистан уже более полувека ведёт информационную кампанию, обвиняя Индию в дискриминации мусульман Кашмира. И сейчас, с его точки зрения, она может принять более активный характер.

«Гражданские власти Пакистана, конечно, могут занять более примирительную позицию. Но главный политический актор в стране — армия и её служба разведки. А пакистанские спецслужбы, и это не является секретом, давным-давно имеют сильнейшие связи с антииндийскими вооружёнными группировками в Кашмире. Думаю, что после 31 октября напряжённость в регионе усилится», — считает Лунёв. 

«Посредники не нужны»

Эксперты также полагают, что в сложившейся ситуации другие державы будут пытаться сгладить противоречия между Индией и Пакистаном. Ведь обе страны обладают ядерным оружием, поэтому вооружённый конфликт между ними чреват масштабными негативными последствиями. 

  • Пакистанские и индийские военные
  • globallookpress.com
  • © Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com
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«Все — и США, и Евросоюз, и Россия, и Китай — призывают Индию и Пакистан мирно решать свои проблемы. Однако нужно иметь в виду, что у каждой из стран есть свои союзники. США традиционно поддерживали Пакистан. Но сейчас американцы стали чаще занимать сторону Индии. Теперь Пакистан стал стратегическим партнёром Китая, который выступил в поддержку Исламабада. Однако и Пекин призывает пакистанские власти проводить разумную политику. Всё-таки по глобальным вопросам Китай и Индия имеют схожие позиции», — говорит Лунёв.

Вместе с тем эксперты отмечают, что возможности зарубежных государств повлиять на отношения Индии и Пакистана в настоящее время ограничены. Прежде всего это объясняется специфической позицией Нью-Дели, основанной на принципах, которыми руководствуется страна во внешней политике.

«Дональд Трамп предлагал быть посредником в споре Индии и Пакистана из-за Кашмира. Исламабад его предложение принял. А вот Индия, несмотря на все реверансы Вашингтона, несмотря на явное экономическое и политическое сближение с США, тем не менее заявила, что в посредниках не нуждается. Позиция Индии с самого начала конфликта вокруг Кашмира остаётся неизменной: посредники не нужны. Вопрос принадлежности земель, которые индийцы считают исторически своими, должен решаться только в диалоге с Пакистаном, так считают в Дели», — замечает Шаумян.

Впрочем, по мнению Лунёва, и Пакистан также не спешит прислушиваться к мнению третьих стран.

«У меня сложилось впечатление, что Исламабад иногда соглашается говорить с США или, например, с Россией о посредничестве по Кашмиру исключительно для того, чтобы подорвать военно-политические связи этих государств с Индией. Фактически ни одной стране не удаётся стать посредником между этими двумя государствами. Это, конечно, серьёзный фактор нестабильности и неопределённости», — заключает эксперт.

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