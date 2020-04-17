Уткин отправил Путина в отставку, потому что "слушает политологов"

Спортивный комментатор Василий Уткин, в последнее время всё чаще мелькающий в СМИ в череде скандалов, заявил о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину.

Впрочем, судя по его недавно озвученному мнению о государстве, ожидать объективности от Уткина явно не стоило.

В интервью Sports.ru комментатор заявил, что за 20 лет изучил Владимира Путина. "Мне всё давно понятно", - сказал он и добавил, что при встрече с главой государства он бы просто ему кивнул в знак приветствия, но не стал бы у него ничего спрашивать.

При этом, заметил Уткин, не исключено, что пандемия коронавируса может как-то отразиться на политическом поле в РФ. Он отметил, что слушает политологов и, принимая их позиции, допускает даже досрочную отставку главы государства.

"Я тоже слушаю политологов. Мне кажется, резонно и очевидно, что в данном случае к этому идёт. Я бы даже сказал, что в этой ситуации это способ управления ситуацией", - заявил комментатор.