Утолить голос: в каких регионах ожидается наибольшая конкуренция в ЕДГ

Из 18 избирательных кампаний наиболее высокая вероятность второго тура на губернаторских выборах 13 сентября ожидается в Иркутской области . На уровне заксобраний «Единая Россия» может не набрать большинство лишь в нескольких субъектах. Самая высокая конкуренция прогнозируется в Архангельской области, Республике Коми и Камчатском крае. О таких прогнозах накануне единого дня голосования (ЕДГ) «Известиям» заявили эксперты , считающие, что больших сюрпризов эта кампания не преподнесет. Всего выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах, в них примет участие 156 тыс. кандидатов. В ЦИК считают, что это будет одна из самых сложных и конкурентных кампаний.

Самые трудные

13 сентября в России впервые пройдет ЕДГ в условиях пандемии. Предварительно отдать свои голоса за того или иного кандидата россияне смогут досрочно — 11-го и 12-го числа. Это было организовано для того, чтобы избежать рисков заражения COVID-19. Всего нынешняя избирательная кампания затронет 83 субъекта, за исключением Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

В ней примут участие 156 тыс. кандидатов от парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженцы, которые разыграют 78 тыс. депутатских мандатов и других должностей. В том числе им придется побороться за четыре места на довыборах в Госдуму — в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях. А также за 18 постов глав субъектов на прямых выборах — в Севастополе, Татарстане, ЕАО, Коми, Пермском и Камчатском краях, Чувашии, Иркутской, Брянской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Еще двух губернаторов Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов должны будут избрать депутаты региональных дум. Также кандидаты разыграют мандаты 11 областных заксобраний и пять мэрских постов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Это будет одна из сложнейших кампаний, — заявила 9 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова , подводя итоги подготовки к ЕДГ.

Как она объяснила в интервью «Известиям», трудность была в том, что выборы пришлось организовать в короткие сроки сразу после голосования по поправкам к Конституции . Кроме того, необходимо было сделать всё возможное, чтобы они не помешали школьникам, так как пройдут в течение трех дней. Также свою лепту в непростую подготовку внесла пандемия COVID-19 , в условиях которой пришлось проводить дезинфекцию избирательных участков и закупать средства индивидуальной защиты.

Глава ЦИК считает, что больших фальсификаций на этих выборах не будет, а самая высокая конкуренция окажется в муниципальных кампаниях . Впрочем, она не исключает вероятность вторых туров на губернаторских выборах, но окончательное решение будет за избирателем.

На высокие проценты и большое количество мест рассчитывают во всех парламентских партиях . В ЛДПР «Известиям» заявили, что в этот ЕДГ обгонят по числу мандатов КПРФ и займут второе место по общим итогам голосования. Коммунисты, напротив, считают, что могут обойти на всех региональных выборах «Единую Россию», «если не будет существенных фальсификаций». В руководстве партии власти убеждены, что снова одержат победу над оппозицией в итоговом зачете. А в «Справедливой России» хотят сформировать фракции во всех заксобраниях и городских думах.

Самые интересные

Эксперты считают, что больших сюрпризов в этот ЕДГ не случится. Второй тур на губернаторских выборах реально возможен только в Иркутской области, полагает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Я понял это после посещения региона, где увидел «чернушную» кампанию, которая ведется против кандидата КПРФ Михаила Щапова. Например, там от его имени вывешивают баннеры на китайском языке. Якобы коммунисты готовы отдать Иркутскую область китайцам. Много других фальшивок, — пояснил «Известиям» политтехнолог.

По его словам, в Архангельской области, где было много недовольства из-за строительства мусорного полигона в Шиесе, вероятность второго тура ниже . Кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова могла бы составить конкуренцию врио Александру Цыбульскому, однако, по мнению эксперта, шансы у нее невысокие. Интересная ситуация в Брянской области, где с рейтингом губернатора не очень хорошо, но там нет сил, которые могли бы аккумулировать протест. Аналогичная ситуация в Пензенской области и Краснодарском крае.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— На выборах заксобраний проблемной, например, считается Республика Коми . Там из-за истории с экс-губернатором Вячеславом Гайзером, обвиненном в коррупции, и последующих не самых удачных назначений произошла некая деморализация местных единороссов. Интересные выборы в Новосибирской области. Мэр города — коммунист Анатолий Локоть. А у партии власти там никогда не было сильных позиций. Там есть запрос на третью силу, который пытаются использовать те же «Новые люди», — считает Константин Калачев.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов также полагает, что второй тур губернаторских выборов возможен только в одном регионе.

— По данным прогноза АПЭК, составленного на основе опроса 46 экспертов, наиболее сложная ситуация в Иркутской области. Вероятность там второго тура в последнее время возросла , как и при определенных условиях вероятность победы в нем кандидата КПРФ Михаила Щапова. Тем не менее предрешенным поражение врио губернатора Игоря Кобзева считать нельзя, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, также заметная конкуренция за пост главы региона будет в Архангельской области, Республике Коми, в Камчатском, Пермском и Краснодарском краях, Брянской и Пензенской областях и мэра Ангарска.

По результатам опроса, на выборах в заксобрания «Единая Россия» получит большинство в 10 субъектах из 11, а также с большой вероятностью одержит победу в 20 из 22 выборах в представительные органы столиц субъектов.

— Выборы в городские думы Ульяновска и Якутска отличаются высокой конкуренцией, ситуация там неопределенная. Думаю, у «Единой России» всё же больше шансов получить большинство в обоих представительных органах, чем у оппозиции , — отметил Дмитрий Орлов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, напротив, считает, что вторых туров на губернаторских выборах, скорее всего, не будет , но в Иркутске возникнет жесткое противостояние кандидатов КПРФ и «Единой России». Среди молодых партий эксперт также выделил объединение «Новые люди» , однако сказать, что в каком-то регионе этот проект стал «звездой», он не может.