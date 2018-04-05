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Утраченный символ: почему курдский лидер Абдулла Оджалан не смог объединить разделённую нацию

05 апреля 2018, 00:39  •  38 • В мире
70 лет назад родился основатель Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан. Большую часть своей жизни он посвятил борьбе за независимость и объединению курдского народа. Однако теперь, отбывая пожизненный срок в турецкой тюрьме, Оджалан лишился возможности повлиять на ситуацию. При этом его народ из поборника независимости превратился в военно-стратегический инструмент Вашингтона. О политических перспективах Оджалана и его соотечественников — в материале RT.
 
Демонстранты несут флаги с изображением заключённого в тюрьму курдского лидера повстанцев Абдуллы Оджалана, Кёльн Reuters © Thilo Schmuelgen
 

Путь борца

Не только день, но и год рождения Абдуллы Оджалана определён приблизительно. В большинстве документов фигурирует 4 апреля 1948 года, однако в средствах массовой информации можно найти упоминания о том, что на самом деле будущий курдский вождь родился в 1947 или даже 1946 году. Появился на свет Абдулла (также известный как Апо) в бедной крестьянской семье в деревне Омерли на юго-востоке Турции.

Окончив школу в соседнем селе, Оджалан переехал жить к родственникам в город Низина, где за копейки занимался тяжёлым физическим трудом на полях и пытался заработать на продолжение учёбы. Он мечтал о военном образовании, но в итоге поступил в ремесленный колледж, после окончания которого устроился работать в отдел земельного кадастра. Со временем Абдулла сумел поступить на юридический факультет университета в Стамбуле, откуда он перевёлся в Анкару, чтобы изучать политические науки. В университете он сблизился с левыми молодёжными группировками и за участие в политических протестах попал на семь месяцев в тюрьму.

Выйдя на свободу, Оджалан не отказался от своих взглядов и принял активное участие в деятельности «Анкарского демократического общества высшей школы», а также написал «Манифест курдистанской революции». В ноябре 1978 года он объявил о создании социалистической Рабочей партии Курдистана (РПК), стремительно набиравшей популярность среди курдов. Уже через год турецкие власти провели массовые аресты активистов РПК, однако Оджалану удалось бежать в Сирию, откуда он развернул партизанскую войну против официальной Анкары. В середине 1980-х силовое крыло РПК — Армия освобождения народов Курдистана — уже насчитывала тысячи бойцов.

  • Глава рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан приветствует своих бойцов

Вскоре у РПК появились многочисленные ячейки на территории Европы и стабильные источники финансирования: в перспективу создания независимого государства стали вкладывать деньги курдские бизнесмены из разных стран.

Спецоперация на полмира

Действия партизан РПК стали сильно тревожить Турцию, и в 1998 году Дамаск под сильным давлением официальной Анкары, перебросившей на южную границу 50-тысячную армию и ракетные части, вынужден был отказать Абдулле Оджалану в дальнейшем пребывании на сирийской территории.

К преследованию Оджалана также подключились Вашингтон и Тель-Авив, объявившие лидера Рабочей партии Курдистана террористом за его левые взгляды и постоянную социалистическую агитацию. По одной из версий, именно американские спецслужбы запустили дезинформацию о причастности РПК к убийству премьер-министра Швеции Улофа Пальме, чтобы не дать главе партии укрыться в скандинавских странах, у которых были достаточно прохладные отношения с Анкарой.

С целью получить политическое убежище лидер РПК посетил несколько стран, в том числе Италию, где его попытались арестовать, и Россию, однако официальный статус беженца ему никто не предоставил.

Германия, объявившая Рабочую партию Курдистана террористической организацией, выписала ордер на арест курдского лидера, однако когда того задержали в Риме и предложили немцам забрать его, Берлин отказался, спрогнозировав бурную реакцию многотысячной курдской диаспоры.

  • Абдулла Оджалан
  • Reuters
  • © Jamal Saidi
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В итоге временное пристанище Оджалан получил в Греции, которая, с одной стороны, не хотела портить отношения с США, и поэтому формально не предоставила Оджалану политического убежища, а с другой — поддержала одного из главных врагов Турции, с которой у Афин, как известно, всегда были прохладные отношения. Поэтому греческие власти тайно переправили лидера РПК в посольство Греции в Кении, и стали помогать ему в поиске страны, которая была бы готова дать ему официальное убежище.

Однако на кенийские власти вышли представители США и Израиля, проинформировавшие Найроби о том, что в греческом посольстве укрывается «беглый преступник». Кенийцы стали оказывать давление на дипломатов.

