Уточнение формулировок: как изменятся правила идентификации пользователей мессенджеров

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Соответствующее постановление правительства РФ было принято 20 октября. Что изменится в работе сервисов обмена мгновенными сообщениями и как это повлияет на рядовых пользователей — в материале RT.

Правительство РФ утвердило новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Соответствующее постановление 20 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это вызвало шквал публикаций в СМИ, причём во многих утверждалось, что рядовых пользователей якобы обяжут регистрироваться в сервисах обмена мгновенными сообщениями по паспорту и подписывать свой аккаунт в соцсетях настоящим именем.

Однако постановление правительства лишь уточнило единичные формулировки. Директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина назвала возникший вокруг постановления шум «нездоровым», а большинство публикаций на эту тему — фейком. По её словам, нынешний документ был принят в связи с появлением новых терминов в российском законодательстве, таких как «телематические услуги связи» и «услуги связи по передаче данных».

«Изменения носят исключительно юридико-технический и лингвистический характер, сама процедура не изменилась с 2018 года», — добавил в беседе с RT глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Действительно, текст постановления от 20 октября 2021 года и от 28 октября 2018 года практически одинаков. Согласно документам, пользователь при регистрации в новом мессенджере указывает свой номер телефона. Мессенджер проверяет, правильно ли указан номер, например отправив смс-сообщение с кодом для активации. Далее мессенджер направляет оператору сотовой связи запрос, есть или нет в их базе сведения об абоненте. В течение 20 минут после этого оператор обязан ответить сервису обмена мгновенными сообщениями, подтвердив или опровергнув эту информацию. Речь идёт только о наличии или отсутствии в базе сведений об абоненте, а не о самих данных. Если оператор не отправил эту информацию в указанный постановлением срок, считается, что идентификация не прошла, а мессенджер обязан заблокировать обмен сообщениями в своём сервисе для такого пользователя.

В постановлении также указано, что если пользователь расторгает договор с оператором или меняет свои данные, то последний должен в течение суток уведомить об этом мессенджер, а тот, в свою очередь, — провести повторную идентификацию за 20 минут.

Как подчеркнула Екатерина Мизулина, ни в старом, ни в новом постановлении нет ни слова о том, что пользователь мессенджера якобы обязан регистрировать свой аккаунт по паспорту. «Вопрос об исполнении мессенджерами этих правил лежит уже в другой плоскости. Судя по тому, как легко в Telegram распространяются призывы, например, к «массовому убийству людей», и как непросто установить авторов — не исполняются вообще», — добавила она.

В свою очередь, Александр Хинштейн пояснил, что санкции для владельца мессенджера в случае неисполнения обязанностей предусматриваются статьёй 13.39 КоАП: штраф для юрлиц от 800 тыс. до 1 млн рублей, а повторное нарушение наказывается штрафом от одного до двух млн рублей.

По мнению эксперта по цифровой экономике Арсения Щельцина, новое постановление вряд ли существенно отразится на работе мессенджеров. «Здесь стоят вопросы безопасности и контроля этой идентификации. Учитывая, что в самом мессенджере могут идентифицироваться разные пользователи, с разной локацией и из разных стран, а также большое количество пользователей с сим-картами, которые раздаются рядом с метро и которые регистрируются удалённо на паспортные данные, которые по сути не проверяются — я не думаю, что с новым постановлением что-то изменится в данной ситуации», — рассказал он.