Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / Политика

Уткин отправил Путина в отставку, потому что "слушает политологов"

17 апреля 2020, 18:10  •  249 • Политика
Спортивный комментатор Василий Уткин, который ранее в эфире "отказался" от России, пошёл дальше - "отправил" Путина в отставку. По словам Уткина, такое мнение возникло не спонтанно, а потому что он "слушает политологов".
Спортивный комментатор Василий Уткин, в последнее время всё чаще мелькающий в СМИ в череде скандалов, заявил о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину.
Впрочем, судя по его недавно озвученному мнению о государстве, ожидать объективности от Уткина явно не стоило.
В интервью Sports.ru комментатор заявил, что за 20 лет изучил Владимира Путина. "Мне всё давно понятно", - сказал он и добавил, что при встрече с главой государства он бы просто ему кивнул в знак приветствия, но не стал бы у него ничего спрашивать.
При этом, заметил Уткин, не исключено, что пандемия коронавируса может как-то отразиться на политическом поле в РФ. Он отметил, что слушает политологов и, принимая их позиции, допускает даже досрочную отставку главы государства.
"Я тоже слушаю политологов. Мне кажется, резонно и очевидно, что в данном случае к этому идёт. Я бы даже сказал, что в этой ситуации это способ управления ситуацией", - заявил комментатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



249
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
17 апреля 2020, 11:10
Кива извинился перед матерью Олеся Бузины после циничного оправдания его убийц. Мама Валя написала ответ
17 апреля 2020, 11:10
Политолог предсказал отказ Зеленского от президентства
17 апреля 2020, 05:10
Пушков рассказал о «спусковом крючке» коронавируса
17 апреля 2020, 01:10
Сидим до лета: Первый регион России продлил самоизоляцию - Поволжье делает свой выбор
17 апреля 2020, 14:10
Мишустин "вышел на тропу войны": Выговор "человеку Собянина" просчитал политолог Баширов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
13 апреля 2020, 10:10
"Снова Крым украинский", заявили у Зеленского. Народ "вскипел": "Чтобы его Западу продать"
12 апреля 2020, 10:35
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
12 апреля 2020, 07:35
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
13 апреля 2020, 19:10
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую правду о коронавирусе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.