Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине

В частности, Госдеп заявил о планах организовать на Украине показ кинофильмов с демонстрацией ценностей американского общества, а также привлечь внимание граждан Украины к социальным проблемам в стране. В связи с этим посольство США объявило среди некоммерческих организаций Украины конкурс на лучшие программы. Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.

От соискателей требуют программу, которая использовала бы "независимое американское кино" для привлечения внимания к проблемам на Украине, а также для демонстрации американских ценностей.

Сообщается о том, что бюджет проекта составляет 100 тысяч долларов. При этом украинские некоммерческие организации должны взять на себя организацию фестиваля американского кино "Независимость-2021".

Тем временем сами Штаты продолжают утопать в беспорядках, мародёрстве и преступности - всё началось с гибели Джорджа Флойда при задержании. После этого волна протестов, захлестнувшая США, переросла в повсеместный криминал, который продолжается по сей день.