15 февраля 1999 года Оджалан на автомобиле греческого посольства покинул дипломатическое представительство, чтобы вылететь в Нидерланды. Однако к этому времени в Найроби уже высадились турецкие коммандос, которые захватили греческую машину, похитили Оджалана и вывезли его из Кении на личном самолёте миллионера Джефита Каглара.

Под давлением общественности итальянские власти объявили, что готовы предоставить Оджалану политическое убежище, однако было уже поздно. Лидер РПК находился к этому времени в турецкой тюрьме, где его ожидал суд и смертный приговор, заменённый впоследствии на пожизненное лишение свободы.

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По словам экспертов, у Оджалана было много возможностей перейти на нелегальное положение и затаиться. Однако лидер РПК считал, что это ниже его достоинства, поэтому он требовал для себя официального статуса во всех странах, которые посещал, благодаря чему турецким и американским силовикам и удалось до него добраться.

Туманное будущее

В начале 2000-х Абдулла Оджалан оказался единственным узником турецкой тюрьмы на острове Имралы в Мраморном море под охраной тысячи турецких военных. К 2009 году под давлением ЕС для Оджалана построили новую тюрьма, в которую для общения с лидером РПК перевели нескольких его соратников.

  • Турецкая тюрьма на острове Имралы в Мраморном море
  • Reuters

Находясь в тюрьме, Оджалан вплоть до 2013 года проводил от имени РПК переговоры о мире с турецкими властями.

«Если ещё в 2013 году Анкара была готова к переговорам, то после уверенной победы на президентских выборах Эрдогана, а на последних парламентских — его партии, Турция снова перешла к силовому подавлению курдского сопротивления», — рассказал в интервью RT политолог Вадим Макаренко.

По словам директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, какие-то переговоры у Оджалана с Турцией ещё идут, но они сугубо ситуативны и не приносят конкретных результатов.

«Демонстрируя участие в курдском политическом процессе, Анкара, возможно, показывает США свой, в хорошем смысле слова, гонор»,  — предположил эксперт.

При этом, по словам Егорченкова, Оджалан продолжает делать политические заявления, но они не приносят должного эффекта.

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«Роль Оджалана в курдском движении в целом очень велика. Он создал РПК и начал новый этап борьбы курдов за независимость. Однако с момента заключения влияние Оджалана ослабло, и задачи, которые он ставил ранее, сегодня не решаются», — считает Макаренко.

Эксперты скептически смотрят на перспективу освобождения Оджалана и его дальнейшую политическую деятельность.

«Абдулла Оджалан сегодня в первую очередь — символ для сторонников РПК, которых очень немало не только в Турции, но и в Сирии, Ираке. Однако я не думаю, что его освободят. Это в сегодняшней ситуации было бы фиаско для Турции», — сказал Егорченков.

Политологи также считают, что образование единого курдского государства  — пока утопия.

«Хотя курды и создали в глазах мировой общественности представление о себе как об отдельной нации, нужно понимать, что они разделены на две части свыше пятисот лет, и на четыре — около столетия назад. И каждая часть уже привыкла жить своей жизнью. Курдское движение в известном смысле напоминает сиамских близнецов, единство которых мешает им самим нормально жить», — считает Макаренко.

По его словам, идеалы у живущих в собственной автономии иракских курдов и у подпольщиков-марксистов на юго-востоке Турции слишком разные. А их национальное единство служит дополнительным раздражающим фактором для Дамаска, Анкары и Багдада.

По мнению Егорченкова, наиболее реальная перспектива для курдов сегодня — это приобретение широкой автономии в составе Сирии и Ирака. В Турции же в обозримом будущем все останется как есть. Заселённые курдами районы в экономическом плане зависимы. Даже если курды будут контролировать какие-то природные ресурсы, без одобрения Сирии, Турции или Ирака они всё равно не смогут наладить экспорт. Егорченков уверен, что американцам в Сирии и Ираке курды нужны исключительно как дополнительный инструмент давления на Дамаск и Багдад.

  • Представители Рабочей партии Курдистана (РПК)
  • Reuters
  • © Azad Lashkari

«В прошлом году в Ираке курды уже попытались провести референдум о независимости, однако его результаты проигнорировал как официальный Багдад, так и мировое сообщество. Руководство Турции считает практически любые вооружённые курдские отряды террористами. А другие страны не хотят идти наперекор Ираку, Сирии и Турции», — заявил в интервью RT чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов.

Эксперт считает, что политическая будущность курдов сегодня туманна, как и будущее самого Абдуллы Оджалана.

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