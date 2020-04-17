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Уткин отправил Путина в отставку, потому что "слушает политологов"
17 апреля 2020, 18:10 • 249 • Политика
Спортивный комментатор Василий Уткин, который ранее в эфире "отказался" от России, пошёл дальше - "отправил" Путина в отставку. По словам Уткина, такое мнение возникло не спонтанно, а потому что он "слушает политологов".
Спортивный комментатор Василий Уткин, в последнее время всё чаще мелькающий в СМИ в череде скандалов, заявил о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину.
Впрочем, судя по его недавно озвученному мнению о государстве, ожидать объективности от Уткина явно не стоило.
В интервью Sports.ru комментатор заявил, что за 20 лет изучил Владимира Путина. "Мне всё давно понятно", - сказал он и добавил, что при встрече с главой государства он бы просто ему кивнул в знак приветствия, но не стал бы у него ничего спрашивать.
При этом, заметил Уткин, не исключено, что пандемия коронавируса может как-то отразиться на политическом поле в РФ. Он отметил, что слушает политологов и, принимая их позиции, допускает даже досрочную отставку главы государства.
"Я тоже слушаю политологов. Мне кажется, резонно и очевидно, что в данном случае к этому идёт. Я бы даже сказал, что в этой ситуации это способ управления ситуацией", - заявил комментатор.
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