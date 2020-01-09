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Уткин отреагировал на назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС

09 января 2020, 19:54  •  39 • Украина
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
 
РИА Новости
 

«Российских судей возглавил парень, не заметивший гол Украины в решающем матче на украинском Евро. Как исподволь всё готовилось! Ух ты!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.  

Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС.

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