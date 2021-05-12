Утомлённые английским

«Сила языка – это сила тех, кто на нём говорит»

Франция, Испания, Португалия и Германия намерены бороться за повышение международного статуса своих языков. Их не устраивает повсеместное засилье английского языка.

«Оставив за английским статус lingua franca, Евросоюз потерял контроль над [культурным и политическим] нарративом. Пора менять ситуацию», – пишет директор экспертно-аналитического центра EVRO Intelligence (Германия) Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau).

Он напоминает, что главным языком Европейского экономического сообщества, предтечи Евросоюза, был французский, когда в нём состояло всего шесть государств. Чем больше новых стран вступало в ЕС, тем больше Европейский союз становился «английским». Большинство попыток создания совместных с Соединёнными Штатами и Великобританией англо-французских, англо-немецких, англо-испанских и т. д. медийных ресурсов для информирования англоязычной аудитории о политике Парижа, Берлина или Мадрида были неудачными, поскольку англосаксы не хотят никакой интеграции в информационной сфере. Великобритания вышла из ЕС, но английский остаётся ведущим языком Союза, что позволяет Лондону контролировать европейское информационное пространство.

Для снижение влияния английского языка в Европе Мюнхау предлагает создать соцсети на других европейских языках. В англоязычных Twitter, WhatsApp и Facebook полностью доминируют американские и британские журналисты, эксперты и аналитики, навязывая европейским пользователям свои взгляды на мир. Второй шаг – создание качественного программного обеспечения для интернет-переводчиков без использования английского языка. Носителям латинских языков (французский, испанский, португальский, итальянский, румынский), германских (немецкий, голландский, норвежский, датский, шведский), финно-угорских (финский, эстонский, венгерский) легче переводить тексты с родственных языков, чем через английский, но для этого нет необходимых технических возможностей. Кроме того, самым лёгким западно-европейским языком является испанский. Зачем учить более сложный английский?

Испанский – главный конкурент английского. Это второй в мире язык по количеству тех, для кого он родной (471.5 млн.). По общей численности носителей языка и тех, для кого он является вторым языком (всего 586 млн.), испанский наряду с хинди (600 млн.) занимает 3-е место в мире после английского, которым владеют в общей сложности 1,4 млрд. и китайского (1,2 млрд.). Минус китайского и хинди в том, что их носители сконцентрированы преимущественно в границах Китая и Индии, в то время как на испанском говорят в Европе, Америке и Африке. Испанский – третий в мире по количеству интернет-пользователей (около 260 млн.). В США испанским владеют 45 млн. граждан. Самюэль Хантингтон предрекал разделение американцев на два народа с двумя культурами – английской и испанской. «Впервые в истории Соединённых Штатов всё больше граждан, особенно чёрных, не могут найти работу и ожидаемую зарплату из-за того, что говорят только по-английски. Если экспансия испанского в США будет продолжаться такими темпами, это будет иметь серьёзные последствия для политики и правительства», – писал Хантингтон в книге «Испанский вызов» (El Reto Hispano).

Аргентинский философ Альберто Буэла в статье «Метаполитика кастильского или испанского» рассматривает испанский и португальский вместе, как родственные языки, понятные их носителям. Прибавляя к испаноязычным носителей португальского языка (260 млн.) в Европе и Африке, получаем общую цифру более 800 млн., что делает испано-португальский языковой ареал с двадцатью двумя испаноязычными и девятью португалоязычными странами вторым по языковому влиянию в мире после англосферы. «Сила языка – это сила тех, кто на нём говорит», – резюмирует Буэла.

Португалия тоже действует. 6 мая 2021 г. послы Португалии, Анголы, Мозамбика и Бразилии торжественно открыли Центр португальского языка в университете Найроби в англоязычной Кении. По прогнозам специалистов, к 2050 г. численность носителей португальского увеличится на 30% и к 2050 г. достигнет 500 млн.

Институт Гёте рапортует об увеличении количества изучающих немецкий язык в Нидерландах, Дании, Чехии, Франции и России и сокращении на 25% в Великобритании и 15% в Польше. Всего в мире учат немецкий 15,4 млн. иностранцев, причём в Африке изучающих немецкий стало за последние годы на 50% больше (Алжир, Египет, Кот д”Ивуар). Посещаемость уроков немецкого языка на официальной странице радиостанции "Немецкая волна" достигла отметки 4,2 млн. пользователей.

Итальянский лингвист Антонио Дзопетти (Antonio Zopрetti) написал книгу «Скажем это по-итальянски» (Diciamolo italiano), в которой назвал изобилие англицизмов смертельной угрозой для итальянского языка (Perché l’abuso dell’inglese rischia di uccidere la lingua italiana). Решительней всех на борьбу с английским поднялась Франция. Французы и итальянцы занимают последнее место в Европе по уровню знания английского языка. Это общественный протест против повсеместности английского.

Важность французского языка для объединённой Европы Париж аргументирует тем, что в Евросоюзе остались всего две англоязычные страны (Ирландия и Мальта). Их население не превышает 1,2% от населения ЕС, почему же их язык остаётся главным рабочим языком Союза? По темпам роста количества носителей французский язык обгонит к 2065 г. английский, испанский, португальский и немецкий, причём английский останется также позади арабского и португальского. С 1960 г. численность франкофонов в мире увеличилась в пять раз и к 2070 г. составит 470 млн. человек. Такой впечатляющий результат будет достигнут за счёт бурного роста рождаемости в бывших французских колониях в Африке и на Ближнем Востоке. К 2065 г. африканцы составят 80% всех франкофонов, в то время как для англоговорящих этот показатель будет равен 30 млн.

Факт конкуренции европейских языков с английским воспринимается англофонами болезненно. Когда в 2002 г. объявившая независимость индонезийская провинция Тимор-Лешти избрала официальным языком португальский, пресса соседней Австралии пестрила язвительными комментариями на эту тему. Австралия полагала, что Тимор-Лешти выберет английский.

Русский язык (258 млн.) по распространённости занимает 8-е место в мире. Десять лет назад он занимал 6-е место, но за последнее десятилетие его опередили французский и бенгали. Это связано с репрессивными мерами против образования на русском языке в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине и не совсем обдуманными действиями других постсоветских республик. В Киргизии, например, русскоязычная среда сжимается, несмотря на то что 70% студентов обучаются на русском. Высшее образование – единственный мотивирующий фактор для изучения русского.

Проректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий так охарактеризовал положение русского языка на Украине: «...реальный спрос на русский язык в этом государстве огромный, украинцы очень часто пользуются русским языком для решения разных задач – и бытовых, и научных, и культурных, и образовательных – для многих он родной, они чаще пользуются русским при поиске информации в интернете, всё это показывает, что русский язык реально нужен людям, но официальная позиция по отношению к этому языку украинской власти несколько иная».

Наблюдается увеличение интереса к русскому языку в Узбекистане. Наиболее прочные официальные позиции у русского языка в Белоруссии. В государственно-общественной сфере он лучше всего представлен в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Молдавии. В научной коммуникации – в Белоруссии, Киргизии и Азербайджане. В сфере образования – в Южной Осетии, Белоруссии и Абхазии.