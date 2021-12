Утки свободы: как США пытаются убедить европейских союзников в скором «вторжении» России на Украину • 49 • В мире Вашингтону пришлось долго убеждать союзников в Европе в возможности «вторжения» России на Украину, пишут СМИ со ссылкой на источники в ЕС. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москву ждут «ужасные последствия» в случае агрессивных действий в отношении Киева. В интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из западных столиц в адрес РФ звучит весьма агрессивная риторика, а в СМИ появляются многочисленные утки на эту тему. При этом нет ни одного предостережения в адрес Киева о том, чтобы власти Украины даже не думали пытаться урегулировать кризис в Донбассе силовыми методами, подчеркнул Песков. Эксперты полагают, что главным бенефициаром текущей информационной кампании является Вашингтон. © AP Photo / Andriy Dubchak, Gettyimages.ru / S. Greg Panosian Вашингтону пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы убедить своих европейских союзников в том, что Россия может готовить «вторжение» на Украину. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщила газета Financial Times. «Недели продолжительного дипломатического взаимодействия США с европейскими странами вкупе с демонстрацией разведданных, обычно предназначенных для самых близких союзников, помогли убедить ряд ранее скептически настроенных (европейских. — RT) столиц, в их числе и Берлин, в том, что вскоре Кремль может направить свои войска на Украину. В результате вовсю зазвучали разговоры о необходимости серьёзных санкционных угроз для сдерживания Кремля», — утверждает издание. Отмечается, что Вашингтон передал сведения о предполагаемых намерениях России 29 другим странам-членам НАТО. Это было сделано в рамках двусторонних и коллективных встреч с представителями этих государств, а также по дипломатическим каналам. Согласно источникам издания, такая кампания убеждения потребовалась из-за скепсиса европейских союзников к заявлениям США о подготовке российской стороной «военной агрессии» против Украины. Financial Times особо выделяет в ряду скептиков власти Германии. «Многие союзники не были убеждены, что происходит что-то значимое. Нас удивило подобное расхождение (в разведданных. — RT), как и почему США видят то, чего не видим мы», — цитирует газета одного из неназванных европейских функционеров, знакомых с ситуацией. Однако в итоге Вашингтону удалось преодолеть этот скептицизм, и многие европейские союзники склонились к версии, излагаемой США, после саммита глав МИД стран НАТО в Риге, который прошёл 1—2 декабря, добавил источник издания. Ещё один европейский функционер сообщил, что теперь у США и ЕС есть единая позиция о «цене», которую должна заплатить Россия в случае любых действий в отношении Украины. «Некоторые страны Европы, которые не усматривали в действиях Путина такие намерения, теперь изменили своё мнение», — подчеркнул собеседник Financial Times. Агрессивную риторику стран Запада в адрес Москвы прокомментировал в интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал уткой сообщения о якобы готовящемся нападении на Украину. «Действительно, риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц в наш адрес. Мы видим многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной агрессии России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — заявил Песков. Дмитрий Песков — об агрессивной риторике западных стран по ситуации на Украине Кампания в СМИ Публикацию Financial Times прокомментировали в Евросоюзе. Так пресс-секретарь Еврокомисии Петер Стано назвал материал издания спекулятивным, при этом отметив, что в ЕС внимательно следят за ситуацией на Украине. «Несмотря на то, что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьёзно к этому относимся, и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию», — приводит его слова РБК. Напомним, что западные СМИ начали форсировать тему якобы планируемого вторжения России на Украину с начала ноября. Так, агентство Bloomberg 11 числа сообщило, что США предупредили союзников в Европе о скором «вторжении» российских войск на Украину. В своём материале агентство ссылалось на анонимные источники и отмечало, что данный прогноз подтверждён некими «общедоступными доказательствами». 20 ноября телеканал CBS News сообщил (также со ссылкой на источники и данные разведки США), что РФ якобы планирует напасть на Украину с наступлением холодов, о чём Вашингтон предупредил своих европейских союзников. Утверждалось, что «вторжение зависит от погодных условий, но, если Запад не вмешается, может произойти в течение нескольких недель». На следующий день военно-политическое издание The Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в конце января — начале февраля 2022 года. А агентство Bloomberg и вовсе сообщило, что американская разведка якобы располагает планами атаки в начале 2022 года. Наконец, 4 декабря немецкая газета Bild опубликовала схему «готовящегося нападения» РФ на Украину и озвучила его дату — конец января — начало февраля 2022 года. В России неоднократно заявляли, что утверждения западных СМИ на этот счёт безосновательны и РФ не собирается нападать на Украину. Так, президент Владимир Путин в конце ноября напомнил, что схожие прогнозы на основании передвижений российских войск делались и раньше. «О возможном вводе российских войск на Украину говорили ещё в начале года — мы проводили учения «Запад-2021», — но, как видим, этого не случилось», — заявил Путин 30 ноября на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!».

globallookpress.com

Президент России в этом контексте призвал все стороны налаживать отношения. «Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёту интересов в области безопасности всех участников международной деятельности», — подчеркнул Путин. «Ужасные последствия» «Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2» Однако США продолжают развивать эту тему и даже заявляют о неких последствиях, которые ждут Россию в случае осуществления якобы имеющихся у неё планов по вторжению на Украину. На днях Госдеп распространил стенограмму интервью главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена шведскому телевидению, где он озвучил эту позицию. «Последствия будут ужасными. Это ни в чьих интересах. Поэтому мы решили, что важно дать понять России, какие последствия её ожидают в случае агрессивных действий против Украины. Я надеюсь, президент Путин примет это в расчёт, и страна выберет другой путь», — заявил госсекретарь. Блинкен пояснил, что американская сторона в качестве возможных шагов рассматривает экономические меры, а также некие другие действия, от которых США воздерживались ранее. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, будут ли декларируемые последствия включать в себя военные действия. «Подробно расписывать эти последствия я не стану. Но важно, чтобы Россия поняла, что они будут серьёзными; они сильно ударят, и это просто не в её интересах. Также снова отмечу, что никто из нас этого не хочет. Но мы привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — заявил Блинкен.

AP

Напомним, в конце ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: «Всё, что сейчас происходит вокруг этой темы — злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь». «Фиктивные данные» В разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил, что последняя публикация Financial Times подтверждает слова главы СВР об источниках и бенефициарах этой кампании в СМИ. «Вашингтон, заведомо зная, что использует фиктивные данные, действует провокационно не только по отношению к России, но и к своим собственным союзникам», — рассказал политолог. Евстафьев напомнил, что американские СМИ продолжили распространять провокационные утверждения даже после того, как их первоначальные фейки были разоблачены, в том числе российской стороной. Политолог добавил, что данная кампания преследует своей целью продвижение инфраструктуры НАТО вплотную к границам России. «США за счёт военно-политической напряжённости вокруг Украины собираются в достаточно жёсткой форме, провести новый раздел Европы вблизи границ России», — полагает Евстафьев. По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, с помощью этой медийной кампании США пытаются выстроить вокруг РФ некий периметр сдерживания, как это было в годы холодной войны. «Подобной концентрированной информационной атакой США пытаются снизить уровень доверия между Европой и Россией и, как следствие, снизить уровень политического и экономического взаимодействия ЕС и РФ. Таким образом США сейчас отстаивают свой однополярный миропорядок, который сложился после развала СССР», — заключил эксперт.



